Ρόμπι Γουίλιαμς: Η εκπληκτική ομοιότητά του με τον σωσία του -Περιγράφει πώς μπερδεύει τους πάντες - iefimerida.gr

Ένας άντρας που μοιάζει τόσο πολύ με τον Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) που κάποτε ξεγέλασε τον Λίαμ Γκάλαχερ (Liam Gallagher) και τον έκανε να νομίζει ότι είναι ο πραγματικός, αποκάλυψε πώς κατέληξε να παντρευτεί μια από τις χορεύτριες του πραγματικού τραγουδιστή.

Ο πρώην υδραυλικός Tony Lewis, από το Leigh του Greater Manchester, εμφανίζεται ως σωσίας του Robbie από το 2001, αφού κέρδισε έναν διαγωνισμό καραόκε τραγουδώντας το «Let Me Entertain You» σε μια παμπ του Blackpool.

Έκτοτε, περνάει τις μέρες του εμφανιζόμενος σε όλο τον κόσμο ως tribute act του Robbie Williams - χρεώνοντας από 750 έως 900 λίρες για ένα 60λεπτο σετ - και μάλιστα έχει συναντήσει τον τραγουδιστή δύο φορές στην πορεία.

Ο Τόνι, ο οποίος είναι 43 ετών, εκτός του ότι δημιούργησε μια επιτυχημένη καριέρα που του δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, παντρεύτηκε επίσης μια από τις χορεύτριες του Ρόμπι Γουίλιαμς.

«Κατά κάποιον τρόπο, ο Robbie δεν μου έδωσε απλώς μια καριέρα - διαμόρφωσε επίσης τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου», δήλωσε ο Tony, από το Leigh, στο NeedToKnow.co.uk.

Ο πρώην υδραυλικός γνώρισε τη χορεύτρια Shelina όταν εμφανίστηκε σε διαγωνισμό της εκπομπής The One and Only του BBC το 2018 ως Robbie.

Αφού οι δυο τους έκαναν σχέση, σύντομα έμαθε ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει backing dancer για τον τραγουδιστή - μεταξύ άλλων σε μια εμφάνιση στα Brits και σε πολλά μουσικά βίντεο.

«Ενδιαφερόμουν πραγματικά γι' αυτήν και πήρα τον αριθμό της για να κρατήσω επαφή, και μετά από πολλές προσπάθειες συμφώνησε τελικά να βγούμε ραντεβού. Είμαστε παντρεμένοι εδώ και 12 χρόνια και έχουμε δύο παιδιά μαζί, ένα κορίτσι που ονομάζεται Marnie και ένα αγόρι που ονομάζεται Rudi» ανέφερε ο Tony.

Αφού εμφανίστηκε στο The One and Only το 2018 ως Robbie, γνώρισε τη χορεύτρια Shelina, η οποία εμφανίστηκε στα Brits με τον διάσημο τραγουδιστής

Πώς ξεκίνησε η καριέρα του ως σωσίας του Ρόμπι Γουίλιαμς

«Το tribute act μου στον Robbie ξεκίνησε αφού ερμήνευσα το "Let Me Entertain You" σε έναν διαγωνισμό καραόκε σε αυτό το μπαρ στο Μπλάκπουλ. Ήταν σε μια ποδοσφαιρική περιοδεία με τα παιδιά, υπήρχαν περίπου 800 άτομα στο μπαρ. Μετά την εμφάνισή μου, κέρδισα τον διαγωνισμό και κάποιος με πλησίασε για να δει αν ήθελα να κάνω καριέρα.

Δεν του έμοιαζα απαραίτητα, αλλά τότε ο Robbie φορούσε φόρμες Adidas και αγαπούσε το ποδόσφαιρο και τις γυναίκες - κάτι με το οποίο θα μπορούσα να συμφωνήσω.

Η δουλειά του ως «Ρόμπι Γουίλιαμς» τον έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και μπορεί να κερδίσει σχεδόν 1.000 λίρες ανά συναυλία

Ήμουν αρχικά υδραυλικός, αλλά εγκατέλειψα αυτή τη δουλειά για να γίνω

Robbie πλήρους απασχόλησης και ήμουν τόσο ευγνώμων που το αφεντικό μου το δέχτηκε αυτό και μου έδωσε την ευκαιρία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου είχα τόσες πολλές ευκαιρίες και ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο, δίνοντας παραστάσεις σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο.

