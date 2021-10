Πώς είναι να εργάζεσαι σε θεματικό πάρκο της Disney -Πρώην πριγκίπισσα αποκαλύπτει -Οι «ανατριχιαστικοί μπαμπάδες» που την φλέρταραν | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μία 32χρονη Αμερικανίδα, η οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν ο πριγκίπισσα της Disney, προχώρησε σε σοκαριστικές αποκαλύψεις, για το πώς είναι να δουλεύεις, υποδυόμενη αγαπημένους ήρωες σε θεματικό πάρκο.

Όπως είπε, ήρθε αντιμέτωπη με «ανατριχιαστικούς μπαμπάδες» ενώ φορούσε τα κοστούμια της, ενώ περιέγραψε και πώς η πίεση να μοιάζει περισσότερο με την Άριελ από την ταινία «Η μικρή γοργόνα» την οδήγησε να αναπτύξει διατροφική διαταραχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος για τη Σάρα Ντάνιελς από τη Φλόριντα, η οποία έχει περισσότερους από 65.000 ακόλουθους στον λογαριασμό της στο TikTok. Κατά τη διάρκεια ερωτήσεων που της έκαναν οι θαυμαστές της, κάποιος τη ρώτησε για τη δωδεκάχρονη εμπειρία της στην πασίγνωστη εταιρεία.

Η performer, η οποία είναι πλέον ηθοποιός μουσικού θεάτρου, έγινε viral την περασμένη εβδομάδα, αφού μοιράστηκε ένα βίντεο που περιγράφει λεπτομερώς πώς οι άντρες την έβλεπαν και της έδιναν τα κλειδιά του δωματίου τους όταν ήταν ντυμένη ως η μικρή νεράιδα Τίνκερ Μπελ από τον Πίτερ Παν.

«Αισθάνομαι ότι αυτοί οι τύποι, πρόκειται να σου την πέσουν, είτε είσαι ντυμένη ως κάποιος χαρακτήρας είτε όχι», είπε η Ντάνιελς, η οποία ξεκίνησε να εργάζεται στο Walt Disney World στη Φλόριντα όταν ήταν 16 ετών.

«Αλλά υπήρχαν πολλές στιγμές, ειδικά όταν ήμουν ντυμένη ως Τίνκερ Μπελ, όπου παντρεμένοι, μου έδιναν κλειδιά από το δωμάτιο του ξενοδοχείου τους και μου έλεγαν πού μένουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα επόμενο βίντεο, η Σάρα Ντάνιελς, εξήγησε πώς χειριζόταν τους μπαμπάδες χωρίς ξεφεύγει από τον ρόλο της, παραδεχόμενη ότι ήταν «πάντα αιφνιδιαζόταν» όταν οι άντρες το έκαναν αυτό.

«Δεν πρέπει να πεις όχι απευθείας. Ως χαρακτήρας ενός προσώπου, το όχι δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό σου. Πρέπει να βρεις τρόπους για το όχι», είπε, δίνοντας ένα παράδειγμα για το πώς θα απαντούσε σε κάποιον που της ζήτησε να πετάξει ως Τίνκερμπελ.

«Λοιπόν, στη Fairy Mary δεν θα άρεσε γιατί τότε δεν θα είχα αρκετή σκόνη για να επιστρέψω στην ηπειρωτική χώρα, μπλα, μπλα, μπλα. Πράγματα σαν αυτό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνήθως, όταν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, «έστρεφε την προσοχή στον βοηθό του χαρακτήρα και εκείνη θα φρόντιζαν τους ανατριχιαστικούς μπαμπάδες για εσάς».

Οι followers της Ντάνιελς φαίνεται να ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τα κοστούμια των χαρακτήρων, όπως για το αν μυρίζουν ή όχι. «Πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτήν την ερώτηση», είπε σε πρόσφατο βίντεο. «Όχι, πλένονται. Δεν το φοράς αφού το φορέσει κάποιος άλλος. Όλα πλένονται. Τα κεφάλια ψεκάζονται. Όλα καθαρίζονται. Οπότε, όχι, συνήθως τα πράγματα δεν μυρίζουν, και αν μυρίζουν, απλά πηγαίνετε να επιλέξετε ένα διαφορετικό».

Όσον αφορά το αν είναι ή όχι βαριά, είπε ότι εξαρτάται πραγματικά από το κοστούμι γιατί μερικά είναι πιο δυσκίνητα από άλλα.

«Πολλές πριγκίπισσες έχουν κάποια προβλήματα με τις φούστες που είναι πολύ βαριές ή έχουν πολύ βαριές περούκες, όπως η Ραπουνζέλ», είπε. «Γνωρίζω πολλούς φίλους που είχαν τραυματισμούς από αυτές τις συγκεκριμένες περούκες και κοστούμια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τι φορούν οι performers κάτω από τα κοστούμια τους ήταν ένα άλλο σημείο για το οποίο ρωτούσαν πολλοί, αλλά αυτό εξαρτάται επίσης από τον χαρακτήρα που παίζει το άτομο. Η Ντάνιελς έχει αναλάβει τους ρόλους της Άριελ, της Αλίκης από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, αλλά και της Γουέντι και της Τίνκερμπελ από τον Πίτερ Παν.

