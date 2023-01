Πώς η Σίσσυ Χρηστίδου τρόλαρε τον Αλέξη Κούγια και τον έκανε να χαμογελάσει [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερη εμφάνιση έκανε ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και Πάλι».

Ο Αλέξης Κούγιας βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» για να μιλήσει για τις υποθέσεις του «ψευτογιατρού» αλλά και της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο ποινικολόγος επέλεξε ένα διαφορετικό look από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Συγκεκριμένα ο Αλέξης Κούγιας υιοθέτησε ένα πιο casual και αθλητικό look με μπλε αντιανεμικό μπουφάν, μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Σίσσυ Χρηστίδου. Μάλιστα η γνωστή παρουσιάστρια το σχολίασε on - air και έκανε τον Αλέξη Κούγια να χαμογελάσει. Ακολούθησε ωστόσο ένα μικρό τρολάρισμα, για το γεγονός ότι ο ποινικολόγος βρισκόταν στην εκπομπή τους, ενώ στο παρελθόν με αφορμή τις υποθέσεις της Πισπιρίγκου και άλλες ο δικηγόρος έχει καταφερθεί εναντίον της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σ.Χ.: Μου αρέσει αυτό το λουκ, κύριε Κούγια, ομολογώ. Δεν σας έχω δει έτσι ξανά.

Α.Κ.: Και εμένα μου αρέσει.

Σ.Χ.: Σας πάει! Και έρχεστε ξανά στην εκπομπή, θα σας παρεξηγήσουν, θα νομίζουν ότι με συμπαθείτε στο τέλος, δεν ξέρω.

Α.Κ.: Δεν έχω κάτι, δεν σας αντιπαθώ.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολιάζει το... λουκ του Αλέξη Κούγια