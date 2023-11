Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ποια ήταν η φρικτή φήμη που πίστεψε και χώρισε με την Τζέρι Χάλιγουελ - iefimerida.gr

Την ζωή του Ρόμπι Γουίλιαμς επιχειρεί να καταγράψει ένα νέο ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί σήμερα από το Netflix, και στο οποίο ο διάσημος τραγουδιστής μιλά ακόμη και για τη σχέση του με την Τζέρι Χάλιγουελ.



Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πρώιμη επιτυχία του ως έφηβος που έπαιζε στους Take That, εξετάζει τον αντίκτυπο της φήμης στην ψυχική του υγεία και θίγει τις σχέσεις του όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του αρραβώνα του με την Νικόλ Άπλετον των All Saints και του γάμου του με την σύζυγό του Άιντα Φιλντ, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2010.

Η «μαγική» σχέση του Ρόμπι Γουίλιαμς με την Τζέρι Χάλιγουελ

Μια από τις παλαιότερες σχέσεις του όμως ήταν και αυτή με το μέλος των Spice Girls, Τζέρι Χάλιγουελ, με την οποία έβγαινε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και όπως αποκαλύπτει ήταν κάτι περισσότερο από μια περιπέτεια και πως ένιωθε «μαγικά».



Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο ντοκιμαντέρ, η σχέση τους ξεκίνησε όταν εκείνος πήγαινε στους Ανώνυμους Αλκοολικούς όπου τον είχαν προειδοποιήσει να μην κάνει σχέση με κανέναν σε μια τέτοια περίοδο ευθραυστότητας. «Δεν μπορείς να φροντίσεις ούτε έναν κάκτο, πόσο μάλλον κάποιον άλλον» λέει ο τραγουδιστής.



Άγνωστα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους

Το ζευγάρι πέρασε μαζί τις διακοπές του στη Νότια Γαλλία με τον συνθέτη των τραγουδιών του Ρόμπι Γουίλιαμ, Γκάι Τσάμπερς και την σύζυγό του Έμμα.



Ο τραγουδιστής δηλώνει ανοιχτά στο ντοκιμαντέρ πως ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος των τελευταίων δέκα ετών. «Τα πηγαίναμε πραγματικά πολύ καλά, ήταν διασκεδαστικό και ήμασταν απλά μια μικρή παρέα που μοιραζόμασταν μια πολύ μαγική στιγμή, σε ένα μαγικό μέρος».

Μάλιστα, τα πλάνα από εκείνη την περίοδο που κυκλοφορούν για πρώτη φορά, δείχνουν τους δυο τους να αγκαλιάζονται και να διασκεδάζουν, να κάνουν πλάκες και να τραγουδούν σε ένα σκάφος σε ένα από τα πολλά ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο.

Ο λόγος του χωρισμού τους - Οι φήμες που πίστεψε ο τραγουδιστής

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να απολαμβάνει το παρατεταμένο διάλειμμά του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς εξομολογήθηκε ότι «λαχταρούσε την κανονικότητα», καθώς προσπαθούσε να προσαρμοστεί στην παγκόσμια φήμη του.



Είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι η Τζέρι καλούσε τους παπαράτσι για να τους φωτογραφήσουν ενώ προσπαθούσαν να απολαύσουν τον χρόνο τους μαζί, και ο Ρόμπι εξομολογήθηκε ότι τις πίστεψε εκείνη τη στιγμή.



Στο ντοκιμαντέρ, ο τραγουδιστής εξομολογείται ότι μίλησε με έναν παπαράτσι που κατηγόρησε την Τζέρι, και λέει: «Τώρα δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια ούτε για ένα δευτερόλεπτο, αλλά εκείνη τη στιγμή το πίστεψα. Αυτό δείχνει τι μπορεί να κάνει στον ψυχισμό σου το να είσαι στο προσκήνιο, όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν».



Μιλώντας για τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη φήμη είπε: «Κατέστρεψε κατά κάποιο τρόπο την ανάμνηση μιας τόσο χαρούμενης στιγμής στη ζωή μου».

Κι ενώ το ειδύλλιο μεταξύ Τζέρι Χάλιγουελ και Ρόμπι Γουίλιαμς ήταν σύντομο, το πρώην Spice Girl έχει μιλήσει με αγάπη για το χρόνο που πέρασαν μαζί και στο παρελθόν είχε αποκαλύψει πως ο Ρόμπι τη βοήθησε όταν είχε πρόβλημα με τη βουλιμία μετά την αποχώρησή της από το διάσημο συγκρότημα και πως πάντα θα του είναι ευγνώμων.