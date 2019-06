Τραγικός θάνατος για την «πιο σέξι παίκτρια πόκερ» - Πέθανε από ηλεκτροπληξία στο μπάνιο της

View this post on Instagram

Когда мне задают вопрос: что важнее эксплойт или гто? То я вспоминаю одну притчу. 🧐 Один человек спросил у мудреца: - Что важнее, любить или быть любимым? Мудрец ответил: - Что для птицы важнее левое крыло или правое? Человек ответил: - Правое. - Хуявое бл*дь. Как у тебя птица на одном крыле полетит? Поешь говна, клоун! —————- 😂😂😂 Всем хорошего воскресного настроения и крупных доездов)