Ο Πρίγκιπας Κάρολος παρουσιάζει βιώσιμη συλλογή μόδας

Ο Πρίγκιπας Κάρολος κάνει εκστρατεία για την αειφορία εδώ και πολύ καιρό. Tώρα κάνει το ίδιο για την ανάλογη χειροποίητη μόδα και παρουσιάζει μια βιώσιμη συλλογή ενδυμάτων.

«Πάντα προσπαθούσα να χρησιμοποιώ τη δική μου γκαρνταρόμπα για να αναδείξω εξαιρετικές χειροτεχνικές δεξιότητες. Πάντα πίστευα στη φιλοσοφία αγοράστε μια φορά, αλλά αγοράστε καλά. Έτσι, όσο περισσότερο φοράω τα ίδια ρούχα, τόσο πιο βιώσιμος γίνομαι, ελπίζω!», δήλωσε ο 71χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου στη βρετανική εφημερίδα «The Telegraph». Δείτε το βίντεο

The #ModernArtisan Project has given textile students from the UK and Italy the opportunity to produce a sustainable menswear and womenswear collection.



A partnership between @PrincesFound & @YNAP, the programme aims to help preserve heritage textile skills through training. pic.twitter.com/CtMP81SfWd