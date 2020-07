Πρίγκιπας Χάρι: Αποκαλύφθηκαν οι μυστικοί λογαριασμοί του σε Instagram και Facebook -Ποια ψευδώνυμα χρησιμοποιούσε

Ο πρίγκιπας Χάρι χρησιμοποίησε έναν μυστικό λογαριασμό Instagram στην αρχή της σχέσης του με την Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Χάρι χρησιμοποίησε το όνομα SpikeyMau5 προς τιμήν του Καναδού DJ Deadmau5 σε συνδυασμό με το ψευδώνυμο που του δόθηκε από τους σωματοφύλακες του, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» επικαλούμενη τις πληροφορίες από το επερχόμενο βιογραφικό βιβλίο που αφορά τη ζωή του Χάρι και της Μέγκαν με τίτλο: «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο η Μέγκαν και ο Χάρι ακολούθησαν ο ένας τον άλλον στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων μετά το πρώτο τους ραντεβού, αλλά και οι δύο σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους όταν η σχέση τους δημοσιοποιήθηκε. Η Μέγκαν ήταν το ένα από τα δύο άτομα που ακολουθούσαν τον λογαριασμό τη στιγμή που διαγράφηκε.

Το βιβλίο αναφέρει επίσης ότι ο πρίγκιπας Χάρι χρησιμοποίησε μια μυστική σελίδα στο Facebook με το ψευδώνυμο Spike Wells. Ο Wells είχε ως εικόνα προφίλ τον Βασιλιά Τζούλιαν από την ταινία «Μαδαγασκάρη» και ως τόπο καταγωγής το Maun της Μποτσουάνα, ένα από τα αγαπημένα μέρη του Χάρι.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού είπε στο Page Six: «Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν μίλησαν και δεν συνέβαλαν στην συγγραφή του "Finding Freedom". Αυτό το βιβλίο βασίζεται στις εμπειρίες των συγγραφέων ως μέλη του βασιλικού Τύπου και των δικών τους ανεξάρτητων πληροφοριών».