Η πολυτελής ζωή της κόρης του Μπιλ Γκέιτς, Τζένιφερ -Γιατί θα κληρονομήσει «ένα μικρό μέρος» της περιουσίας των 108 δισ. δολαρίων του πατέρα της [εικόνες]

Η 24χρονη Τζένιφερ Γκέιτς, είναι η μεγαλύτερη κόρη του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Γκέιτς. Έχει δύο μικρότερα αδέλφια, τoν Ρόρι και τη Φοίβη.

Το μεγαλύτερο παιδί των Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, που έχουν έντονη φιλανθρωπική δράση, πρόσφατα έδωσε μια συνέντευξη στο Sidelines Magazine, όπου μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και τον τρόπο που μεγάλωσε.

Όπως και οι γονείς της, η Γκέιτς εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει το προνόμιο της για να βοηθήσει άλλους. «Γεννήθηκα σε μια τεράστια κατάσταση προνομίων και νομίζω ότι έχει να κάνει με τη χρήση αυτών των ευκαιριών και το να μάθω από αυτές, για να βρω πράγματα για τα οποία είμαι παθιασμένη και ελπίζω να κάνω τον κόσμο λίγο καλύτερο» είπε στο περιοδικό.

Η Τζένιφερ Γκέιτς, που πριν από λίγο καιρό εμβολιάστηκε για τον κορωνοϊό και τρόλαρε τους αρνητές με το… τσιπάκι του πατέρα της, μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη της χρονιά στην Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai. Εμπνεύστηκε να σπουδάσει Ιατρική από τον παιδίατρό της.

Είναι επίσης παθιασμένη με την ιππασία. Ιππεύει από την ηλικία των 6 ετών και μεγάλωσε ανταγωνιζόμενη την Ιβ Τζομπς, την κόρη του Στιβ Τζομπς.

Η 24χρονη κόρη του Μπιλ Γκέιτς, έχει επίσης μοιραστεί πτυχές της προσωπικής της ζωής με το κοινό στο παρελθόν. Πέρσι, ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Νάγιελ Νασάρ, έναν καταξιωμένο ιππέα.

Η ζωή της Τζένιφερ Γκέιτς

Δείτε πώς είναι η ζωή της μεγαλύτερης κόρης του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της Microsoft, σύμφωνα με το Business Insider.

Ενώ ο πατέρας τους μπορεί να είναι διάσημος για την ίδρυση της Microsoft, ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι τα παιδιά του, είχαν ένα «ανώτατο όριο μπροστά στην οθόνη». Η Τζένιφερ Γκέιτς επίσης, δεν είχε το δικαίωμα να έχει δικό της τηλέφωνο, έως ότου γίνει 14 ετών.

Η Γκέιτς και τα αδέλφια της φοίτησαν στο σχολείο που πήγαινε ο πατέρας τους, στο ιδιωτικό γυμνάσιο του Λέικσαϊντ στο Σιάτλ.



Η πρωτότοκη του Μπιλ Γκέιτς, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ το 2018 με πτυχίο στην ανθρώπινη βιολογία και στη συνέχεια, για ένα χρόνο επικεντρώθηκε στο πάθος της, την ιππασία, πριν πάει στην ιατρική σχολή. Όπως είπε η ίδια στο περιοδικό Sidelines Magazine, ο παιδίατρος της, την ενέπνευσε να ακολουθήσει την ιατρική.

Είναι καταξιωμένη ιππέας και ιππεύει από τα 6 της, όπως προαναφέρθηκε. Ένα από τα αγαπημένα της άλογα ονομάζεται Άλεξ. «Είναι εξαιρετικά γλυκός, προσγειωμένος, καλόβολος, αλλά μπορείς επίσης να τρέξεις γρήγορα και να έχεις πολλή εμπιστοσύνη, γι' αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με αυτόν», είπε στο US Equestrian τον Νοέμβριο του 2017.

Για να στηρίξει το πάθος της, ο πατέρας της, Μπιλ Γκέιτς ξεκίνησε να αγοράζει ακίνητα στο Γουέλινγκτον της Φλόριντα, ένα «καυτό» σημείο για πλούσιους ιππείς. Το Miami Herald ανέφερε ότι έδωσε 37 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει μια ολόκληρη σειρά ακινήτων κοντά στο κτήμα της Λορίν Πάουελ Τζομπς, τη χήρα και κληρονόμο του συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλου της Apple, Σιβ Τζομπς.

Η Τζένιφερ Γκέιτς έχει αγωνιστεί εναντίον της Ιβ Τζομπς, καθώς και άλλων παιδιών από διάσημημες προσωπικότητες, όπως η κόρη του Μάικλ Μπλούμπεργκ, Τζορτζίνα, η κόρη του Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζέσικα, και η κόρη του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Ντέστρυ.

Ενώ ήταν φοιτήτρια στο Στάνφορντ, η Γκέιτς είπε στο Horse Network, ότι η εξισορρόπηση των σπουδών της και της ιππασίας, έκαναν τη ζωή της «λίγο απασχολημένη, αλλά πως της αρέσει να κάνει και τα δύο».



Πέρα από την εκπαίδευσή της και την ιππασία, η Τζένιφερ Γκέιτς βρίσκει χρόνο για ταξίδια, τα οποία λατρεύει. Στο Instagram της μπορεί να δει κανείς στιγμιότυπα από προηγούμενα ταξίδια στο Κουβέιτ, την Ισπανία, την Αυστραλία και άλλα συναρπαστικά μέρη.

Ο Μπιλ Γκέιτς είναι αποφασισμένος, τα παιδιά του να σφυρηλατήσουν τα ίδια, τα μονοπάτια τους στη ζωή. Το 2011, είπε στην Daily Mail ότι τα παιδιά του θα έπαιρναν το καθένα ένα «μικρό μέρος» του πλούτου του, τον οποίο εκτιμά ότι το Forbes ότι ανέρχεται σε 108,6 δισεκατομμύρια δολάρια. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρουν τον δικό τους τρόπο», είπε.

Η 24χρονη Τζένιφερ Γκέιτς είναι εγγεγραμμένη στην Ιατρική Σχολή Mount Sinai's Icahn School of Medicine, μια ιδιωτική σχολή στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Τελείωσε το πρώτο της έτος από απόσταση. Η Γκέιτς είπε στο The Chronicle of the Horse τον Μάρτιο, ότι όλα τα μαθήματά της σχολής, είχαν μετακινηθεί προσωρινά στο διαδίκτυο λόγω του κορωνοϊού.

Η The New York Post ανέφερε ότι το 2017, οι γονείς της αγόρασαν ένα διαμέρισμα 5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο απέχει μόνο λίγα τετράγωνα από την ιατρική σχολή της.

Τον Ιανουάριο του 2020, η Γκέιτς ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον διάσημο Αιγύπτιο ιππέα, Νάγιελ Νασάρ, ο οποίος φοίτησε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. «Ανυπομονώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μας, μαθαίνοντας, μεγαλώνοντας, γελώντας και αγαπώντας μαζί», έγραψε στο Instagram εκείνη την εποχή.

Οι Γκέιτς και Νασάρ είναι και οι δύο αναβάτες του Paris Panthers, μιας ομάδας show-jumping που ιδρύθηκε από τον Γκέιτς, ο οποίος διαχειρίζεται επίσης την ομάδα. Το 2019, αγωνίστηκαν και κατέλαβαν την ένατη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.