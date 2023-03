Art Attack: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο παρουσιαστής της εκπομπής, Νιλ Μπιουκάναν [εικόνες] - iefimerida.gr

Art Attack. Όποιος ήταν παιδί τη δεκαετία του '90 αποκλείεται να μην είχε πέσει πάνω σε αυτή την εκπομπή κάνοντας ζάπινγκ.

Οι φανατικοί θαυμαστές της ανυπομονούσαν κάθε φορά να παρακολουθήσουν το καινούργιο επεισόδιο και να δουν τα νέα κόλπα που είχε σκαρφιστεί ο παρουσιαστής της, Neil Buchanan (Νιλ Μπιουκάναν), για να φτιάξουν μια ζωγραφιά ή μια χειροτεχνία και να εντυπωσιάσουν τους φίλους τους.

Το Art Attack ήταν ένα βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα για παιδιά που περιστρέφεται γύρω από την τέχνη, το οποίο παρουσιαζόταν αρχικά από τον Neil Buchanan στο CITV από το 1990 έως το 2007 και στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τον Lloyd Warbey στο Disney Junior από το 2012 έως το 2015.

Ποιος είναι ο Neil Buchanan

Ο Neil Buchanan είναι διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης και πολυβραβευμένος τηλεοπτικός παρουσιαστής και παραγωγός. Είναι ο δημιουργός του Art Attack - ενός από τα πιο πολυβραβευμένα προγράμματα στην ιστορία της τηλεόρασης με πάνω από 30 βραβεία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 2 BAFTAs. Τον Μάρτιο του 2000 η Britt Allcroft (στη συνέχεια Gullane Entertainment) αγόρασε τα δικαιώματα της σειράς από τον Buchanan, σε μια συναλλαγή ύψους 14 εκατομμυρίων λιρών.

Είναι πρεσβευτής του Prince's Foundation for Children and the Arts και γνώρισε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β', η οποία χαρακτήρισε το έργο του «ιδιοφυές».

Ο Νιλ Μπιουκάναν είναι ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

Εν τω μεταξύ, οι 20 σεζόν Art Attack του Neil Buchanan συνεχίζουν να προβάλλονται στην τηλεόραση σε όλο τον κόσμο, από τον Καναδά έως την Αυστραλία, την Κίνα έως τη Νότια και Κεντρική Αμερική, καθώς και σε όλη την Ευρώπη.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του το έργο του Neil έχει λάβει πολλά βραβεία, επαίνους και εγκρίσεις από πολλές πηγές, κυρίως την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ, τη Yoko Ono και την ανιψιά του Norman Rockwell, Jessica, η οποία είναι και η ίδια μια καταξιωμένη Αμερικανίδα καλλιτέχνις.

Neil Buchanan: Τι κάνει σήμερα ο παρουσιαστής του Art Attack

Πού βρίσκεται όμως σήμερα ο ταλαντούχος και ευρηματικός Neil Buchanan, ο οποίος ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά εκκολαπτόμενων καλλιτεχνών;

Ο 66χρονος σήμερα Buchanan εργάζεται κυρίως πίσω από την κάμερα. Ως καλλιτέχνης, περνάει πλέον τον περισσότερο χρόνο του ζωγραφίζοντας και εκθέτοντας τη δική του τέχνη και φωτογραφία.

Ως φωτογράφος, ειδικεύεται στα ταξίδια, στην άγρια φύση, στο πορτρέτο και στην ασπρόμαυρη φωτογραφία και έχει αναπτύξει τη δική του μοναδική μέθοδο χειροποίητου στολισμού της δουλειάς του.

Ο Νιλ Μπιουκάναν σήμερα / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

Με την πάροδο των χρόνων, πολλοί καλλιτέχνες επηρέασαν σημαντικά την τέχνη του Neil Buchanan, όπως οι ιμπρεσιονιστές, οι μετα-ιμπρεσιονιστές και ειδικότερα ο Toulouse Lautrec. Από τους πιο σύγχρονους καλλιτέχνες, ο Neil θαυμάζει πολύ τον Norman Rockwell, τον Jack Vettriano και τον Andre Kohn.

