Πώς γαμπρός έβαλε... μέσο τον Τσαλίκη και διοργάνωσαν μια σούπερ πρόταση γάμου σε συναυλία του Σαμπάνη [βίντεο]

Ο Γιώργος πήρε τηλέφωνο στο γραφείο μου την προηγούμενη εβδομάδα ... Ήθελε οπωσδήποτε να μου μιλήσει ... Κι έγινε ... “Η κοπέλα μου η Μαρία είναι έγκυος στο παιδάκι μας , και θέλω αν μπορείς να κανονισεις να της κάνω πρόταση στη συναυλία του Σαμπάνη ... Της έχω πει ότι έχω δουλειά , εκείνη θα είναι στην πλατεία και κάπως να το φτιάξουμε » Με συγκίνησε ο αυθορμητισμός και η τόση αγάπη του , πήρα το Γιώργο Σαμπάνη τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε να γίνει η πιο όμορφη έκπληξη στη Μαρία ... Έτσι λοιπόν μιλήσαμε ξανα και ξανα και το οργανώσαμε τέλεια ... Η Μαρία ανέμελη διασκέδαζε , μέχρι που ο Γιώργος κάλεσε τον συνονόματο στη σκηνή , ο οποιος φώναξε τη Μαρία ... Η Μαρία ξαφνιασμένη ανέβηκε μέσα από 15000 κόσμου στη σκηνή ... και η συνέχεια στο βίντεο τα λέει όλα ..!! Η πιο αστεία στιγμή είναι όταν με το Σαμπάνη χοροπηδάμε όταν η Μαρία είπε το ναι , σα να μπήκε γκολ !!! Τα παιδιά τρισευτυχισμένα χορέψανε το τραγούδι που είχε ζήτησει από πριν στο Γιώργο Σαμπάνη ο Γιώργος για το κορίτσι του ! Να ζήσετε παιδιά !!! Αααα! Και να μην το ξεχάσω ..!! Εννοείται θα τους παντρέψω εγώ σύντομα στο δημαρχείο !! Αυτά ...! Χρόνια πολλά ♥️♥️♥️♥️ Αυτή τη βραδιά θα τη θυμόμαστε για πολύ καιρό ! @georgesabanis