Δεσποινίς Πούμπουρα: Η πρώτη της φωτό και το μήνυμα του πατέρα της [εικόνα]

“She’s here..🤱🏻“ ______________________________________________ 39 χρόνια ζωντανός.., μέσα από εμπειρίες, χαρές, δυσκολίες, στιγμές, δίψα να προσφέρω χαμόγελο και να δημιουργώ.., ..τώρα κατάλαβα ποιο είναι το πιο μεγαλειώδες δημιούργημα στην ζωή ενός ανθρώπου.. . Καλωσήρθες κορίτσι μου🤱🏻. Έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου.. Η ζωή είναι γλυκόπικρη και αυτό είναι το νόημα..: Οι εναλλαγές ✨🙏🏽 - Θα τα ζήσουμε όλα παρέα 😘 ______________________________________________ Thank u mama @aretitheocharidi ❤️