Όσον αφορά τις ιδέες, πιστεύει ότι ο Walt Disney ήταν ο μεγαλύτερος άνθρωπος των ιδεών που έζησε ποτέ και είχε την τιμή να του ζητηθεί να σχεδιάσει μια ατραξιόν για το θεματικό πάρκο Disneyland στο Παρίσι.

Ο Νιλ Μπιουκάναν σήμερα ασχολείται μεταξύ άλλων και με τη φωτογραφία / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

Art Attack και Disney

Ο Neil δημιούργησε το Art Attack, το οποίο έγινε διεθνές τηλεοπτικό φαινόμενο. Παρουσίαζε και παρήγαγε την εκπομπή για το ITV και τη Disney για σχεδόν 20 χρόνια και έγινε γνωστός με το προσφιλές παρατσούκλι «The Art Attack Man».

Ο ίδιος είχε τις ιδέες για περισσότερα από 500 επεισόδια του Art Attack, τα οποία έχουν πλέον προβληθεί σε περισσότερες από 30 χώρες. Η εκπομπή έγινε παγκόσμια επιτυχία σχεδόν εν μιά νυκτί και σήμερα είναι ένα από τα πιο διεθνώς βραβευμένα προγράμματα στην ιστορία της τηλεόρασης, κερδίζοντας πάνω από 30 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων δύο BAFTA και έχοντας προταθεί άλλες οκτώ φορές.

Ο Νιλ Μπιουκάναν παρουσίασε με επιτυχία για πολλά χρόνια την εκπομπή τέχνης Art Attack / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

«Η πιο περήφανη στιγμή μου ήταν όταν το Art Attack κέρδισε τα δύο πρώτα BAFTA. Για ένα συνηθισμένο παλικάρι από το Λίβερπουλ δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό!».

Πώς ξεκίνησαν όλα

Το Art Attack μετατράπηκε σε μια από τις μακροβιότερες εκπομπές του ITV. Αλλά όλα ξεκίνησαν με την πιο παράξενη αγγελία εργασίας σε μια εφημερίδα.

«Έχεις φάει ποτέ πρωινό με γορίλα;». Αυτός ήταν ο παράξενος τίτλος που τράβηξε την προσοχή του Neil όταν ξεκίνησε να βρει μια «κανονική δουλειά» μετά τη διάλυση του ροκ συγκροτήματος στο οποίο έπαιζε. Απάντησε στην αγγελία λέγοντας: «Όχι, δεν έχω φάει ποτέ πρωινό με γορίλα, αλλά όταν ήμουν παιδί είχα μια φωτογραφία με μια μαϊμού να κάθεται στο γόνατό μου».

Ο μικρός Νιλ Μπιουκάναν με μια μαϊμού στα πόδια του / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

Έτσι, αντί να στείλει μια φανταχτερή διαφημιστική φωτογραφία του εαυτού του -κυρίως επειδή δεν είχε την πολυτέλεια να φτιάξει μια τέτοια- έστειλε την παιδική του φωτογραφία με τη μαϊμού να κάθεται στο γόνατό του! Η επιστολή έκανε τη δουλειά της. Στους παραγωγούς άρεσε το χιούμορ του και του προσφέρθηκε μια θέση ως γελοιογράφος σε μια ολοκαίνουργια τηλεοπτική εκπομπή, με τίτλο No 73. Μέχρι τη δεύτερη σεζόν του No 73 είχε καταφέρει να πάρει ρόλο παρουσιαστή, και το χαλαρό του στυλ και η δημοτικότητά του στους τηλεθεατές τού χάρισαν μια σειρά από εκπομπές τις οποίες παρουσίασε, όπως το Motormouth, το Finders Keepers, το ZZZap! και το Animal Crazy.

Στις 8 Νοεμβρίου 2012, έπειτα από πολλά χρόνια παρουσίασης διάφορων εκπομπών στη βρετανική τηλεόραση, εμφανίστηκε για λίγο ως καλεσμένος στο Celebrity Juice κατά τη διάρκεια του επεισοδίου 11 της 8ης σεζόν, στο οποίο μίλησε για το τέλος της εκπομπής Art Attack και τις τρέχουσες δραστηριότητές του, παίζοντας με το συγκρότημά του.

Ο Νιλ Μπιουκάναν με ένα εκ των δύο βραβείων BAFTA που έχει κερδίσει / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

Η δημιουργία του Art Attack

Ωστόσο, ο «ασυγκράτητος Neil Buchanan» ήθελε να επινοήσει τη δική του εκπομπή, και έτσι τελικά του ήρθε η ιδέα για το Art Attack. Το Art Attack πήρε το πράσινο φως από το ITV, και τα υπόλοιπα είναι τηλεοπτική ιστορία.

Κάθε εβδομάδα, για μια ολόκληρη εικοσαετία, έξι εκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών παρακολουθούσαν το Art Attack και συμμετείχαν στην πρόσκληση του Neil «Δοκιμάστε το μόνοι σας!».

Ο Βρετανός παρουσιαστής Neil Buchanan της εκπομπής «Art Attack», περίπου το 1990 / Φωτογραφία Tim Roney/Getty Images

Σκίτσαρε, σχεδίασε και ζωγράφισε με χιλιάδες δημιουργικές ιδέες τέχνης και ενθουσίασε τους τηλεθεατές με τα εξαιρετικά πρωτότυπα έπη του Big Art, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου πορτρέτου της βασίλισσας, φτιαγμένου από πραγματικά χρήματα αξίας μισού εκατομμυρίου λιρών!

«Είχα μάλιστα την τύχη να συναντήσω την Αυτού Μεγαλειότητα, βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία χαρακτήρισε το έργο μου ιδιοφυές!» είχε αναφέρει.

Το έργο του Νιλ Μπιουκάναν που απεικονίζει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' και είναι φτιαγμένο από αληθινά χαρτονομίσματα! / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

Τα παιδικά χρόνια του Neil Buchanan

Ο Neil γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και, όπως πολλά άλλα νεαρά παιδιά, ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στο γήπεδο της περιοχής του, στον δρόμο πίσω από το σπίτι του.

Δεν ήξερε τότε ότι δεκαετίες αργότερα αυτοί οι ίδιοι δρόμοι θα αποτελούσαν την έμπνευση για την πρώτη του ολοκληρωμένη συλλογή έργων τέχνης HOPE STREET - ένα όμορφο και νοσταλγικό έργο βασισμένο σε αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία.

Ο Νιλ Μπιουκάναν επί το έργον / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

Τότε, ο Neil λάτρευε τα κινούμενα σχέδια και λέει ότι «ζούσε μέσα στο Beano» (το Beano είναι ένα βρετανικό ανθολογικό περιοδικό κόμικς που δημιουργήθηκε από την σκωτσέζικη εκδοτική εταιρεία DC Thomson). Εμπνεόταν τόσο από τα κινούμενα σχέδια και τα κόμικς που συνήθιζε ακόμη και να κολλάει τις δικές του ζωγραφιές στο τζάμι της μπροστινής πλευράς της τηλεόρασης των γονιών του, έτσι ώστε να φωτίζονται και να φαίνεται ότι ζωντανεύουν από την οθόνη που τρεμοπαίζει, ακριβώς όπως ένα πραγματικό κινούμενο σχέδιο.

«Πάντα ζωγράφιζα ή έφτιαχνα πράγματα από σκουπίδια. Ο πατέρας μου παρατήρησε ότι είχα ταλέντο στην τέχνη και καθόταν και ζωγράφιζε μαζί μου για ώρες. Ο μπαμπάς μου ήταν η μεγαλύτερη έμπνευση στη ζωή μου».

Ο Neil σπούδασε στο Liverpool Institute High School for Boys, το οποίο σήμερα αποτελεί κέντρο δημιουργικής αριστείας και ανήκει στον συντοπίτη του, sir Paul McCartney.

