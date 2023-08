Barbara Eden: Η ξανθιά πρωταγωνίστρια του «Τζίνι και το Τζίνι» έκλεισε τα 92 και παραμένει ίδια [εικόνες] - iefimerida.gr

H ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της θρυλικής σειράς «Η Τζίνι και το Τζίνι» Barbara Eden έκλεισε τα 92.

Η ρομαντική κομεντί με τον original τίτλο «I Dream of Jeannie» μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 1965 έως το 1970 ενώ έχει παιχτεί χιλιάδες φορές σε επανάληψη σε όλο τον κόσμο.

Η 34 τότε πρωταγωνίστρια ενσάρκωνε μια πανέμορφη, ξανθιά γυναίκα με το όνομα «Τζίνι» που ήταν και... τζίνι και ζούσε μέσα σε ένα μπουκάλι. Τα χαρακτηριστικά ροζ ρούχα της που παρέπεμπαν στην Ανατολή αλλά και τα μαλλιά της την μετέτρεψαν γρήγορα σε είδωλο της ποπ κουλτούρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, iconic έγινε η χαρακτηριστική κίνησή της με τα σταυρωμένα χέρια που την έκανε να εξαφανίζεται. Ο ρόλος της ηθοποιού είχε κωμικά στοιχεία αλλά και σεξαπίλ που την έκανε ελκυστική στον ανδρικό πληθυσμό.

Η Barbara Eden ως «Τζίνι»

Πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 25 ταινίες, 19 τηλεοπτικές ταινίες και 5 τηλεοπτικές σειρές για σχεδόν 70 χρόνια. Μάλιστα, είχε εμφανιστεί σε ένα επεισόδιο της επίσης εμβληματικής σειράς «I Love Lucy» ενώ πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Elvis Presley στην ταινία «Flaming Star» του 1960.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ρόλος της «Τζίνι» την εκτόξευσε και είδε το άστρο της να λάμπει. Αφού ολοκλήρωσε την ρόλο της, στράφηκε σε πιο δραματικούς ρόλους. Το 1988 απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Το 2011 έγραψε τη βιογραφία της με τίτλο «Jeannie Out of the Bottle», που εξιστορεί την προσωπική της ζωή και την καριέρα της στο Χόλιγουντ για περισσότερα από 50 χρόνια.

Η Barbara Eden το 2014 /Φωτογραφία: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Στα 92 της, μοιάζει αναλλοίωτη και συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε τηλεοπτικές αλλά και κινηματογραφικές παραγωγές. Όπως δήλωσε η ίδια στο People, δεν έχει σκοπό να σταματήσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον τρίτο σύζυγό της, Jon Eicholtz και λίγους καλούς φίλους σε εστιατόριο στο Beverly Hills αλλά και στο σπίτι με το αγαπημένο της σκύλο ράτσας Labradoodle, Bentley.

Η Barbara Eden το 2019 /Φωτογραφία: Chris Pizzello/Invision/AP

Τους επόμενους μήνες σκοπεύει να παραβρεθεί σε events και σόου, όπως το Comic Con, για να δει από κοντά τους φανς της και να μοιράσει αυτόγραφα. Η ίδια δηλώνει έκπληκτη από το γεγονός ότι πολλοί θαυμαστές της είναι νέοι και ξέρουν πολλά για τη δουλειά της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη, είναι πολύ ενεργή στα social media και δίνει συχνά συνεντεύξεις.