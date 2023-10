Βροχή τα σχόλια για τη Ραχήλ Μακρή -Συμμετέχει στο ριάλιτι «I'm a celebrity...» στον Άγιο Δομίνικο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Ραχήλ Μακρή βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο για το «I'm a celebrity... get me out of here» και έχει γίνει ήδη ο αγαπημένος στόχος του Χ (πρώην Twitter).

Τα πληκτρολόγια πήραν φωτιά με την εμφάνιση της πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, με τα σχόλια να είναι πολλά και καυστικά, με παραλήπτη όχι μόνο την ίδια αλλά και το πρώην κόμμα της.

Όλα όσα έκανε η Ραχήλ Μακρή στο πρώτο επεισόδιο του «I'm a celebrity... get me out of here»

Mεταξύ άλλων έκανε και ένα... outfit με υλικά από τη ζούγκλα, για να περάσει από... επιτροπή: