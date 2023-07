Ο πρώην της Τζίτζι Χαντίντ, Ζέιν Μάλικ, μιλά για τον καβγά με τη μητέρα της, όταν την αποκάλεσε «γ@@@@@@@ Ολλανδή» - iefimerida.gr

O Ζέιν Μάλικ, ο πρώην της Τζίτζι Χαντίντ και πατέρας του παιδιού της, σπάει τη σιωπή του σχετικά με το περιστατικό με τη μητέρα του μοντέλου και μιλάει για τη συνεπιμέλεια της κόρης τους.



Ο πρώην σταρ των One Direction είχε σπρώξει τη μητέρα τής πρώην συντρόφου του, Τζίτζι Χαντίντ, σε μια συρταριέρα και την αποκάλεσε «γ@@@@@@@ Ολλανδή» τον Σεπτέμβριο του 2021, δηλώνοντας τώρα πως δεν αμφισβήτησε τις κατηγορίες που αντιμετώπισε από το δικαστήριο για παρενόχληση.

Τι λέει ο Ζέιν Μάλικ για τον άγριο καβγά με τη Γιολάντα Χαντίντ

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο podcast Call Her Daddy, ο Ζέιν Μάλικ δήλωσε πως πιστεύει ότι αντιμετώπισε την κατάσταση με «τον καλύτερο τρόπο» και περιέγραψε το περιστατικό ως «οικογενειακά θέματα».

«Δεν εμπλέκομαι όταν οι άνθρωποι μιλάνε στο διαδίκτυο. Το πιο πολύτιμο πράγμα για μένα είναι ο χρόνος και δεν θέλω να δικαιολογώ τον εαυτό μου. Ήξερα ποια ήταν η κατάσταση και ήξερα τι συνέβη και οι άνθρωποι που εμπλέκονται ξέρουν τι συνέβη και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Δεν ήθελα να τραβήξω την προσοχή και δεν ήθελα να συνεχίσω την αντιπαράθεση, καθώς δεν ήθελα να το διαβάσει κάποια στιγμή όλο αυτό η κόρη μου. Πιστεύω ότι το αντιμετώπισα με τον καλύτερο τρόπο και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να ειπωθεί. Ήταν πολύ αρνητική η κατάσταση. Είναι οικογενειακά θέματα και θα προτιμούσα να τα κρατήσω στην οικογένεια. Είμαι πολύ κοντά στο παιδί μου. Αν μπορούσα να έχω το 60% της επιμέλειας, θα το έκανα».



Τι συνέβη τότε

Υπενθυμίζεται πως στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, η Γιολάντα Χαντίντ πήγε στο σπίτι που μοιραζόταν τότε ο Ζέιν Μάλικ με τη σύντροφό του, Τζίτζι Χαντίντ, ενώ εκείνη βρισκόταν για δουλειά στο Παρίσι. Το τι συνέβη στη συνέχεια δεν είναι σαφές, αλλά οι δυο τους άρχισαν να τσακώνονται και ο Ζέιν «άρπαξε τη Γιολάντα» και την «έσπρωξε» σε μια συρταριέρα. Την έβρισε επίσης, φωνάζοντας «μείνε μακριά από την κόρη μου», ενώ την αποκάλεσε «γ@@@@@@@ Ολλανδή».

Φέρεται, επίσης, να τηλεφώνησε στην Τζίτζι στο Παρίσι και να της φώναξε στο τηλέφωνο: «Υπερασπίσου για μια φορά τον σύντροφό σου εναντίον της γ@@@@@@@@ μητέρας σου».

Η Γιολάντα Χαντίντ

Ένας φρουρός ασφαλείας φέρεται να ήταν παρών σε όλο αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, με τον Ζέιν Μάλικ να του φωνάζει: «Βγες έξω από το γ@@@@@@@ σπίτι μου».

Η Τζίτζι Χαντίντ αρνήθηκε τότε να σχολιάσει λεπτομερώς το περιστατικό, αλλά εξέδωσε μια δήλωση μέσω του εκπροσώπου της, που ανέφερε: «Η Τζίτζι είναι αποκλειστικά επικεντρωμένη στο καλύτερο για την Κάι (την κόρη τους). Ζητάει ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου». Λίγο καιρό αργότερα, το ζευγάρι χώρισε.



Ο Ζέιν Μάλικ εξέδωσε επίσης μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένα περιστατικό, δήλωσε ότι δεν το αμφισβητεί και πως προσπαθούσε να προστατεύσει την κόρη του, ενώ αρνήθηκε ότι χτύπησε τη Γιολάντα, όπως είχε αναφέρει το TMZ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

Πώς είναι η συνεπιμέλεια της κόρης του με την Τζίτζι Χαντίντ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο podcast, ο Ζέιν Μάλικ συζήτησε για τη συνεπιμέλεια της κόρης του με την Τζίτζι Χαντίντ, λέγοντας: «Η συνεπιμέλεια είναι καλή, ναι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση για την Κάι. Εκείνη είναι που μετράει περισσότερο. Πηγαίνει καλά, νομίζω».



Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, ο οποίος ζει σε μια φάρμα στην Πενσυλβάνια, συζήτησε επίσης το γεγονός ότι θέλει να δώσει στην κόρη του όσο το δυνατόν περισσότερη ιδιωτική ζωή.



Όπως είπε: «Δεν το επέλεξε εκείνη, γι’ αυτό ζούμε εδώ. Δεν την προστατεύω από αυτό, γιατί θα φτάσει σε μια ηλικία που θα έχει κάποια επίγνωση και θα ξέρει τι συμβαίνει. Προσπαθώ να της δώσω μια επιλογή και να επιλέξει εάν θέλει να είναι μακριά από όλα αυτά. Θα έχει πολλές επιλογές και ό,τι θέλει να κάνει στη ζωή της μπορεί να το κάνει».



«Έχω το 50% του χρόνου και αυτός ο χρόνος είναι τόσο σημαντικός, μεγαλώνει τόσο γρήγορα. Όταν είμαι μαζί της δεν εργάζομαι, περνάω όλη την ημέρα μαζί της κάνοντας πράγματα που θέλει να κάνει, όπως ζωγραφική, βόλτες στο πάρκο, ζωολογικό κήπο και διασκέδαση», πρόσθεσε.



«Τραγουδάμε επίσης πολλά τραγούδια της Disney, όπως το You Got A Friend In Me. Είναι αστεία και αυθάδης, γελάει πολύ. Λατρεύει επίσης το διάβασμα, το οποίο νομίζω ότι το πήρε από εμένα. Τώρα σέβομαι πολύ περισσότερο τους γονείς μου».