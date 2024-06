Ράσελ Κρόου: Έγραψε άλμπουμ αφιερωμένο στην πρώην γυναίκα του για να την πείσει να μη χωρίσουν - iefimerida.gr

Ο Ράσελ Κρόου έκανε πολλές προσπάθειες για να πείσει την Ντάνιελ Σπένσερ να μην πάρουν διαζύγιο.

Όπως αποκάλυψε ο σταρ του Χόλιγουντ, στο βρετανικό τεύχος GQ Heroes Issue, προσπάθησε «να επικοινωνήσει μαζί της μέσω των τραγουδιών, όταν ένιωθε ότι ο γάμος τους έφτανε στο τέλος του».

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2003 και χώρισε το 2012. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018.

«Όλο αυτό το άλμπουμ είμαι εγώ που μιλάω στην πρώην σύζυγό μου, λέγοντας: "Δεν μπορούμε να πάρουμε διαζύγιο. Τι κάνεις;"» είπε ο 60χρονος.

«Σχεδόν κάθε τραγούδι που έγραψα για εκείνο το άλμπουμ - Too Far Gone, Sadness of a Woman, Love is Impossible, Disappeared - αφορούσε τον γάμο μου. Και αναρωτιόμουν, αν την έβαζα να τραγουδήσει αυτά τα λόγια, θα καταλάβαινε τι προσπαθούσα να της πω;» πρόσθεσε ο Ράσελ Κρόου.