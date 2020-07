Πρώην συνεργάτιδα της Ελένης Μενεγάκη αποκαλύπτει: Εζησα πάρα πολύ άσχημα τους 4 τελευταίους μήνες στην εκπομπή

View this post on Instagram

Μια ανάσα πριν από το τέλος.... @eutixeite κι όλα είναι καλοκαίρι 💙🌞🌞🌞🌞 #summer #mystory . . . . #backstage #ootd #makeup #hairstyle #portrait and #colors #colorful #earrings #live #love #laugh #mood #feelings #blondie #stories #moodoftheday #ig_greece #ig_worldclub