Πρόσφατα έδωσα παραστάσεις σε ένα κρουαζιερόπλοιο της P&O στην Ισπανία. Νωρίτερα φέτος έδωσα παραστάσεις στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Επίσης, έχω εμφανιστεί σε πολλές σκανδιναβικές χώρες όπως η Δανία και η Νορβηγία.Η μουσική του Robbie ταξιδεύει τόσο καλά και λατρεύεται σε όλο τον κόσμο».

Πώς αντέδρασε ο Ρόμπι Γουίλιαμς όταν τον γνώρισε

Ο Tony έχει συναντήσει το είδωλό του δύο φορές και έλαβε υποστήριξη και συμβουλές από τον σταρ και στις δύο περιπτώσεις.

«Τον γνώρισα στο Channel 4 το 2005, αφού είχε μόλις κυκλοφορήσει ακόμα ένα άλμπουμ. Ήταν τόσο καλός και ευχάριστος, με ρώτησε πώς μου φάνηκε το άλμπουμ και ποιο ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι. Τα αγαπημένα μου πράγματα εκείνη την εποχή ήταν το ποδόσφαιρο και οι γυναίκες, οπότε αυτά τα θέματα συζητήσαμε.

Ο Τόνι με τον Ρόμπι Γουίλιαμς

Τον συνάντησα επίσης πριν από μερικά χρόνια, όταν με είχαν καλέσει να του κάνω φάρσα στο Saturday Night Takeaway. Ήταν υπέροχο που τον ξαναείδα. Ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικός δίνοντάς μου shoutouts και συμβουλές».

Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση των δύο

Οι αντιδράσεις από τον κόσμο

Ο Tony μοιράστηκε επίσης τις αντιδράσεις που δέχεται από το κοινό όλα αυτά τα χρόνια ως Robbie, καθώς και τις διασημότητες που έχουν τον έχουν μπερδέψει με τον τραγουδιστή.

«Εχω διάφορες αντιδράσεις όταν είμαι έξω. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε απλώς "Ω, είσαι αυτός ο Robbie Williams". Άλλοι με φωνάζουν απλώς Robbie», έχει αναφέρει.

«Μια φορά στην τουαλέτα ενός μπαρ στο Λονδίνο έπεσα πάνω στον Liam Gallagher. Ήταν τόσο έκπληκτος και νόμιζε στην αρχή ότι ήμουν ο Robbie, και αυτό συνέβη την εποχή που είχαν τσακωθεί μεταξύ τους. Ήταν καταπληκτικό που μίλησα μαζί του, καθώς είμαι μεγάλος οπαδός των Oasis και είμαστε και οι δύο παιδιά από το Μάντσεστερ.

Ο Τόνι λέει πως έχει μεγάλη υποστήριξη από τους θαυμαστές του Ρόμπι επειδή νομίζει ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αποτίει φόρο τιμής και δεν τον αντιγράφει

Ο Tony Lewis μοιάζει πολύ με τον Robbie Williams / Φωτογραφία: tonyasrobbie / Instagram

Φυσικά, είχα και κάποιες φορές αρνητικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο, όπως όταν δημιουργήθηκαν memes που έλεγαν «όταν παραγγέλνεις Robbie Williams από την Wish».

«Ποτέ δεν με ενοχλεί γιατί βρίσκω τέτοια πράγματα αστεία. Είχα πολλή υποστήριξη από τους οπαδούς του Robbie επειδή νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αποτίω φόρο τιμής στον τραγουδιστή και δεν τον αντιγράφω», έχει εξομολογηθεί.

Λέει ότι θα δυσκολευόταν να διαχειριστεί το επίπεδο φήμης που έχει ο Robbie - και παραδέχτηκε ότι τα παιδιά του δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τη δουλειά του πατέρα τους.

«Ήταν δύσκολο να το εξηγήσω στα παιδιά - νομίζω ότι το βράδυ που τελικά κατάλαβαν, ήταν όταν ο Robbie εμφανίστηκε στο X Factor. Παρακολουθούσαν την οθόνη και συνέχισαν να με κοιτάζουν, μετά πάλι την οθόνη, και τότε έκαναν κατάλαβαν. Ωστόσο, ο γιος μου πηγαίνει στο σχολείο και λέει στους δασκάλους και τους φίλους του ότι "ο μπαμπάς μου είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς!"».