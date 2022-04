Πρώην εργαζόμενη στο app των Καρντάσιαν: «Δεν μπορούσα να πληρώσω τη βενζίνη, ενώ εκείνες έβγαζαν εκατ.» -Το viral tweet - iefimerida.gr

Πρώην εργαζόμενη στην εφαρμογή των Καρντάσιαν ξεσπά για τον μισθό που έπαιρνε, ενώ η οικογένεια έβγαζε εκατομμύρια.

Ο λόγος για την Jessica DeFino, η οποία έχει μια αποστομωτική απάντηση στη διαβόητη συμβουλή καριέρας της Κιμ Καρντάσιαν «σήκωσε τον κ@@ο σου και δούλεψε». «Το έκανα και μετά βίας τα κατάφερνα να τα βγάλω πέρα», λέει η DeFino..

Η γυναίκα από το Λος Άντζελες ισχυρίζεται ότι πάλευε να πληρώσει για φαγητό και βενζίνη, ενώ εργαζόταν ως υπάλληλος για τις επίσημες εφαρμογές των Καρντάσιαν -Τζένερ που έχουν πλέον καταργηθεί.

Η 32χρονη DeFino κατηγόρησε για πρώτη φορά τις ριάλιτι σταρ τον Μάρτιο, αφού η Κιμ Καρντάσιαν δήλωσε με τόλμη: «Έχω τις καλύτερες συμβουλές για τις γυναίκες στις επιχειρήσεις. Σήκωσε τον κ@@ο σου και δούλεψε», είπε η Καρντάσιαν. «Φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να δουλέψει αυτές τις μέρες», πρόσθεσε στο βίντεο που έχει γίνει πλέον viral και στη συνέχεια χλευάστηκε στο διαδίκτυο. Η DeFino ήταν μία από τις γυναίκες που επέπληξαν την τηλεπερσόνα για τα σχόλιά της.

«Ήμουν συντάκτρια στις εφαρμογές των Καρντάσιαν το 2015 στο Λος Άντζελες», ισχυρίστηκε αρχικά η DeFino σε ανάρτηση στο Twitter που δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου. «Δούλευα μέρες νύχτες & Σαββατοκύριακα, μπορούσα να πληρώσω μόνο για ψώνια από το κατάστημα 99 Cents Only, δήλωσα "άρρωστη" περισσότερες από μία φορές επειδή δεν μπορούσα να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου για να πάω στο γραφείο, & δέχτηκα επίπληξη επειδή δούλευα ως ελεύθερος επαγγελματίας παράλληλα». Το καυστικό tweet έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 600.000 likes.

Τώρα, σε ένα νέο δηκτικό κομμάτι - με τίτλο «Δούλεψα μέχρι τελικής πτώσεως για τις εφαρμογές Καρντάσιαν - Τζένερ. Δεν μπορούσα να πληρώσω τη βενζίνη» για το Vice, η DeFino αναλύει την εμπειρία της και μίλησε με άλλους υπαλλήλους μιας επιχείρησης των Καρντάσιαν, οι οποίοι ομοίως ισχυρίζονται ότι υπερεργάστηκαν και υποαμείβονταν.

Η DeFino ήταν υπάλληλος της Whalerock Industries, της εταιρείας ψηφιακών μέσων που προσέλαβε η οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ τον Μάιο του 2015 για να δημιουργήσει τις εφαρμογές τους. Κάθε αδελφή λάνσαρε μια εφαρμογή με αποκλειστικό περιεχόμενο για συνδρομητές που πλήρωναν, με την επιχείρηση να φέρεται να τους αποφέρει εκατομμύρια δολάρια πριν κλείσει το 2019.

Η Whalerock δεν ανήκει ούτε λειτουργεί από την οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ και η DeFino παραδέχεται ότι οι αδελφές «πιθανότατα δεν γνώριζαν τι πληρώνονταν οι άνθρωποι πίσω από τις εφαρμογές τους».

Jessica DeFino / Φωτογραφία: jessicadefino_ / Instagram

Οι εκπρόσωποι των Καρντάσιαν-Τζένερ δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα της The New York Post για σχόλια - αλλά ένας εσωτερικός που γνωρίζει τους «5ετείς» ισχυρισμούς της DeFino δήλωσε στην The Post ότι η οικογένεια ήταν απλώς ένας «πελάτης της Whalerock», οπότε δεν είχαν «καμία εικόνα ή γνώση για τους εργαζόμενους», έχοντας αντιθέτως επαφή μόνο με ένα ανώτερο άτομο στην εταιρεία.

«Ήμουν βοηθός συντάκτη στις επίσημες εφαρμογές Καρντάσιαν Τζένερ και δεν έβγαζα αρκετά χρήματα», δηλώνει η DeFino στο κομμάτι της, λέγοντας ότι έπαιρνε ετήσιο μισθό 35.000 δολάρια.

Η DeFino - που ήταν γύρω στα 25 εκείνη την εποχή - ισχυρίζεται ότι κατέληγε με λίγο πάνω από 600 δολάρια την εβδομάδα στον τραπεζικό της λογαριασμό μετά τους φόρους. Το ποσό αυτό μόλις και μετά βίας κάλυπτε τα έξοδα για φαγητό, ενοίκιο, λογαριασμούς και βενζίνη.

Στο άρθρο, η DeFino θυμάται μια φορά που είχε την πολυτέλεια να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό της αξίας μόνο 4 δολαρίων, που δεν ήταν αρκετή για να τη μεταφέρει από το γραφείο στο σπίτι της.

