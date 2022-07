Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η συγκινητική δημοσίευση για τον ανιψιό του -«Παλεύει το αγόρι μου για τη ζωή του...» - iefimerida.gr

Τη συγκίνηση των διαδικτυακών του φίλων προκάλεσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο οποίος αποκάλυψε τη μάχη για τη ζωή που δίνει ο νεογέννητος ανιψιός του.

Μπορεί ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης να αναφέρεται εξαιρετικά σπάνια στην προσωπική του ζωή, ωστόσο μέσω του λογαριασμού του στο Instagram προχώρησε σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση και έστειλε ένα μήνυμα για την αξία της ζωής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής ηθοποιός που σημειώνει τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια μέσω του πρωταγωνιστικού του ρόλου στη σειρά «Έτερος Εγώ», δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται να ακουμπά το χέρι του ανιψιού του, ο οποίος γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει για τη ζωή του.

Την εικόνα συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Αυτός ο ανθρωπάκος είναι ο ανιψιός μου γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει το αγόρι μου για την ζωή του… εμείς που θεωρούμε δεδομένο ότι ζούμε να το ξανασκεφτούμε να ευχαριστήσουμε ότι πιστεύουμε που είμαστε καθημερινά ζωντανοί και να αρπάξουμε την μέρα την κάθε μέρα όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα και να παλέψουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο πολύ πιο όμορφο από το χτεσινό… keep walking my boy we will meet soon».