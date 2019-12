ΖΩΗ

THE PARTY IS OVER

«Το ρεβεγιόν τελείωσε» -5 τρόποι να πεις ευγενικά στους καλεσμένους σου να φύγουν από το σπίτι

ΖΩΗ 31|12|2019 | 18:38 Πες το διακριτικά/ Φωτογραφία: Pexels/Inga Seliverstova