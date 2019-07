Ρόμπι Γουίλιαμς: Με είχε στοιχειώσει το πνεύμα διάσημης τραγουδίστριας

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς υποστηρίζει πως κάποια στιγμή τον είχε στοιχειώσει το πνεύμα της Mama Cass, της διάσημης τραγουδίστριας του συγκροτήματος των 60s, «The Mamas and the Papas».

Οπως δηλώνει ο διάσημος τραγουδιστής, αυτό συνέβη όταν νοίκιασε το σπίτι από τον σταρ των «Ghostbusters», Νταν Ακρόιντ. Συγκεκριμένα, ο 45χρονος Ρόμπι Γουίλιαμας είπε ότι ένιωσε τρομοκρατημένος με το που μπήκε στην έπαυλη, η οποία ανήκε στην τραγουδίστρια Κας Έλιοτ, που ήταν γνωστή ως Mama Cass, και πέθανε το 1974 σε ηλικία 32 ετών από συγκοπή.

Οι ανατριχιαστικές περιγραφές του Ρόμπι Γουίλιαμς

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είχε νοικιάσει το σπίτι στο Λος Άντζελες για τρεις μήνες, πριν από 18 χρόνια, και σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «εντελώς στοιχειωμένο». Ο πρώην σταρ των Take That ανέφερε πως όταν μετακόμισε, είπε στο πνεύμα που αισθάνθηκε εκεί: «Ξέρω ότι είσαι εδώ και θα σεβαστώ τον χώρο σου. Σε παρακαλώ να σεβαστείς και τον δικό μου καθώς σε φοβάμαι.

«Ο φίλος μου, με τον οποίο ζούσα τότε, κατέβηκε σε κάποια στιγμή κάτων. Είχε κάνει μόλις ντους και ήταν λευκός. Του είπα, «Τι συμβαίνει;» και αυτός απάντησε «είχα μόλις συνομιλία με κάποιον που δεν ήταν εκεί», πρόσθεσε επίσης ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε ραδιοφωνική συνέντευξή που έδωσε στην εκπομπή της Jo Wood «Alien Nation».

Η Cass Elliot, γνωστή ως Mama Cass / Φωτογραφία: Cass Ellioti/Facebook

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μια νύχτα που έπαιζε στην τηλεόραση η επιτυχία των The Mamas and the Papas «California Dreamin’», η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο άλλαξε και «υπήρξε αυτή η σιωπή που δεν έχω ξανανιώσει από τότε», όπως είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Μάλιστα, στη συνέντευξή του, ανέφερε πως και το κουταβάκι του αρνούνταν να μείνει στο δωμάτιο. Συνεχίζοντας την ανατριχιαστική περιγραφή του, ο Ρόμπι είπε πως όταν έφυγε από το σπίτι, οι εργάτες που έκαναν την μετακόμιση, αρνήθηκαν να επιστρέψουν ξανά μέσα «γιατί μια ηλικιωμένη κυρία καθόταν στην καρέκλα».

Εκτός από τον Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Νταν Ακρόιντ μιλά για στοιχειωμένο σπίτι

Ο διάσημος ηθοποιός Νταν Ακρόιντ, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το σπίτι ήταν στοιχειωμένο και ότι τον ενέπνευσε να συν-γράψει το 1984 την ταινία Ghostbusters, στην οποία πρωταγωνίστησε και σημείωσε παγκόσμια επιτυχία.

Συγκεκριμένα, είπε το 2013: «Είμαι βέβαιος ότι είναι η Mama Cass. Παίρνεις την αίσθηση ότι είναι ένα μεγάλο φάντασμα. Είχα αρκετές εμπειρίες. Είδα πράγματα να κινούνται γύρω από τον πάγκο μας και οι πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν».