«Η βασίλισσα χρειάζεται προστασία από εσένα, Χάρι» - Αποκαλύψεις από συγγραφέα των royals - iefimerida.gr

Πρόσφατα, ο πρίγκιπας Χάρι υποστήριξε ότι όταν επισκέφθηκε τη βασίλισσα στο κάστρο του Ουίνδσορ, βεβαιώθηκε ότι η γιαγιά του προστατεύεται καλά.

Ωστόσο, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πιστεύουν ότι η βασίλισσα είναι αυτή που πρέπει να προστατευτεί από τον πρίγκιπα Χάρι μετά τα σχόλιά του για τη διασφάλιση της "προστασίας" της γιαγιάς του, υποστήριξε σήμερα ένας βασιλικός σχολιαστής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δούκας του Σάσεξ ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή Today του NBC πριν από δύο εβδομάδες, ότι όταν την επισκέφθηκε στο κάστρο του Ουίνδσορ τον περασμένο μήνα με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ - ενώ πήγαιναν στους Αγώνες Invictus στην Ολλανδία - «σιγουρευόταν ότι είναι προστατευμένη και ότι έχει τους σωστούς ανθρώπους γύρω της».

Η πρώην συντάκτρια όμως του Vanity Fair και βασιλική συγγραφέας Τίνα Μπράουν, δήλωσε ότι «πολλοί άνθρωποι» στη βασιλική οικογένεια - χωρίς να διευκρινίσει ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί - σκέφτηκαν τότε: «Λοιπόν, στην πραγματικότητα χρειάζεται προστασία από εσένα, Χάρι».

Αναφερόμενη στο πώς ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο μέλλον ως ανώτεροι εργαζόμενοι βασιλείς, η Μπράουν είπε επίσης ότι πιστεύει ότι θα υπάρξει «μια προσπάθεια να τους ξαναβάλουν με κάποιο τρόπο πίσω κάποια στιγμή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια όπως είπε, αυτό δεν θα συμβεί «αυτή τη στιγμή» - «κυρίως επειδή ο Χάρι συνεχίζει να ρίχνει αυτές τις νέες χειροβομβίδες στην οικογένεια, τη στιγμή που αρχίζει να σκέφτεται «καλά, μπορούμε να αποκαταστήσουμε κάποια εμπιστοσύνη με τον οίκο του Σάσεξ».

Η Μπράουν, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα το νέο της βιβλίο "The Palace Papers: Inside The House of Windsor - the Truth and the Turmoil", δήλωσε επίσης στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ότι ο Χάρι θα μπορούσε να επιστρέψει στην υπηρεσία όταν πεθάνει η βασίλισσα.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, παρακολουθούν τον αγώνα οδήγησης Land Rover Driving Challenge στο χώρο διεξαγωγής των Αγώνων Invictus στη Χάγη της Ολλανδίας, Σάββατο 16 Απριλίου 2022 / Φωτογραφία: AP Photo/Peter Dejong

Η συγγραφέας - η οποία μίλησε με 120 πηγές για το βιβλίο που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα - περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση της βασιλικής οικογένειας, με βάση όσα της είπαν οι άνθρωποι, ως «μάλλον επικίνδυνη αυτή τη στιγμή, πολύ επικίνδυνη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κυρίως επειδή στο παρελθόν, οι διάφορες αναταραχές που κατά κάποιον τρόπο συγκλόνισαν τον Οίκο των Ουίνδσορ, τα μέλη του μπορούσαν πάντα να βασίζονται στην Αυτού Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα για να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να συνεχίσει».

«Και φυσικά αυτή τη φορά, με τις τελευταίες εκρήξεις που συμβαίνουν, γίνονται σε μια εποχή που η υγεία της Βασίλισσας είναι πολύ πιο επικίνδυνη και σε μια εποχή που είναι πραγματικά το λυκόφως της βασιλείας της. Έτσι, αυτό προσθέτει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση στην κατάσταση αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη σχέση μεταξύ της μοναρχίας και του Χάρι και της Μέγκαν, η Μπράουν συνέχισε: «Λοιπόν, η αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν ήταν σίγουρα ένα πλήγμα για τη μοναρχία, διότι αντιπροσώπευαν ένα πιο σύγχρονο - θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη "προσιτό" - σύγχρονο, βασιλικό ζευγάρι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθεί περισσότερο, ουσιαστικά, με τη νεότερη γενιά».

«Οπότε η απώλειά τους ήταν πραγματικά μεγάλο πλήγμα. Και νομίζω ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια να τους ξαναφέρουν με κάποιον τρόπο σε κάποιο σημείο - όχι για λίγο, αλλά νομίζω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι στην πραγματικότητα, θα θελήσουν να επιστρέψουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, στους Αγώνες Invictus στη Χάγη της Ολλανδίας, Κυριακή 17 Απριλίου 2022 /

Φωτογραφία: AP Photo/Peter Dejong

Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι οι γνώστες με τους οποίους μίλησε δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να εμπλακούν ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, προσθέτοντας: «Αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να συμβεί. Και δεν πρόκειται να συμβεί σε μεγάλο βαθμό επειδή ο Χάρι συνεχίζει να ρίχνει αυτές τις νέες χειροβομβίδες στην οικογένεια, ακριβώς τη στιγμή που αρχίζουν να σκέφτονται ότι μπορούν να αποκαταστήσουν κάποια εμπιστοσύνη με τον οίκο του Σάσεξ».

Ακολουθεί μία ακόμη βόμβα από ένα αμερικανικό talk show και όλοι στην οικογένεια σκέφτονται «καλά, τι ήταν αυτό;». Τα πιο πρόσφατα σχόλια του Χάρι σχετικά με το ότι, ήρθε για να βεβαιωθεί ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ προστατεύεται, δεν βοηθάνε την κατάσταση.

«Αλλά νομίζω ότι όταν η Βασίλισσα πεθάνει, πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα είδος επιθυμίας για τον Χάρι να υπηρετήσει τη χώρα του. Νομίζω ότι θα θελήσει να το ξανασκεφτεί, πιθανότατα. Και ειλικρινά δεν νομίζω ότι οι προσπάθειες ψυχαγωγίας πάνε τόσο καλά, ξέρετε, καθισμένος στο Μοντεσίτο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδεχομένως αναφερόταν στο πώς η τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων της Μέγκαν ακυρώθηκε από το Netflix στο πλαίσιο των περικοπών του μετά από πτώση των συνδρομητών.

Η δούκισσα του Σάσεξ είχε συνεργαστεί με τον σύζυγο του σερ Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, για να δημιουργήσουν τη σειρά με τίτλο Pearl, για μια «12χρονη ηρωίδα που βρίσκει έμπνευση σε σημαίνουσες γυναίκες από την ιστορία». Επρόκειτο να κυκλοφορήσει στο πλαίσιο της επικερδούς συμφωνίας των Sussexes με τον αμερικανικό γίγαντα streaming, η οποία λέγεται ότι αξίζει έως και 75 εκατομμύρια λίρες. Αλλά το Netflix επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι το φεμινιστικό καρτούν δεν βρίσκεται πλέον στην παραγωγή.

Πέρυσι, η 40χρονη Μέγκαν και ο 37χρονος Χάρι, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους podcast στο πλαίσιο της παραγωγής τους Archewell Audio, μετά από μια συμφωνία με το Spotify που λέγεται ότι άξιζε 18 εκατομμύρια λίρες.

Η Κέιτ Μίντλετον έγινε το «μυστικό όπλο» της βασιλικής οικογένειας / Φωτογραφία: AP /Scott Garfitt



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπράουν δήλωσε ότι είναι πλέον δίκαιο να πούμε ότι η ενέργεια της βασιλικής οικογένειας επικεντρώνεται πλέον στον Γουίλιαμ και την Κέιτ, προσθέτοντας: «Είναι πραγματικά εκπληκτικό πόσο σημαντική, ειλικρινά, για το μέλλον της μοναρχίας έχει γίνει η Δούκισσα του Κέιμπριτζ. Όταν παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον Γουίλιαμ, σκεφτήκαμε πώς μπορεί ένα κορίτσι από τη μεσαία τάξη να γίνει πραγματικά μια μελλοντική βασίλισσα; Είναι σε θέση να χειριστεί όλα όσα θα της επιβληθούν σε αυτή την πολύ δύσκολη και πολύ περιορισμένη κατάσταση; Αλλά είναι απίστευτο, τώρα ο κόσμος πρέπει να αναρωτηθεί “λοιπόν, τι στο καλό θα γινόταν χωρίς τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ;”».

Πρόσθεσε ότι η Κέιτ Μίντλετον έχει γίνει «ένα τόσο σημαντικό είδος σταθερής φιγούρας, όπως άλλωστε και η Καμίλα. Και ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η βασίλισσα πριν από λίγες εβδομάδες δήλωσε ότι ήταν επιθυμία της να είναι η Καμίλα γνωστή ως «βασίλισσα», διότι κατά μία έννοια επικύρωνε και επιβράβευε την Καμίλα για τα τελευταία 20 χρόνια που ήταν τόσο υποστηρικτική βασιλική σύζυγος και ήταν υπάκουη και εκτελούσε τα καθήκοντά της χωρίς κανένα παράπονο, ήταν διακριτική, ήταν ευγενική».

Ο Χάρι παρακολούθησε πρόσφατα τους Αγώνες Invictus στη Χάγη της Ολλανδίας μαζί με τη Μέγκαν.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους έκαναν επίσης μια μυστική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επισκέφθηκαν τη βασίλισσα στο κάστρο του Ουίνδσορ. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν ο Χάρι και η Μέγκαν θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Βασίλισσας τον επόμενο μήνα.