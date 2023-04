Πώς είναι να είσαι 1,82 μ. και να μεγαλώνεις σε οικογένεια με νανισμό -Η ιστορία ενός 32χρονου - iefimerida.gr

Ένας άνδρας που έχει ύψος 1,82 μ. αποκάλυψε πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια οικογένεια με γονείς και αδέρφια που όλοι έχουν νανισμό.

Ο Peet Montzingo, από το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ταιριάζει στο κοινωνικό πρότυπο για το πώς κάποιος «πρέπει να μοιάζει», ωστόσο στην οικογένειά του ένιωθε συχνά ξένος λόγω του ελαφρώς άνω του μέσου όρου, ύψους του.

Ο Peet μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου όλοι έχουν νανισμό - που ορίζεται ως ένας ενήλικας με ύψος 1,47 μ. ή λιγότερο - και πέρασε την παιδική του ηλικία βλέποντας τους γονείς του, Vicki και Darrell, και τα αδέρφια του, Jennifer και Andrew, να εκφοβίζονται και να φωτογραφίζονται από αγνώστους.

Ο 32χρονος, μερικές φορές ευχόταν ακόμα και να ήταν «νάνος», ώστε να μπορεί να αισθάνεται λιγότερο ένοχος που «ταίριαζε» σε ένα πλήθος.

Μιλώντας στο Today, ο Peet εξήγησε πώς ήταν να μεγαλώνεις σε μια οικογένεια ανθρώπων με κοντό ανάστημα.

Εξήγησε ότι πάντα «μισούσε» όταν οι άνθρωποι έβλεπαν την οικογένειά του, προσθέτοντας ότι ήταν «πάντα έτοιμος να πολεμήσει κάποιον».

Σύμφωνα με τη Vicki, ο Peet έλεγε συχνά, «Μαμά θα ήθελα να ήμουν νάνος». «Ταίριαζε στην ιδέα της κοινωνίας για το πώς πρέπει να μοιάζει ένας άνθρωπος, αλλά στο σπίτι του ένιωθε σαν τον περίεργο άντρα έξω», πρόσθεσε η ίδια.

Και το ψηλό ανάστημα του Peet έκανε τον ίδιο και τον αδερφό του, Andrew, ο οποίος είναι δάσκαλος από τη Νότια Καρολίνα, να έχουν μια τεταμένη σχέση μεγαλώνοντας.

Ο Andrew, ο οποίος έχει μια σπάνια μορφή νανισμού, πέρασε πολλές μέρες μέσα και έξω από το νοσοκομείο για χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και αναπνευστικά προβλήματα. Εξαιτίας αυτού, ο Peet παραδέχτηκε ότι ζήλευε συχνά την προσοχή που λάμβανε ο αδελφός του.

Ομοίως, ο Andrew δυσανασχετεί με τον Peet για το ύψος, την καλή του υγεία και την ικανότητά του να συμμετέχει πιο εύκολα σε αθλήματα. Ωστόσο, καθώς μεγάλωναν, ο Andrew άρχισε να αναγνωρίζει ότι ο Peet αντιμετώπιζε επίσης προκλήσεις.

Όταν η οικογένεια πήγαινε σε λούνα παρκ, τα μέλη της οικογένειας που είχαν νανισμό δεν επιτρεπόταν να ανέβουν σε κάθε παιχνίδι λόγω του ύψους τους και ο Peet ένιωθε άσχημα όταν πήγαινε μόνος.

Ο Peet με την οικογένειά του / Φωτογραφία: peetmontzingo / Instagram

Ο Peet ήταν επίσης εξαιρετικά ευαίσθητος σχετικά με την οικογένειά του.

«Σίγουρα ένιωθα θυμό και θλίψη από αυτόν όταν ήμασταν νεότεροι. Η κατάδειξη, τα βλέμματα και οι βρασιές που μας φώναζαν πραγματικά τον τρέλαινε», εξήγησε ο Andrew.

Η στήριξη του Peet σε όσους πάσχουν από νανισμό

Τώρα, ο Andrew και ο Peet έχουν συμφιλιωθεί και ο Peet ξοδεύει το χρόνο του δημιουργώντας περιεχόμενο στον λογαριασμό του στο TikTok, όπου βοηθάει να υποστηρίξει όσους πάσχουν από νανισμό.

Ο Peet - ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται για τους 12,7 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα - τείνει να αστειεύεται λέγοντας ότι είναι ο «πραγματικός Buddy the Elf» («Το ξωτικό των Χριστουγέννων»).

Μιλώντας στο Today ανέφερε τα εξής: «Νιώθω σαν να βρήκα επιτέλους τη θέση μου στον κόσμο. Εκπαιδεύω τους ανθρώπους για τις διαφορές. Λαμβάνω τόσα πολλά μηνύματα όπως: "Μου άλλαξες την οπτική γωνία, σε ευχαριστώ που μου άνοιξες τα μάτια"».

Πέρυσι, ο Peet κυκλοφόρησε ένα παιδικό βιβλίο με τίτλο "Little Imperfections: A Tall Tale of Growing Up Different" (Μικρές ατέλειες: Μια μεγάλη ιστορία για το να μεγαλώνεις διαφορετικά).

Η Βίκι είπε ότι είναι εξαιρετικά περήφανη για τον γιο της και λατρεύει που βοηθά τον κόσμο να δει διαφορετικά όσους υποφέρουν από νανισμό.

«Μπορεί να φαινόμαστε διαφορετικοί και μπορεί να κινούμαστε διαφορετικά, αλλά μέσα είμαστε όλοι ίδιοι», είπε.