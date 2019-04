Πώς αποχαιρέτησε η Νανά Παλαιτσάκη τον Κώστα Σγόντζο -«Rock in Peace»

Στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής στο «E» έμαθε η Νανά Παλαιτσάκη την είδηση του θανάτου του Κώστα Σγόντζου, πρώην συζύγου της.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, ζήτησε να αποχωρήσει συγκινημένη, από τον θάνατο του Κώστα Σγόντζου, όπως ήταν φυσικό.

Λίγο αργότερα, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο facebook επέλεξε να αποχαιρετήσει τον πρώην σύζυγό της δημόσια με μια ανάρτηση.

«Rock in peace Constantinos Sgontzos Ξεκίνα να οργανώνεις τον sky rock σε άλλες γειτονιές», έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα. Και πρόσθεσε στην ανάρτηση το τραγούδι των Queens, «Who wants to live forever» («Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα»).

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση από το Facebook της Νανάς Παλαιτσάκη: