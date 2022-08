Ράιαν Ρέινολντς: Πρεμιέρα για το «Welcome To Wrexham» της Disney+ - Πώς από το Hollywood έγινε πρόεδρος ομάδας - iefimerida.gr

Πολλοί γνωρίζουν τον ταλαντούχο Ράιαν Ρέινολντς ως έναν σταρ του Hollywood με πολλές ταινίες στο «παλμαρέ» του. Ωστόσο το νέο ντοκιμαντέρ της Disney+ κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (25/8) και αποκαλύπτει τη ζωή του ως προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ο πασίγνωστος και ως «Deadpool» δεν έμεινε όμως ως ένας πρωταγωνιστής της μεγάλης οθόνης, αλλά εδώ και δυο χρόνια παίζει και τον «ρόλο» του ιδιοκτήτη της Ρέξαμ FC, ποδοσφαιρικού συλλόγου της Βόρειας Ουαλίας.

Βέβαια, όπως αποκαλύπτει η βρετανική ιστοσελίδα «The SUN», πλέον ο ίδιος φοβάται πως από καλός... θα χαρακτηριστεί ως κακός λόγω της ανάληψης της προεδρίας του συλλόγου.

Ράιαν Ρέινολντς. Φωτογραφία από Instagram/vancityreynolds

Ο πιο δύσκολος «ρόλος» για τον Ράιαν Ρέινολντς

Όπως κατά καιρούς παραδέχεται και ο ίδιος, αυτός ο νέος ρόλος ως πρόεδρος της μικροσκοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Βόρειας Ουαλίας είναι ο πιο δύσκολος ρόλος του μέχρι σήμερα και μάλιστα οι οπαδοί του συλλόγου είναι οι πιο σκληροί επικριτές του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μαζί με τον έταιρο πρόεδρο της ομάδας, Ρομπ Μακέλενεϊ -ο οποίος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη αμερικανική κωμική σειρά It's Always Sunny In Philadelphia-, αναρωτιούνται στο ντοκιμαντέρ: «Υπάρχει μια εκδοχή της ιστορίας όπου είμαστε οι κακοί. Δεν λειτουργεί, πρέπει να την πουλήσουμε (την ομάδα) και είμαστε οι κακοί».

Για ένα δευτερόλεπτο, ο Ράιν δείχνει πραγματικά τρομοκρατημένος, πριν ανακτήσει την ψυχραιμία του και πει: «Γ@@ το. Θα δουλέψει».

Η απόφαση να αγοράσει την Ρέξαμ FC και η «εκτόξευση» των εισιτηρίων

Ο Ράιαν και ο φίλος του Ρομπ συγκλόνισαν τον κόσμο του ποδοσφαίρου όταν ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αγοράσουν την Ρέξαμ FC, το 2020.

Όμως οι οπαδοί ήταν αισιόδοξοι και οι πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας υπερδιπλασιάστηκαν κι έφτασαν τα 5.892, σε σχέση με τα 2.609 της σεζόν 2019/2020, ενώ για τη νέα σεζόν ο αριθμός τους έχει φτάσει τα 6.800. Οι πωλήσεις στις φανέλες επίσης εκτοξεύτηκαν στις 14.000, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 3.896.

Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ Μακέλενεϊ. Φωτογραφία από ASSOCIATED PRESS

Όπως φαίνεται, και φέτος το γήπεδο της Ρέξαμ FC -το παλαιότερο εθνικό γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται- είδε ένα ρεκόρ φιλάθλων που έφτασε τους 10.118 κατά τη νίκη της ομάδας με 3-0 επί της Stockport County για το ουαλικό πρωτάθλημα «National League».

Το ντοκιμαντέρ της Disney+ για το «όνειρο» της Ρέξαμ FC

Η θέση του συλλόγου στην National League σημαίνει ότι βρίσκεται μια βαθμίδα κάτω από τις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τώρα, με μια πλήρη σεζόν στο ενεργητικό τους, οι 45χρονοι Ράιν και Ρομπ, έχουν γίνει θέμα μιας σειράς ντοκιμαντέρ της Disney+, καθώς προσπαθούν να μετατρέψουν την ομάδα σε μια υπολογίσιμη δύναμη της Premier League.

Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ Μακέλενεϊ. Φωτογραφία από Instagram/vancityreynolds

Την περασμένη σεζόν η Wrexham FC βρέθηκε μια «ανάσα» από την άνοδο, καθώς έχασε τον ημιτελικό των πλέι οφ με 5-4 από την Grimsby Town μετά από παράταση και τερμάτισε δεύτερη στην κατηγορία.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Welcome To Wrexham», χωρίζεται σε έξι μέρη και φτάνει στις τηλεοπτικές οθόνες μέσα στην εβδομάδα. Σε μια ειλικρινή στιγμή πριν από την πρώτη τους σεζόν ως πρόεδροι, ο Ράιαν λέει στον Ρομπ: «Θέλω να φτάσουμε ψηλά σύντομα, πριν συμβεί κάτι, γιατί τώρα όλοι μας συμπαθούν. Αν ξαφνικά τα πράγματα πάνε στραβά, ελπίζω να είναι σε 25 χρόνια και η ομάδα να είναι στην Premier League».

«Η ομάδα μας είναι πολύ κοντά στην κορυφή. Πιστεύουμε ότι η Wrexham μπορεί να γίνει μια παγκόσμια δύναμη. Κανείς από τους δυο μας δεν το κάνει για τα λεφτά. Θέλουμε να χτίσουμε κάτι βιώσιμο. Αγαπάμε τον αθλητισμό. Αγαπάμε την αφήγηση ιστοριών μέσω του αθλητισμού. Πρέπει να το λειτουργήσεις ως επιχείρηση», αναφέρει στο ντοκιμαντέρ.

Ο πατέρας του ήταν κίνητρο για να αποκτήσει την Wrexham FC

Με δυο εκατ. λίρες να δαπανούνται για την απόκτηση της ομάδας, ο Ράιν Ρέινολντς παραδέχεται ότι επέλεξε να ρισκάρει την καριέρα του για μια βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα για προσωπικούς και συναισθηματικούς λόγους: «Το κυριότερο σημείο στο οποίο έπαιρνα επιβεβαίωση από τον πατέρα μου ήταν όταν ήμουν καλός στον αθλητισμό. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει εδώ και χρόνια, αλλά αυτά τα πράγματα δεν φεύγουν».

Σε σπάνιο υλικό που περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ, οι δυο αστέρες του Χόλιγουντ πραγματοποιούν μια κλήση Zoom με την Wrexham FC για να κάνουν την αρχική προσφορά τους για την αγορά του συλλόγου.

Αν και τον έλεγαν «τρελό» σχετικά με τις φιλοδοξίες που έτρεφε για την πορεία του συλλόγου, ο Ράιαν εξηγεί: «Πρόκειται για την εγκαθίδρυση της Wrexham στο παγκόσμιο στερέωμα. Είναι μια ιστορία αουτσάιντερ και αυτή είναι μια ιστορία που μου αρέσει».

Το χρονικό του ντοκιμαντέρ

Αφού έλαβαν το πράσινο φως, οι νέοι ιδιοκτήτες αναλώνονται γρήγορα στην καθημερινή λειτουργία του συλλόγου.

Η σειρά ακολουθεί τη φιλόδοξη υπογραφή του Paul Mullin, ο οποίος την περίοδο 2020-21 ήταν ο πρώτος σκόρερ της EFL League Two με την Cambridge United. Και καλύπτει τη σθεναρή και τελικά επιτυχημένη προσπάθεια του Ρομπ να πάρει τον Φιλ Πάρκινσον -που μεταμόρφωσε την Bradford FC- ως τον κορυφαίο προπονητή της Ρέξαμ.

Αλλά υπήρξαν και οι άσχημες καταστάσεις, όταν το διοικητικό δίδυμο του έπρεπε να κόψει κάποιους παίκτες από την ομάδα.

Ο Ράιαν λέει: «Πολλοί από αυτούς τους παίκτες παίζουν για τη ζωή τους. Δεν έχουν αυτά τα συμβόλαια της Πρέμιερ Λιγκ για να στηριχθούν, ώστε να μπορούν να αποσυρθούν ακόμη και αύριο».

Και όταν η Ρέξαμ αποτύχει να μπει στα πλέι-οφ για την άνοδο τη σεζόν 2020/2021, η σκληρή πραγματικότητα της ιδιοκτησίας ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου «χτυπάει».

Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ Μακέλενεϊ. Φωτογραφία από Instagram/vancityreynolds

«Οικονομικά ηλίθιο ρίσκο και εθιστικό»

Παρά την πίεση, είναι σαφές ότι το ρίσκο έχει αποδώσει. Σε μια στιγμή αυτοκριτικής, ο Ράιαν λέει: «Είμαι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικού συλλόγου μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά μέχρι στιγμής έχω διαπιστώσει ότι είναι πολύ χρονοβόρο, συναισθηματικά εξαντλητικό, οικονομικά ηλίθιο και απόλυτα εθιστικό».

«Ένα μέρος του εαυτού μου εύχεται να μην είχα βρει το ποδόσφαιρο, νιώθω ότι είναι νόμιμο δηλητήριο. Η χαρά μου ζει και πεθαίνει τα Σάββατα που παίζει ο σύλλογος. Προσπαθώ να μην απορροφηθώ εντελώς από αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι μασάει τα όργανά μου και τα φτύνει κάθε εβδομάδα, είτε κερδίζω είτε χάνω»

Και ενώ η ηθοποιός σύζυγος του Ράιαν, Μπλέικ Λάιβλι, δεν εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, ο ίδιος λέει ότι είναι εξίσου ενθουσιασμένη.

Σε ένδειξη της εμπιστοσύνης της στο ντοκιμαντέρ, η Disney+ έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για μια δεύτερη σειρά του «Welcome To Wrexham», πριν καν ξεκινήσει η πρώτη.

Πόσο θα διαρκέσει λοιπόν το έπος του Ryan και του Rob;

Ο Ράιαν λέει: «Είμαι μέσα σε αυτό όσο μπορώ να είμαι ουσιαστικός. Ελπίζω μια μέρα που θα είναι στην Championship ή στην Premier League».

Το «Welcome To Wrexham» προβάλλεται στο Disney+ κάθε Πέμπτη, αρχής γενομένης από αυτή την εβδομάδα.