Ρίτα Γουίλσον και Χρήστος Μάστορας ενώνουν τις φωνές τους σε νέο ντουέτο για την ταινία «Γάμος αλά ελληνικά 3» - iefimerida.gr

Τα αποκαλυπτήρια της έκπληξης που είχε προαναγγείλει, έκανε το βράδυ της Τρίτης, 23/8, η Ρίτα Γουίλσον, «ανεβάζοντας» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram απόσπασμα από το νέο της ντουέτο με τον Χρήστο Μάστορα.

Η γνωστή ηθοποιός και σύζυγος του Τομ Χανκς, σε ανάρτηση που είχε κάνει τη Δευτέρα, προετοίμασε τους διαδικτυακούς της φίλους για μια επερχόμενη έκπληξη, «ανεβάζοντας» ένα απόσπασμα από το τραγούδι που είχαν ερμηνεύσει με τον frontman των «Μελισσών», «Let Me Be», και αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπεται και συνέχεια στη συνεργασία τους.

Η ίδια, σε νέα της ανάρτηση το βράδυ της Τρίτης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη νέα της συνεργασία με τον Έλληνα τραγουδιστή, για λογαριασμό της ταινίας «My Big Fat Greek Wedding 3» -«Γάμος αλά ελληνικά 3».

Ρίτα Γουίλσον: Η ανάρτησή της και η κοινοποίηση από τον Τομ Χανκς

«Το OLI MAZI (We Are All Together) είναι εδώ!! Αυτό το τραγούδι, που παρουσιάζεται στην ταινία “My Big Fat Greek Wedding 3”, ήταν χαρά μου να το γράψω με τον @dianewarren και να το ερμηνεύσω ως ντουέτο με τον Χρήστο Μάστορα @xmastoras. Το "OLI MAZI (We Are All Together)" είναι διαθέσιμο για ακρόαση τώρα στην Ελλάδα και την Κύπρο και θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ στις 9 μ.μ. απόψε!», έγραψε η Ρίτα Γουίλσον στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα του νέου τραγουδιού.

Την ανάρτησή της κοινοποίησε και ο σύζυγός της, Τομ Χανκς, καλώντας τους διαδικτυακούς του φίλους να ακούσουν το νέο κομμάτι, και δηλώνοντας με χιούμορ ότι «αγαπάει την τραγουδίστρια».

