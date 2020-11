Πρεμιέρα της σειράς «The Crown»: Οι 5 κορυφαίες στιγμές από τη ζωή της βασιλικής οικογένειας που πρέπει να δείτε [εικόνες]

Ο πολυαναμενόμενος 4ος κύκλος της σειράς «The Crown» του Netflix έκανε πρεμιέρα χθες, με την βασιλική οικογένεια να αντιμετωπίζει μια μεταβατική περίοδο που μαστίζεται από την πολιτική διαίρεση και την εμφάνιση ενός σύγχρονου ινδάλματος.



Ο 4ος κύκλος δείχνει την μετάβαση από την δεκαετία του 1970 στην δεκαετία του 1980, με τους Ολίβια Κόλμαν, Τομπάιας Μένζις και Έλενα Μπόνχαμ Κάρτερ να πρωταγωνιστούν δίπλα στους νεοεισερχόμενους Έμμα Κόριν, Τζίλιαν Άντερσον και Άνγκους Ίμρι.



Κι ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ αγωνίζεται να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, αυτές είναι οι 5 κορυφαίες στιγμές που πρέπει να προσέξετε.



Ο παραμυθένιος γάμος του πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα



Είναι ο πιο διάσημος γάμος σε όλο τον κόσμο και μέσα από αυτόν αναδείχθηκε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του βρετανικού έθνους – η πριγκίπισσα Νταϊάνα.



Το ειδύλλιο του πρίγκιπα Καρόλου με την λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς, δεδομένης της προηγούμενης σχέσης του με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Εκείνη την εποχή, ο πρίγκιπας Κάρολος ήταν 30 ετών και η βασιλική οικογένεια ανησυχούσε ήδη αρκετά για το εάν θα παντρευόταν και θα συνέχιζε την διαδοχή στον θρόνο. Μάλιστα, όπως παρατηρεί κανείς στον νέο κύκλο της σειράς «he Crown», ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι αυτός που πιέζει τον γιο του να αποφασίσει εάν θα κάνει πρόταση γάμου στην Νταϊάνα ή θα τερματίσει την σχέση τους. Όπως είναι γνωστό, ο πρίγκιπας Κάρολος και η Νταϊάνα ανακοίνωσαν τελικά τον αρραβώνα τους τον Φεβρουάριο του 1981, μετά από λιγότερο από έναν χρόνο σχέσης.



Ο γάμος του Καρόλου και της Νταϊάνας ήταν μια περίσταση που μπήκε στην βρετανική ιστορία, με εκατομμύρια να παρακολουθούν την γαμήλια τελετή σε όλο τον κόσμο και χιλιάδες να στήνονται στην διαδρομή από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προς τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η τελετή.



Ο αρραβώνας του πρίγκιπα Καρόλου με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Το ίδιο το νυφικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα αποδείχθηκε ένα απίστευτο θέαμα όταν αναδύθηκε από την χρυσή άμαξα με το απίστευτο λευκό νυφικό που σχεδίασε ο Ντέιβιντ Εμανουέλ, με μια ουρά 7,5 μέτρων.



Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Νταϊάνα ταξίδεψαν στον κόσμο για να γνωρίσουν χιλιάδες θαυμαστές, με την πριγκίπισσα να τραβάει την προσοχή για το ανθρωπιστικό της έργο, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για ζητήματα όπως το Aids και τις καταστροφικές συνέπειες των ναρκών ξηράς. Το ζευγάρι ταξίδεψε επίσης στην Αυστραλία για μια θριαμβευτική βασιλική περιοδεία το 1983 και είχε μαζί του τον πρώτο του γιο, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ που ήταν μόλις ενός έτους.



Στιγμιότυπο από την συνάντηση της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, λίγο πριν τον γάμο της

Ωστόσο, ο γάμος δεν ήταν χωρίς εντάσεις, καθώς η Καμίλα συνέχισε να είναι μια επαναλαμβανόμενη παρουσία στην ζωή του πρίγκιπα Καρόλου ακόμη και μετά τον γάμο του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.



Στην βιογραφία «Diana: Her Story In Her Own Words», λέγεται πως ο πρίγκιπας Κάρολος φορούσε μανικετόκουμπα που του είχε κάνει δώρο η Καμίλα ως γαμήλιο δώρο,κατά την διάρκεια του μήνα του μέλιτος.



Το 1984, το ζευγάρι καλωσόρισε τον δεύτερο γιο τους, πρίγκιπα Χάρι, αλλά μόλις δύο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την σειρά The Crown, ο Κάρολος αναζωπύρωσε την σχέση του με την Καμίλα ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.



Πρίγκιπας Κάρολος και πριγκίπισσα Νταϊάνα περιόδευσαν στην Αυστραλία

Μετά την δημοσίευση της συγκλονιστικής βιογραφίας της Νταϊάνας, που γράφτηκε από τον δημοσιογράφο Άντριου Μόρτον, ο γάμος της με τον πρίγκιπα Κάρολο κατέρρευσε και το ζευγάρι χώρισε το 1992. Το 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, πυροδοτώντας πένθος σε εθνικό επίπεδο. Τελικά, ο Κάρολος παντρεύτηκε την Καμίλα το 2005.



Η άνοδος της πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ



Η Μάργκαρετ Θάτσερ αποδείχθηκε μία από τις πιο διχαστικούς πρωθυπουργούς που γνώρισε ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζοντας την αντίδραση από τους υποστηρικτές των Εργατικών για την καταδίκη μεγάλου μέρους του έθνους στην φτώχεια.



Η Μάργκαρετ Θάτσερ εκλέχθηκε το 1979, με τις σκληρές της απόψεις να της χαρίζουν την νίκη με μικρή πλειοψηφία καθώς δεσμεύτηκε να τερματίσει τις βιομηχανικές συγκρούσεις και εισήγαγε μεταρρυθμίσεις για τον έλεγχο του πληθωρισμού και την μείωση της δύναμης των συνδικάτων.



Η Τζίλιαν Άντερσον υποδύεται την Μάργκαρετ Θάτσερ

Ωστόσο, διαίρεσε το έθνος το 1982, αποφασίζοντας να στείλει μια στρατιωτική task force στα νησιά Φόκλαντ μετά την εισβολή της Αργεντινής, μια κίνηση που θεωρείται αμφιλεγόμενη από ορισμένους, συμπεριλαμβανομένης της βασιλικής οικογένειας. Μετά από αρκετούς μήνες, οι βρετανικές δυνάμεις κατάφεραν να καταλάβουν ξανά το Πορτ Στάνλεϊ και η σύγκρουση χάρισε στην Μάργκαρετ Θάτσερ τον περίφημο τίτλο της «Σιδηράς Κυρίας».



Παρά το γεγονός ότι επανεκλέχτηκε το 1983, το μεγαλύτερο τεστ για την Θάτσερ ήταν το 1984 όταν ανθρακωρύχοι σε ολόκληρο το έθνος ξεκίνησαν τις απεργίες σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποτρέψουν το κλείσιμο των ορυχείων. Η Μάργκαρετ Θάτσερ υποστήριξε το κλείσιμο σε μια προσπάθεια να μειώσει την δύναμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά οι απεργίες συνεχίστηκαν για σχεδόν έναν χρόνο, με πολλές πόλεις όπου γίνονταν εξορύξεις, να αντιμετωπίζουν τεράστια φτώχεια καθώς οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Τελικά, οι απεργίες έληξαν τον Μάρτιο του 1985, με τα ορυχεία να κλείνουν οριστικά μέχρι το 2015.



Πιστεύεται ότι η βασίλισσα Ελισάβετ και η Μάργκαρετ Θάτσερ (ο βιογράφος της έχει εντοπίσει κάποιες ανακρίβειες στο The Crown) είχαν μια κάπως παγωμένη σχέση κατά την διάρκεια της θητείας της δεύτερης, με την μονάρχη να ανησυχεί για το πόσο εύθραυστο είχε γίνει το κράτος στο αποκορύφωμα της απεργίας των ανθρακωρύχων.



Η Μάργκαρετ Θάτσερ πέθανε το 2013 μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και η κηδεία της ήταν η πρώτη που παρακολούθησε η βασίλισσα Ελισάβετ μετά από αυτήν του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.



Ο θάνατος του λόρδου Μαουντμπάτεν



Ένας σεβαστός βετεράνος πολέμου, ο θάνατος του λόρδου Μαουτμπάτεν το 1979 συγκλόνισε την βασιλική οικογένεια, καθώς δολοφονήθηκε από μια βόμβα που είχε τοποθετήσει στο αλιευτικό του σκάφος ο IRA. Μαζί με τον Μάουντμπάτεν, σκοτώθηκαν ο 14χρονος εγγονός του Νικόλας, ένα μέλος του πληρώματος και η socialite Ντορίν Νάτσμπουλ.



Λίγο μετά την δολοφονία, ο IRA εξέδωσε δήλωση ανάληψης ευθύνης: «Ο IRA διεκδικεί την ευθύνη για την εκτέλεση του λόρδου Λούις Μαουντμπάτεν. Αυτή η επιχείρηση έγινε για να δείξουμε στον Αγγλικό λαό την συνεχιζόμενη κατοχή της χώρας μας. Ο θάνατος του Μαουντμπάτεν και τα αφιερώματα που έγιναν γι’ αυτόν δείχνουν την απόλυτη αντίθεση στην απάθεια της βρετανικής κυβέρνησης και του αγγλικού λαού στους θανάτους περισσότερων από 300 Βρετανών στρατιωτών και των θανάτων Ιρλανδών ανδρών, γυναικών και παιδιών στα χέρια των δυνάμεών τους».



Ο πρίγκιπας Κάρολος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Στην σειρά «The Crown», οι οπαδοί, τόσο στους προηγούμενους όσο και σε αυτό τον κύκλο, είχαν την δυνατότητα να δουν την στενή σχέση του λόρδου Μαουντμπάτεν με τον πρίγκιπα Κάρολο, με τον πρώτο μάλιστα, να προσφέρει το σπίτι του ως καταφύγιο για τις κρυφές συναντήσεις του ανιψιού του με την Καμίλα.

Ο φόβος για την υγεία της πριγκίπισσας Μαργαρίτας



Μετά το διαζύγιό της με τον Άντονι Άρμστρονγκ Τζόουνς το 1978, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα βρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι, καθώς ο πρώην έρωτάς της Ρόντι Λέβελιν – με τον οποίο παρέμεινε στενή φίλη -παντρεύτηκε το 1981.



Περνώντας περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό, στο εξοχικό της στο Μιστίκ, συνέχισε να πραγματοποιεί διάφορες παγκόσμιες περιοδείες για λογαριασμό της αδερφής της, της βασίλισσας Ελισάβετ, όπως στην Κίνα, την Σουαζιλάνδη και τις Φιλιππίνες.



Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, την οποία υποδύεται η Έλενα Μπόνχαμ Κάρτερ

Μετά την άνοδο της δημοφιλίας του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνας, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα σταδιακά αποσύρθηκε από την δημόσια ζωή, ειδικά καθώς υπέφερε από διάφορα προβλήματα υγείας μετά από χρόνια έντονου καπνίσματος.

Το 1985, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ήρθε αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πρόβλημα, όταν νοσηλεύτηκε για την αφαίρεση μέρους του αριστερού της πνεύμονα, μια μοίρα τρομερά παρόμοια με εκείνη του πατέρα της, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 1952.



Η διάρρηξη στο παλάτι του Μπάκιγχαμ



Το 1982, ο 32χρονος Μάικλ Φάγκαν πήδηξε των 4 μέτρων με συρματόπλεγμα στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και κατάφερε να φτάσει μέχρι την κρεβατοκάμαρα της βασίλισσας Ελισάβετ. Δεδομένης της τεράστιας ασφάλειας γύρω από το παλάτι, η διάρρηξη δείχνει άνευ προηγουμένου στα σύγχρονα πρότυπα, με τον Φάγκαν να περιγράφει την εμπειρία του στην Independent το 2012.



Περιγράφοντας λεπτομερώς την σκηνή όπου τράβηξε τις κουρτίνες στην κρεβατοκάμαρα της βασίλισσας Ελισάβετ για να την δει να τον κοιτάζει, είπε: «Φοβήθηκα όσο ποτέ άλλοτε στην ζωή μου. Μετά μίλησε εκείνη και ήταν σαν το καλύτερο γυαλί που ετοιμάζεται να σπάσει: ΄’Τι κάνεις εδώ;’».



Λέγεται ότι η βασίλισσα Ελισάβετ και ο Φάγκαν είχαν μια μακρά συνομιλία ενώ κλήθηκε φυσικά και η ασφάλεια στο υπνοδωμάτιο. Ο Φάγκαν μάλιστα, είχε περιπλανηθεί στο παλάτι, πυροδοτώντας τον συναγερμό δύο φορές. Η αστυνομία τον απενεργοποίησε πιστεύοντας ότι είχε ξεκινήσει κατά λάθος. Τελικά, ο διαρρήκτης συνελήφθη, αφού ήπιε ένα ποτήρι ουίσκι που του έβαλε ο αστυνομικός που ήταν επιφορτισμένος με την παρακολούθησή του μέχρις ότου κατέφθανε η αστυνομία, και φυλακίστηκε για 3 εβδομάδες.