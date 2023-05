Ρομπ Λόου: Γιορτάζει 33 χρόνια νηφαλιότητας -Το sex tape που του άλλαξε τη ζωή - iefimerida.gr

Ο Ρομπ Λόου γιόρτασε πρόσφατα 33 χρόνια νηφαλιότητας, μοιράζοντας το επίτευγμά του στο Instagram, με μια φωτογραφία χωρίς μπλούζα που τραβήχτηκε στον ωκεανό με background το ηλιοβασίλεμα.

Στη λεζάντα του, μίλησε ανοιχτά για το ταξίδι του προς τη νηφαλιότητα: «Πριν από 33 χρόνια σαν σήμερα, βρήκα την ανάρρωση και μια ομάδα που με στήριξε στο απίστευτο ταξίδι μου για το οποίο νιώθω ευγνώμων. Η ζωή μου είναι γεμάτη αγάπη, οικογένεια, Θεό, ευκαιρίες, φίλους, δουλειά, σκύλους και διασκέδαση. Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε παλεύει με οποιαδήποτε μορφή εθισμού: η ελπίδα και η χαρά σας περιμένουν, αν το θέλετε και είστε πρόθυμοι να εργαστείτε γι' αυτό!».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Η μάχη με το αλκοόλ

Η μάχη του Λόου με τον αλκοολισμό έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, όταν κέρδισε για πρώτη φορά την αναγνώριση ως νεαρός ηθοποιός στην ταινία του Francis Ford Coppola «The Outsiders». Στα απομνημονεύματά του του 2011, «Stories I Only Tell My Friends My Friends», ο ηθοποιός μοιράστηκε με ειλικρίνεια τις εμπειρίες του με τον αλκοολισμό. Διηγήθηκε πώς, στα γυρίσματα της ταινίας «The Outsiders», η μπύρα ήταν εύκολα διαθέσιμη για το καστ, ακόμη και για τους ανήλικους εκείνη την εποχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο NPR, ο Ρομπ Λόου μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε το αλκοόλ στη ζωή του και τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν βοήθεια. «Χωρίς καν να το γνωρίζω, έγινε απλά ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου σε σημείο που... αποφάσισα ότι έπρεπε να πάω και να ζητήσω βοήθεια» αποκάλυψε.

Το sex tape με ανήλικη

Το 1988, ο Λόου έγινε πρωτοσέλιδο λόγω της κυκλοφορίας ενός sex tape, που τον απεικόνιζε να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη με μια ανήλικη. Ο Λόου υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ηλικία της εκείνη τη στιγμή. Έπειτα από αγωγή που τελικά διευθετήθηκε με την οικογένεια της κοπέλας, ο ηθοποιός κατάφερε να αποφύγει τις ποινικές διώξεις. Αναλογιζόμενος το περιστατικό σε συνέντευξή του στο περιοδικό People, αποκάλυψε ότι αποδείχθηκε καθοριστική στιγμή στη ζωή του, καθώς τον ώθησε να ακολουθήσει τη νηφαλιότητα.