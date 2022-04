Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ γράφει βιβλίο -Έναν οδηγό διατροφής φιλικής προς το κλίμα - iefimerida.gr

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. συνεργάστηκε με τον συγγραφέα Τόμας Κότσιτζεν για το βιβλίο με τίτλο «Cool Food: Erasing Your Carbon Footprint One Bite at a Time»,.

Πρόκειται για έναν οδηγό διατροφής φιλικής προς το κλίμα.

Ο εκδοτικός οίκος Blackstone Publishing θα κυκλοφορήσει το βιβλίο που έχει στόχο να απομυθοποιήσει την ευεξία περιγράφοντας συγκεκριμένες, προσιτές επιλογές τροφίμων με γνώμονα τη μακροζωία τόσο του σώματός όσο και της Γης.

Ένα βιβλίο για να «αλλάξουμε την οπτική μας προς το καλύτερο»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. και ο Τόμας Κόστιτζεν θα ξεναγήσουν τους αναγνώστες στα ταξίδια που έκαναν για να μάθουν περισσότερα για την προέλευση των τροφίμων που καταναλώνονται σε καθημερινή βάση, σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, αλλά και σε τραπέζια εστιατορίων.

Ολοένα και περισσότερο, μας παρουσιάζονται προβλέψεις για επιδείνωση του κλίματος, ανέφερε ο Κότσιτζεν. «Το Cool Food δείχνει πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την οπτική προς το καλύτερο κάνοντας μερικές διαφορετικές επιλογές στο παντοπωλείο, δοκιμάζοντας κάτι νέο στο μενού του εστιατορίου και προσέχοντας τα τρόφιμα που αποθηκεύουν περισσότερο άνθρακα στο έδαφος αντί να ρυπαίνουν τον αέρα» υπογράμμισε.

Το 2019, ο ηθοποιός γνωστός από τους ρόλους του ως Iron Man και Σέρλοκ Χολμς ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Footprint Coalition που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην υιοθέτηση βιώσιμων τεχνολογιών. Ο Τόμας Κόστιτζεν, δημοσιογράφος και συγγραφέας γράφει για την κλιματική αλλαγή τις τελευταίες δύο δεκαετίες.