«Πανικοβλήθηκα, χτύπησα το τιμόνι και ούρλιαξα. Και μετά έκλαψα», γράφει για την τραυματική εμπειρία, η οποία έλαβε χώρα το 2015.

Η οικογένεια Καρντάσιαν - Τζένερ προσέλαβε την Whalerock Industries, μια εταιρεία ψηφιακών μέσων, για να δημιουργήσει και να λανσάρει τις εφαρμογές το 2015.

Η DeFino κατακεραυνώνει την εργασιακή κουλτούρα στη Whalerock, λέγοντας ότι «την κάλεσαν στο γραφείο ενός διευθυντή και την επέπληξαν» αφού οι ανώτεροι ανακάλυψαν ότι έγραφε άρθρα ως ανεξάρτητη επαγγελματίας στο περιθώριο για να συμπληρώσει το πενιχρό εισόδημά της.

Ισχυρίζεται επίσης ότι οι υπάλληλοι της επιτέθηκαν όταν έμαθαν ότι έκανε αίτηση για άλλες θέσεις εργασίας. «Η εταιρεία φάνηκε να παρακολουθεί όλους τους πιθανούς δρόμους για ένα βιώσιμο εισόδημα, από την ανεξάρτητη εργασία μέχρι την εξεύρεση νέας εργασίας. Ένιωθα ότι με χειραγωγούσαν και με παρακολουθούσαν, ότι ήμουν παρανοϊκή και παγιδευμένη», έγραψε η DeFino.

Η πρώην εργαζόμενη για τις Καρντάσιαν μίλησε επίσης με άλλους δύο πρώην υπαλλήλους της Whalerock που εργάζονταν στις εφαρμογές. Και οι δύο ισχυρίζονται ότι αναμενόταν να είναι προσβάσιμες όλες τις ώρες.

Η εφαρμογή Kylie, που δημιουργήθηκε από την Whalerock. Οι συνδρομητές είχαν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από υπαλλήλους της Whalerock.

Μία από τις συνεντευξιαζόμενες του Vice - η οποία δεν επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει το πραγματικό της όνομα - δήλωσε: "Δούλευα όλη την ώρα. Δεν κοιμόμουν αρκετά. Έπινα αλκοόλ - πάρα πολύ αλκοόλ - για να αντιμετωπίσω το άγχος. Έγινα σωματικά άρρωστη. Τα μαλλιά μου έπεφταν".

Από αριστερά: Κρις Τζένερ, Κιμ Καρντάσιαν, Κάνιε Γουέστ, Κένταλ Τζένερ, Κάιλι Τζένερ / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP, File

Η DeFino ισχυρίζεται επίσης ότι υπέστη προβλήματα υγείας λόγω του εργασιακού και οικονομικού άγχους στη Whalerock, λέγοντας ότι έπεσε σε «βαθιά κατάθλιψη».

Τελικά έφυγε από την εταιρεία το 2016, αφού εργάστηκε εκεί για ένα χρόνο και τρεις μήνες. Οι εφαρμογές Καρντάσιαν - Τζένερ έκλεισαν τελικά το 2019. Όταν η The Post επικοινώνησε μαζί της για να σχολιάσει τις ιστορίες της DeFino, ένας εκπρόσωπος της Whalerock δήλωσε: «Η Jessica DeFino ήταν υπάλληλος της Whalerock κατά βούληση για 14 μήνες, πριν από επτά χρόνια. Οι εργαζόμενοι στο επίπεδό της αμείβονταν με βασικό μισθό, συν τις υπερωρίες για τυχόν πρόσθετες ώρες εργασίας, και λάμβαναν μπόνους και τακτικές μισθολογικές αυξήσεις».

Εν τω μεταξύ, δύο άλλες γυναίκες που εργάστηκαν στο παρελθόν για τη μάρκα καλλυντικών της Κιμ Καρντάσιαν, KKW Beauty, λένε ότι βίωσαν παρόμοια επίπεδα υπερκόπωσης και υποαμοιβής.

«Εδώ είναι αυτή η εκατομμυριούχος -δεν ήταν ακόμα δισεκατομμυριούχος- που επιδεικνύει τον υπερβολικό πλούτο της, αλλά θέλει μόνο [μερικούς] ανθρώπους στην ομάδα επειδή είναι τσιγκούνα», ισχυρίστηκε μία από τις δυσαρεστημένες πρώην εργαζόμενες στο Vice.

Ο άλλος εργαζόμενος υποστήριξε ότι οι Καρντάσιαν-Τζένερ θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως «τη βασιλική οικογένεια της Αμερικής» και πίστευαν ότι οι εργαζόμενοι θα «έπαιρναν οποιαδήποτε αμοιβή» για να δουλέψουν μαζί τους.

Σε άλλο σημείο, η Κιμ Καρντάσιαν ζήτησε συγγνώμη για το αρχικό της σχόλιο «Get your f - - king ass up and work», το οποίο προκάλεσε το αρχικό tweet της DeFino.

«Δεν ήταν μια γενική δήλωση προς τις γυναίκες ή για να νιώσουν ότι δεν σέβομαι τη δουλειά ή ότι νομίζω ότι δεν δουλεύουν σκληρά», δήλωσε. «Ξέρω ότι το κάνουν. Το πήραν μεμονωμένα, αλλά λυπάμαι πραγματικά αν έγινε έτσι αντιληπτό».