Τραγικός θάνατος για την «πιο σέξι παίκτρια πόκερ» - Πέθανε από ηλεκτροπληξία στο μπάνιο της

Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία μ’ ένα πιστολάκι μαλλιών στο μπάνιο του διαμερίσματός της στη Μόσχα βρήκε η Λίλια Νοβίκοβα, η οποία είχε χαρακτηριστεί και ως η «πιο σέξι παίκτρια
πόκερ» της Ρωσίας.
Μια ηλικιωμένη γειτόνισσα, που είχε κλειδιά του διαμερίσματος της άτυχης 26χρονης, βρήκε το άψυχο κορμί της στο μπάνιο, καθώς οι γονείς της είχαν σημάνει συναγερμό, αφού είχαν χάσει επί αρκετές ώρες τα ίχνη της. «Παιδί θαύμα» από μικρή στα μαθηματικά, απόφοιτος του φημισμένου Πολυτεχνείου Bauman της Μόσχας, η Λίλια Νοβίκοβα ήταν διάσημη επαγγελματίας παίκτρια πόκερ. Γνωστή με το όνομα Liay συνεργαζόταν με μεγάλη διαδικτυακή εταιρία πόκερ, είχε δικό της κανάλι
πόκερ και παρέδιδε μαθήματα. Η Νοβίκοβα λέγεται ότι ήταν από μικρή ηλικία «παιδί-θαύμα» στα μαθηματικά και κατείχε πτυχίο μηχανικής.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ατύχημα την ώρα που η 26χρονη στέγνωνε τα μαλλιά της με το πιστολάκι, ενώ χρησιμοποιούσε και το κινητό της με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία. Η Νοβίκοβα πέθανε τέσσερις μέρες πριν γιορτάσει τα 27α γενέθλιά της.
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Самые важные статы в Holdem Manager 2: 1. TOT hands. Стат показывает сколько у вас рук на оппонента. Те грубо говоря, сколько было раздано ему карт, пока вы сидели за одним столом за все время игры в покером клиенте. Стат нужен для того, чтобы адекватно оценивать остальную статистику. Ведь вероятность лучше рассчитывается на дистанции. 2. VPIP ( не VIP!!, хотя если у тебя впип 80, то ты точно вип)) Стат показывает как часто оппонент присутствует в игре. Те как часто не скидывает карты в пас) Как правило, этот стат показывает на сколько лузовый, или наоборот пассивный оппонент. Если vpip больше 30, то это лузовый опп, если меньше 17ти, то тайтовый. 3. PFR Стат показывает как часто оппонент играет рейзом. Те не лимпит, а именно рейзит. Если pfr больше 30, то перед вами шахид. А если pfr больше чем vpip, то это полный шахид)) П.с. Шахид- кто играет оч агрессивно и часто в стиле "I have no idea what I'm doing" 😂 4. 3bet Важный стат, который показывает как часто оппонент делает трибэты на чужие рейзы. Средний стат от 7,5 до 11. Если у оппа 3бэт 20, то спокойно можете его 4бэтить, если к оппа меньше 7,5, то лучше не шахидиться и вообще выкинуть свои тузы. 😁 Продолжение следует... Чёт не охото пока писать про разницу мужчин и женщин, вижу интерес угас, поэтому напишу позже, когда у самой появится желание. ________ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#wsop2018#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#millionsrussia
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Liay Novikova PokerPro (@liay5) on Oct 4, 2018 at 2:24am PDT
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Мое лицо пока ещё не знает, что я вылетела из Main Event за 5500$ с КК против АТо. Завтра будет попытка номер 2. Эта серия достаточно дорогая, и тут много сильных игроков. Но иногда у нас нет бра, чтобы играть турниры, поляну которых мы бьем. Что делать в данном случае? Копить или бэкаться. Если вы хотите пойти по более простому пути, то у @academy_poker сейчас есть акция, если вы успешно проходите их курс, и показываете хорошие результаты, то они вас могут бэкнуть на турниры дороже. Стоимость курса 450$, но при желание вы можете получить его бесплатно, вам надо просто выбрать определённый покер рум, на котором вы хотите играть. Если вас заинтересовало это предложение, то напишите в коммент "+". таких моментов. Ваше мнение??? _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#wsop2018#partypoker#partypokerlive#pokerface#888#eapt#millionsrussia
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Liay Novikova PokerPro (@liay5) on Aug 8, 2018 at 8:57am PDT
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Главная ошибка новичка или почему так сложно побить микролимиты. Если быть точным, то одна из главных. И это даже не скилл, не поле, не лудка, хотя лудка тоже играет большую роль... Это не умение определиться! Да! Так как я стримлю, я замечаю, что меня смотрят достаточно много игроков, которые играют микро лимиты и которые не могут их побить. Я долго думала, что же не так? Ведь ребята далеко неглупые и играют вроде неплохо. А все просто. Я присмотрелась к ним и увидела: сегодня человек играет снг, через час он грузит мтт, а потом вообще играет сат на омаху, и в конце заканчивает кэшом. Не надо так 😰😰😰😨 Я, конечно, понимаю, что талантливый человек талантлив во всем, но все же поговорка : «постоянство - признак мастерства» взялась не просто так. Даже регуляры хай лимитов советуют не мешать игры, так как сами если сели играть мтт, то играют до конца мтт. Но это относится не только к одному игровому дню. Вы все знаете, что покер - это бездонное дно, которое нас затягивает, и в котором еще столько всего неизведанного, а стратегий игры просто тысячи. И очевидно, что стратегии игры в кэш и мтт отличаются. К сожалению, большинство из вас не Цезари, и наш мозг не может быстро переключаться от одного типа игры к другому. Ладно бы в одном турнире мы играли бы по стратегии А, а в другом Б, так нам надо играть в первом турнире по стратегии а1,а2,а3,а4....аN, а в другом б1,б2,б3,б4....бN. Это уже намного сложнее. И зная это, вам надо не противиться в стиле «я особенный, я смогу», а просто учитывать это и использовать себе во благо. Да даже взять тот факт: когда мы играем, то происходит самообучение, а чем больше турниров/снг/кэша сыграем, тем больше мы отметим про себя интересных моментов, но миксуя игры, у нас происходит каша в голове и кпд этих действий стремится к нулю. Подумайте над этим постом и выберете что-то одно. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Liay Novikova PokerPro (@liay5) on Jun 9, 2019 at 3:11am PDT