Προτάσεις γάμου μπροστά σε κόσμο που πήγαν στραβά -Στιγμές γεμάτες αμηχανία - iefimerida.gr

Μια πρόταση γάμου μπορεί να είναι μια από τις πιο αξέχαστες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής ενός ανθρώπου.

Γιατί, λοιπόν, να μη μοιραστείτε αυτή τη στιγμή με το κοινό; Διότι υπάρχει περίπτωση να «φας τα μούτρα σου» και να νιώσεις γελοιοποιημένος και ταπεινωμένος.

Οι γάμοι, ως γνωστόν, είναι μια βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων, αλλά μια νέα αναπτυσσόμενη τάση έχει να κάνει με τις προτάσεις γάμου.

Κάποιοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο μέχρι 2.900 ευρώ στους «σχεδιαστές προτάσεων» ώστε οι τελευταίοι να τους βοηθήσουν στη δημιουργία προτάσεων γάμου και στην καταγραφή τους με σκοπό τη δημοσίευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ζευγάρι πλήρωσε 193.000 ευρώ για να προσλάβει την Disneyland του Παρισιού και να προβάλει τα πρόσωπά τους στο πλάι ενός κάστρου, σύμφωνα με τους Times.

Η πρόταση γάμου σε... γάμο

Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που όλα μπορεί να πάνε στραβά. Μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν πρόταση γάμου σε γάμους ή σε τελετές αποφοίτησης άλλων, κάτι που μπορεί να εξοργίσει τους υπόλοιπους.

Για παράδειγμα, κάποιος δημοσίευσε στο Reddit μια φωτογραφία ενός άνδρα που κάνει πρόταση γάμου σε γάμο, μπροστά στη νύφη και στον γαμπρό. Την εικόνα είδαν πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι, με το γεγονός να προκαλεί οργή.

Κάποιος χρήστης, με το όνομα Alliewonka, σχολίασε: «Ειλικρινά, νιώθω κάπως άσχημα για το κορίτσι που της κάνουν πρόταση γάμου στη μεγάλη μέρα κάποιου άλλου. Δεν το έχει κάνει καθόλου προσωπικό για εκείνη, αν και υποθέτω ότι φαίνεται εντάξει με αυτό».

Η χειρονομία πυροδότησε οργή στο Διαδίκτυο, καθώς ο κόσμος κατηγόρησε τον άνδρα που έκανε την πρόταση γάμου ότι έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας από τη νύφη και τον γαμπρό

Η απόρριψη σε πρόταση γάμου μπροστά σε χιλιάδες θεατές

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους ένας άνδρας έμεινε στα κρύα του λουτρού, αφού έκανε πρόταση γάμου μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους στη Νέα Υόρκη σε έναν αγώνα χόκεϊ.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα χόκεϊ μεταξύ των New York Islanders και των Florida Panthers, η κάμερα επικεντρώθηκε σε έναν άνδρα που έπεσε στο ένα γόνατο, χωρίς να φοράει μπλούζα για κάποιον λόγο, και έκανε την πρόταση-ερώτηση. Το πλήθος γύρω του άρχισε να φωνάζει «απλώς πες "όχι"»!

Μετά από μερικές στιγμές συζήτησης, η κοπέλα τού ψιθύρισε στο αυτί και έτρεξε στην κορυφή των σκαλοπατιών, αφήνοντας το αγόρι της στα κρύα του λουτρού.

Ο δημοσιογράφος της διοργάνωσης NHL, Dan Rosen, έγραψε στο Twitter: «Ώρα για την ώρα της κάμερας (kiss time cam) και ένας τύπος βγάζει την μπλούζα του και γράφει στο στήθος του "PLZ SAY YES YES YES". Πέφτει στο ένα γόνατο και κάνει πρόταση γάμου, αλλά το κορίτσι σηκώθηκε κι έφυγε».

Της έκανε πρόταση γάμου στην αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο

Επίσης, ένας Αυστραλός επικρίθηκε επειδή «έκλεψε» τη στιγμή της κοπέλας του κατά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο LaTrobe της Μελβούρνης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο ανώνυμος άνδρας ανέβηκε στη σκηνή ακριβώς τη στιγμή που η κοπέλα του γιόρταζε την αποφοίτησή της κρατώντας το πτυχίο της. Ο άνδρας είπε «Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά», πριν πέσει στο ένα γόνατο και της κάνει πρόταση γάμου. Στο Διαδίκτυο ο κόσμος εξοργίστηκε, με τη φεμινίστρια σχολιάστρια Κλεμεντίν Φορντ να λέει: «Σταματήστε να το κάνετε αυτό».

