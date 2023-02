Η Ρίτα Όρα «έριξε» ενα φτερό πάνω της και βγήκε βόλτα -Η άκρως τολμηρή εμφάνισή της [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Ρίτα Όρα λατρεύει το σώμα της και φροντίζει να το επιδεικνύει σχεδόν σε κάθε της εμφάνιση.



Τον τελευταίο καιρό, η Βρετανίδα τραγουδίστρια κάνει όλο και πιο τολμηρές και σέξι εμφανίσεις όπως στην απονομή των Βρετανικών Βραβείων Μόδας, όπου έβαλε ένα κατακόκκινο σουτιέν, το εσώρουχό της και ένα τούλι από πάνω για φόρεμα, αφήνοντας ελάχιστα στην φαντασία.



Η νέα τολμηρή εμφάνιση της Ρίτα Όρα

Παρόμοια ήταν και η τελευταία της εμφάνιση, την περασμένη Παρασκευή, όπου γιόρτασε το νέο της τραγούδι με μερικούς από τους πιο στενούς της φίλους. Τι επέλεξε λοιπόν να φορέσει; Ένα πολύ τολμηρό διάφανο φόρεμα – ακόμη και για τα δικά της δεδομένα.



Φτιαγμένο από ιδιαίτερα λεπτό nude τούλι, το φόρεμα διαθέτει μια λεπτομέρεια με μαύρα φτερά, τα οποία κάλυπταν το στήθος και κατέβαιναν στις δύο πλευρές, με το υπόλοιπο σώμα της να είναι εμφανές. Πρόσθεσε ένα μαύρο εσώρουχο και πανύψηλες πλατφόρμες και βγήκε για να γιορτάσει με τους δικούς της ανθρώπους.



«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κάνω αυτό εδώ και 10 χρόνια» έγραψε στην ανάρτηση με μια σειρά από φωτογραφίες από το πάρτι, συμπεριλαμβανομένης μίας με τον σύζυγό της. «Είχα την καλύτερη βραδιά γιορτάζοντας μια δεκαετία δημιουργώντας μουσική και το νέο μου single You Only Love me. Ένιωσα τόσο ξεχωριστά και ανυπομονώ για τη νέα εποχή».



Δεν ξετρελάθηκαν όλοι

Κάποιοι θαυμαστές όμως δεν χάρηκαν και τόσο με την στιλιστική επιλογή της. «Ξέχασες να ντυθείς» έγραψε κάποιος με έναν άλλο να σχολιάζει: «Υποθέτω ότι το να φοράς ρούχα γίνεται προαιρετικό στις μέρες μας». «Μου αρέσει όταν ξεχνάς το φόρεμά σου, Ρίτα» πρόσθεσε ένας τρίτος.