Από το Λίβερπουλ, στη «Μασσαλία»

Μεγαλώνοντας στο Λίβερπουλ και περιτριγυρισμένος από την «Beatlemania», ήταν φυσικά τρελός για τη μουσική. Το χαρτζιλίκι ήταν λίγο, οπότε αγόρασε μια μεταχειρισμένη κιθάρα που δεν είχε καθόλου χορδές. Δεν μπορούσε να τις αγοράσει. έτσι ζωγράφισε τις χορδές πάνω στην κιθάρα και συνέχισε να μαθαίνει να παίζει χωρίς πραγματικές χορδές, μέχρι να μπορέσει να αγοράσει.

Τελειώνοντας το σχολείο, όταν το παίξιμο της κιθάρας του ήταν αρκετά καλό, δημιούργησε ένα συγκρότημα με το όνομα AC/DC! Δυστυχώς, το όνομα είχε ήδη καταληφθεί από το πασίγνωστο συγκρότημα από την Αυστραλία, οπότε αυτός και οι φίλοι του άλλαξαν το όνομα του συγκροτήματος σε Marseille.

Ο Νιλ Μπιουκάναν ως μέλος του συγκροτήματος Marseille / Φωτογραφία: neilbuchanan.co.uk

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι ευχαριστημένοι με την απόφαση του Neil να γίνει μουσικός - όταν έκανε αίτηση για μια θέση στο Liverpool Art College, ο διευθυντής του είπε ότι έπρεπε να διαλέξει μεταξύ μιας καριέρας στην τέχνη ή μιας καριέρας στη μουσική - δεν του επιτρεπόταν να κάνει και τα δύο. Κατά ειρωνικό τρόπο, επέλεξε το συγκρότημα - και δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Το 1977 οι Marseille συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό «Battle of the Bands» και κέρδισαν. Υπέγραψαν με τη Mountain Records και συνέχισαν να ηχογραφούν μια σειρά από singles και άλμπουμ. Οι Marseille περιόδευσαν εκτενώς για αρκετά χρόνια σε όλη την Ευρώπη και έγιναν οι πρώτοι από το Νέο Κύμα Βρετανικών Heavy Metal συγκροτημάτων που «εισέβαλαν» στις ΗΠΑ, παίζοντας κάθε βράδυ σε 20.000 άτομα στα μεγάλα στάδια, ενώ έδωσαν συναυλίες με τους Judas Priest, Nazareth και Whitesnake.

Δυστυχώς, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η δισκογραφική τους εταιρεία κατέρρευσε και ανάγκασε τους Marseille να διαλυθούν απρόθυμα. Ο Neil βρέθηκε ξαφνικά ξεκομμένος από τη ζωή του ροκ σταρ και ξαναρίχτηκε στην ουρά της ανεργίας στο Λίβερπουλ. Η μουσική του καριέρα είχε τελειώσει.

Ωστόσο, φτάνοντας στο 2010, ο Neil ανασχημάτισε τους αρχικούς Marseille, ηχογράφησε και κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ, που πήρε το ταιριαστό όνομα Unfinished Business.

Το 2017 ο Nigel Roberts, τραγουδιστής των Marseille, ανακοίνωσε ότι ο Buchanan από το συγκρότημα λόγω της συμβουλευτικής του εργασίας για την παιδική τηλεόραση.

«Δεν είμαι ο Banksy»

Το 2020 ο Neil Buchanan διέψευσε ότι ήταν ο διάσημος καλλιτέχνης του δρόμου, Banksy, μετά από φήμες που διαδόθηκαν στο Διαδίκτυο.

Η δήλωση στον ιστότοπό του έγραφε: «Έχουμε κατακλυστεί από ερωτήματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σχετικά με την τρέχουσα ιστορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς, αυτός ο ιστότοπος δεν έχει την υποδομή για να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα ξεχωριστά, ωστόσο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αλήθεια στη φήμη».