Ένας άνδρας από τη Μελβούρνη έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του καθώς έπαιρνε το πτυχίο της κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης

«Αυτή είναι η στιγμή της. Της πήρες μια στιγμή που δεν μπορεί ποτέ κανείς να της την επιστρέψει. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνδρες;» πρόσθεσε.

Το Πανεπιστήμιο LaTrobe ανέφερε ότι ο άνδρας έκανε «λάθος εκτίμηση» και ότι η πρότασή του επισκίασε τον ακαδημαϊκό εορτασμό των πτυχιούχων.

Πρόταση γάμου στα McDonald's

Σε άλλο ανατριχιαστικό περιστατικό, ένας άνδρας έγινε κατακόκκινος μετά τη ρομαντική του πρόταση, σε μια ουρά McDonald's στο υποκατάστημα Sandton της γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική).

Ενώ η πρόταση γάμου σε εστιατόριο θεωρείται «κλασική» επιλογή, σε ταχυφαγείο μπορεί να μην έχει απαραίτητα τον ίδιο αντίκτυπο.

Ένας άνδρας γονατιστός κρατά ένα κουτί με δαχτυλίδι ενώ η γυναίκα παραγγέλνει στο ταμείο, σε υποκατάστημα αλυσίδας γρήγορου φαγητού στο Γιοχάνεσμπουργκ

Ενώ λοιπόν μια κοπέλα στεκόταν μπροστά στον σύντροφό της σε μια ουρά εντός του καταστήματος, εκείνος γονάτισε στο ένα του πόδι και βιντεοσκόπησε το όλο σκηνικό, με το βίντεο να μετρά περισσότερες από 3,7 εκατομμύρια προβολές.

Έγινε όμως viral για εντελώς λάθος λόγους -παταγώδης αποτυχία-, καθώς η κοπέλα απλώς κούνησε το κεφάλι της και περίμενε εκείνον να σηκωθεί ξανά. Εκείνος αρνήθηκε, και τελικά εκείνη άφησε την παραγγελία της στο πλάι και έφυγε έξαλλη.

Η άποψη μιας ειδικού επί του θέματος

Η ψυχολόγος, σύμβουλος σεξ και σχέσεων Barbara Santini δήλωσε στο Mail Online ότι η αυξανόμενη τάση θα μπορούσε να «εμπορευματοποιήσει» αυτό που θα έπρεπε να είναι μια οικεία στιγμή μεταξύ δύο ανθρώπων.

«Οι δημόσιες προτάσεις ενέχουν τον κίνδυνο να μεταμορφώσουν μια έντονα προσωπική στιγμή σε παράσταση, η οποία μπορεί να είναι γεμάτη με ανεπιθύμητες συνέπειες, τόσο κοινωνικές όσο και ψυχο-συναισθηματικές.

Η άνοδος της ζήτησης για "σχεδιαστές προτάσεων" και τα αυξανόμενα ποσά που δαπανώνται για να γίνουν οι δημόσιες προτάσεις πιο εντυπωσιακές θα μπορούσαν, επίσης, να σημαίνουν μια μετατόπιση της εστίασης, από την ίδια τη σχέση, στο θέαμα που την περιβάλλει.

Κάτι τέτοιο μπορεί ακούσια να εμπορευματοποιήσει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή δύο ανθρώπων, μετατρέποντάς την σε μια στιγμή κοινωνικής προβολής, αντί για μια στοχαστική, οικεία δέσμευση ενός ζευγαριού».

«Τεράστια κοινωνική πίεση και χειραγώγηση»

Επίσης, η κ. Santini προειδοποίησε ότι υπάρχουν πιο σκοτεινές ψυχολογικές συνέπειες στις δημόσιες προτάσεις, καθώς δημιουργούν τεράστια κοινωνική πίεση.

Και πρόσθεσε η ψυχολόγος: «Υπάρχει μια διάσταση κοινωνικής χειραγώγησης στις δημόσιες προτάσεις, προσχεδιασμένες ή μη. Κάνοντας σε ένα δημόσιο περιβάλλον μια τέτοια ερώτηση που αλλάζει τη ζωή ανθρώπων, ενδεχομένως ασκεί κοινωνική πίεση για να αποσπάσει ένα "ναι". Αυτό περιπλέκει τη συναίνεση, που περιλαμβάνεται στη συμφωνία για γάμο, όπου δεν θα πρέπει να υπάρχει εξαναγκασμός.

