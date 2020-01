Πρώην διαγωνιζόμενη του GNTM πρωταγωνίστρια σε θεατρική παράσταση

View this post on Instagram

Φίλοι μ ένα καινούριο ταξίδι ξεκινάει γ εμένα και θα ήθελα πολύ να ταξιδέψετε και εσείς μαζί μ κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο. 🥰🥰🥰🥰