Η Σάρα Ντάνιελς ως Τίνκερ Μπελ / Φωτογραφία: sarahdaniels / Instagram

Είπε ότι οι χαρακτήρες προσώπου - μέλη του καστ που έχουν κοστούμια που δείχνουν το πρόσωπό τους - συνήθως φορούν ό,τι θέλουν κάτω από τα ρούχα της εργασίας τους, αλλά οι πριγκίπισσες της Ντίσνεϊ είναι υποχρεωμένες να φορούν φουφούλα και καλσόν.

Ο Ντάνιελς εξήγησε ότι στους περισσότερους χαρακτήρες παρέχονται «βασικά», τα οποία είναι γκρι μπλουζάκια και μαύρα σορτς με γραμμωτούς κώδικες (έτσι ώστε να μπορούν να σαρωθούν).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα βασικά είναι αυτά που συνήθως φοράνε οι άνθρωποι και θα έφερνες μερικά από αυτά γιατί, ξέρεις, συνήθως ιδρώνεις μέσα από τις μπλούζες κατά τη διάρκεια της ημέρας», είπε.

Οι εργαζόμενοι ιδρώνουν πολύ και το γεγονός ότι η ζέστη στο Ορλάντο είναι αφόρητη, είναι ένας παράγοντας που συνέβαλε στην υπόθεση ότι τα κοστούμια μυρίζουν. Η λιποθυμία είναι επίσης μια πραγματική ανησυχία και η Ντάνιελς είπε ότι οι χαρακτήρες έχουν το δικό τους σήμα κινδύνου.

«Αν αντιμετωπίζεις προβλήματα και πρέπει να φύγεις, βάζεις το ένα χέρι πάνω από το ένα μάτι και μετά βάζεις το άλλο χέρι στον αέρα και έτσι ξέρουν ότι έχεις πρόβλημα», αποκάλυψε.

Η Ντάνιελς μίλησε ανοιχτά και για το ποιος ήταν ο αγαπημένος της χαρακτήρας να υποδύεται και πόσο της άρεσε να φέρνει χαρά στις οικογένειες, αλλά τα θετικά δεν υπερτερούν της ψυχικής ταλαιπωρίας που υπέστη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια συνέντευξη του 2019 στο Star της Ινδιανάπολης, ανέφερε πώς ανέπτυξε μια διατροφική διαταραχή που κράτησε σχεδόν μια δεκαετία, αφού της είπαν να αδυνατίσει για να παίξει την Άριελ στο σόου Voyage of the Little Mermaid.

«Αυτό που κατέστρεψε την εντύπωση μου για την Ντίσνεϊ ήταν όταν ζύγιζα 52 κιλά και μου είπαν ότι η σιλουέτα μου δεν ταιριάζει με την Άριελ αφού με είχαν ήδη κάνει πρόβα για την παράσταση», θυμάται σε πρόσφατο βίντεο.

Η νεαρή γυναίκα είπε ότι η εμπειρία «με οδήγησε σε εννέα χρόνια διατροφική διαταραχή που μου κόστισε χιλιάδες στη θεραπεία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόλις κλείνω τα 32 μου φέτος και επιτέλους έχω μια εντάξει σχέση με το φαγητό και το σώμα μου - λέω εντάξει, όχι τέλεια», πρόσθεσε.

Η Ντάνιελς έχει επίσης μοιραστεί τις σκέψεις της για τις χαμηλές αμοιβές, τις οποίες δεν βλέπει να ανεβαίνουν πολύ σύντομα.

Οι χαρακτήρες στο θεματικό πάρκο κερδίζουν μόνο μεταξύ 11 και 20 δολαρίων την ώρα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο να γίνει κάποια μια πριγκίπισσα της Ντίσνεϊ.

«Υπάρχουν πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο που θέλουν να γίνουν πριγκίπισσα της Disney. Μπορείτε να το δείτε μόνο με τις προβολές στα βίντεό μου στο TikTok », είπε. «Δεν έχω δουλέψει στην Ντίσνεϊ εδώ και πολύ καιρό και οι άνθρωποι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται να ακούσουν πώς είναι να δουλεύεις εκεί».

Η Σάρα Ντάνιελς ως Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων / Φωτογραφία: sarahdaniels / Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έτσι, νομίζω ότι επειδή υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που θα κάνουν τη δουλειά, δεν χρειάζεται να πληρώσουν περισσότερα χρήματα. Λένε: “Λοιπόν, υπάρχει πάντα ένα 16χρονο κορίτσι που θα θέλει να το κάνει αυτό. Υπάρχει πάντα κάποιος που βγαίνει από το κολέγιο που θα θέλει να το κάνει αυτό. Υπάρχει πάντα ένα κορίτσι που αποφοιτά από το λύκειο και θα θέλει να το κάνει αυτό”. Και νομίζω ότι δεν σέβονται πόσο σκληρά δουλεύουν οι χαρακτήρες και δεν νομίζω ότι θα το κάνουν ποτέ».