Οι δημόσιες προτάσεις εγείρουν, επίσης, ερωτήματα σχετικά με τη συναισθηματική αυθεντικότητα. Όταν μια οικεία στιγμή μοιράζεται με ένα κοινό, εισάγει τη δυνατότητα για συμπεριφορές και αντιδράσεις που είναι επιτελεστικές και όχι αυθεντικές.

Πρόταση γάμου / Φωτογραφία: Shutterstock

Αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό όταν εφαρμόζεται σε κάτι τόσο σοβαρό όπως μια πρόταση γάμου, που θα έπρεπε ιδανικά να είναι μια διαφανής και γνήσια ανταλλαγή μεταξύ δύο ανθρώπων.

Για όσους πιστεύουν ότι τα πλεονεκτήματα υπερτερούν των μειονεκτημάτων, οι "δημόσιες προτάσεις" μπορεί πράγματι να είναι μια χαρούμενη, αξέχαστη περίσταση. Ωστόσο, το ζευγάρι θα πρέπει να έχει αμοιβαία κατανόηση και να έχει συμφωνήσει στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, καθώς έχει να κάνει με τη δημόσια σφαίρα.

Όπως κάθε άλλη μεγάλη ρομαντική χειρονομία, οι δημόσιες προτάσεις λειτουργούν καλύτερα όταν είναι αποτέλεσμα στοχαστικής σκέψης και αμοιβαίου ενθουσιασμού, παρά προσπάθεια εκπλήρωσης των κοινωνικών προσδοκιών ή δημιουργίας μιας viral στιγμής».

Κυρώσεις

Εν τω μεταξύ, ο δικηγόρος Tautvydas Sutkus προειδοποίησε ότι σε μια δημόσια πρόταση υπάρχουν κυρώσεις.

Μιλώντας στο Mail Online, είπε: «Μια δημόσια πρόταση δεν είναι απλώς μια προσωπική ή συναισθηματική απόφαση. Είναι κάτι που φέρει ένα σύνολο νομικών επιπτώσεων τις οποίες καλό θα ήταν να λάβετε υπόψη. Αυτό μπορεί να μην είναι η πιο ρομαντική ιδέα, αλλά είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα μπορούσε να σας σώσει από έναν σωρό επιπλοκές που θα μπορούσαν να προκληθούν.

Αν προσλάβετε "προτάσεις σχεδιασμού" ή κλείσετε έναν δημόσιο χώρο, συνάπτετε νομική σύμβαση. Εάν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζετε (ας πούμε ότι ο/η αρραβωνιαστικός/ιά σας εγκαταλείπει τη σκηνή), μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με τυχόν έξοδα ή ακόμα και ζημιές, ανάλογα με τις συμβατικές σας υποχρεώσεις.

Φανταστείτε να κάνετε δημόσια πρόταση και να εισπράξετε ένα "όχι". Τότε, φανταστείτε αυτό το βίντεο να γίνει viral και να επηρεάσει την κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή. Σε περίπτωση που το άλλο μέρος αποφασίσει να μιλήσει αρνητικά για εσάς, μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να του ασκήσετε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση ειδικά εάν οι δηλώσεις του είναι ψευδείς και βλάπτουν τη φήμη σας.

Αν μια δημόσια πρόταση απορριφθεί, το ερώτημα σε ποιον θα παραμείνει το δαχτυλίδι των αρραβώνων μπορεί να γίνει επίμαχο ζήτημα. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες τα δαχτυλίδια αρραβώνων θεωρούνται "δώρα υπό όρους", που παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί. Μια δημόσια άρνηση θα μπορούσε να θολώσει αυτά τα νερά, ιδιαίτερα εάν η άρνηση καταγραφεί σε βίντεο».

Ακόμη και η ρομαντική μυθιστοριογράφος Τζίλι Κούπερ είναι αντίθετη με την ιδέα, χαρακτηρίζοντάς την «απαίσια», επειδή πιέζει το άτομο στο οποίο γίνεται η πρόταση.

Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των δημόσιων προτάσεων αυξάνεται, με εταιρείες να προσφέρουν διάφορα πακέτα.

