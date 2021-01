Με τις χειμερινές εκπτώσεις 2021 κάνουμε upgrade σε όλα

Η καλύτερη εποχή του χρόνου για… αναβαθμίσεις δεν είναι άλλη από τον Ιανουάριο. Η αρχή του 2021 εμπνέει αλλαγές και οι εκπτώσεις που μόλις ξεκίνησαν κάνουν κάθε στόχο πιο προσιτό.

Όποια upgrades κι αν σχεδιάζεις, ένας είναι ο σταθμός που πρέπει να επισκεφθείς πρώτα: οι εκπτώσεις Public. Και την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, το Public.gr «παίζει» σε ρυθμούς Orange Days, θέτοντας νέα στάνταρ στο τι θα πει προσφορά. Με τις εκπτώσεις να έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 11 Ιανουαρίου, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν αναλυτικό οδηγό με προτάσεις χρήσιμων προϊόντων που εντοπίσαμε σε χαμηλές τιμές, έτσι ώστε να βοηθήσουμε σε όλες τις αναβαθμίσεις που σχεδιάζεις για αυτή τη χρονιά!

Αναβάθμιση σπιτιού

Αν έχεις βάλει σε προτεραιότητα την ανανέωση του χώρου σου αυτή τη χρονιά, σου έχουμε μερικές έξυπνες ιδέες τις οποίες δεν πρέπει να προσπεράσεις. Οι αναβαθμίσεις ξεκινούν πάντα από νέα έπιπλα και είδη σπιτιού. Η πρώτη -και ίσως σημαντικότερη- συμβουλή που μπορούμε να σου δώσουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να επενδύσεις σε μία ποιοτική, εργονομική καρέκλα γραφείου, αν βρίσκεσαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή.

Μία ακόμα σημαντική αναβάθμιση για κάθε χώρο είναι στην ποιότητα του αέρα. Κάνε κλικ λοιπόν στα προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης, για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Για αυτή την εποχή, η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις είναι σε έναν αφυγραντήρα. Ο Kullhaus Alpha Q13 είναι μία εξαιρετική valueformoney πρόταση αυτή τη στιγμή, καθώς συνδυάζει υψηλή απόδοση αφύγρανσης, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και προνομιακή τιμή.

Tech Αναβάθμιση

Τα upgrades συνεχίζονται στο σπίτι, με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό. Μία προσθήκη που θα αναβαθμίσει κάθε ηλεκτρονική συσκευή στο χώρο είναι η βελτίωση του οικιακού ασύρματου δικτύου με το TP-Link Deco M4 AC1200 Wi-Fi Range Extender. Και τώρα που το δίκτυο πιάνει παντού, μπορείς να αναβαθμίσεις την ψυχαγωγία σου στο σπίτι με μία ολοκαίνουργια έξυπνη τηλεόραση σε εξαιρετική τιμή. Η 55άρα OLED LG GX6 έχει ό,τι θα μπορούσες να ζητήσεις από μία σύγχρονη TV. Το OLED πάνελ εξασφαλίζει τέλεια αναπαραγωγή χρωμάτων και αντίθεση, ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης την κάνει ιδανική και για gaming, ενώ χάρη στο ασυναγώνιστο design της, αυτό το μοντέλο θα δώσει άλλη αισθητική στο χώρο.

Ψάχνοντας για tech upgrades βέβαια, δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο σε επιλογές για το σπίτι. Οι εκπτώσεις σε smartphone, υπολογιστές, tablet και περιφερειακά, είναι πολύ δυνατές, άρα, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για αναβαθμίσεις και στον τεχνολογικό σου εξοπλισμό. Για τις καθημερινές computing ανάγκες σου ξεχωρίσαμε το Lenovo IdeaPad 5. Συνδύασέ το με το κορυφαίο ασύρματο ποντίκι Logitech MX Master 2S και γίνε ακόμα πιο παραγωγικός.

Προσωπική βελτίωση

Με την έλευση του 2021 είναι πολύ πιθανό να έχεις θέσει και νέους προσωπικούς στόχους. Το ξεκίνημα ενός νέου χόμπι, η υιοθέτηση μίας πιο βιώσιμης καθημερινότητας ή ενός νέου look είναι πράγματα που πολλοί σκέφτονται αύτη την περίοδο. Τι χρειάζεσαι, λοιπόν, για να πετύχεις αυτούς τους στόχους; Σου έχουμε μερικές ιδέες!

Ξεκινώντας από τα νέα χόμπι, μία από τις πιο δημιουργικές ασχολίες με τις οποίες μπορείς να καταπιαστείς (ακόμα και από το σπίτι) είναι η φωτογραφία. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και για να μπορείς να μάθεις όλα τα μυστικά αυτής της τέχνης, χρειάζεσαι μία DSLR μηχανή. Η Canon EOS 250D είναι ένα πολύ καλό πακέτο για να ξεκινήσεις, καθώς μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις τόσο αρχαρίων, όσο και πιο έμπειρων φωτογράφων. Όσο για δημιουργία μίας πιο βιώσιμης καθημερινότητας, μία από τις πιο εύκολες αλλαγές που μπορείς να κάνεις είναι να κινηθείς ηλεκτρικά με ένα e-scooter. To Xiaomi Electric Scooter Pro 2 διαθέτει αυτονομία και ταχύτητα που μπορούν να σε πάνε παντού μέσα στην ημέρα.

Θα κλείσουμε με τις αλλαγές σε look. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα, αλλά σε πολλά new year’s resolutions εμπεριέχεται πάντα ο παράγοντας γυμναστική. Όποιες κι αν είναι οι ασκήσεις που θα κάνεις μέσα στο χρόνο, μπορείς να καταγράφεις πάντα την πρόοδό σου με ένα wearable. To Huawei Watch GT 2e διαθέτει πληθώρα fitness χαρακτηριστικών, αλλά και όμορφο σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορείς να το φοράς κάθε ώρα της ημέρας. Για την δημιουργία του τέλειου look μην ξεχνάς και τις συσκευές περιποίησης. Επιλογές όπως η κουρευτική μηχανή Panasonic ER-GB43 θα αναλάβουν να φέρουν τα μαλλιά και τα γένια ακριβώς στο μήκος που τα θες.

Όπως βλέπεις, οι χειμερινές εκπτώσεις είναι σύμμαχός σου για όλη τη χρονιά. Η φιλοσοφία των Orange Days αλλάζει τα δεδομένα και στην πρώτη περίοδο εκπτώσεων του έτους και σε βοηθά να ξεκινήσεις το 2021 όσο καλύτερα μπορείς.