Η Ρίτα Γουίλσον τραγουδά με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες [βίντεο]

Η Ρίτα Γουίλσον, η σύζυγος του Τομ Χανκς τραγουδά με τις Μέλισσες.

Ρίτα Γουίλσον και Χρήστος Μάστορας παρουσιάζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους «Let Me Be», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Εναν χρόνο μετά την on stage συνάντησή τους στη sold out συναυλία της Ρίτα Γουίλσον στο «Summer Nostos Festival», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου προσκάλεσε τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή και παρουσίασαν το «Let Me Be» για πρώτη φορά στο κοινό, οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν εκ νέου στο ίδιο σημείο.

Αυτή τη φορά, ο πολυτάλαντος frontman του no1 συγκροτήματος προσκάλεσε την Ρίτα Γουίλσον να τραγουδήσουν μαζί, κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής online εκπομπής που έκαναν οι MEΛΙSSES, το βράδυ της Κυριακής στο πλαίσιο του φετινού «Summer Nostos Festival RetroFuture Edition».

Η Ρίτα Γουίλσον τραγουδά με τον Χρήστο Μάστορα

Μέσω video αυτή τη φορά, οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους και ερμήνευσαν το «Let Me Be» στην acoustic version του. Δείτε τo music video:

Θυμηθείτε την περσινή συνάντηση της Ρίτα Γουίλσον με τον Χρήστο Μάστορα επί σκηνής ΕΔΩ.