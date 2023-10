Branded beaches: Πολυτελείς οίκοι μόδας «ντύνουν» διάσημες παραλίες και εντυπωσιάζουν -Δείτε φωτό - iefimerida.gr

Όλο και περισσότερα πολυτελή fashion brands αναλαμβάνουν να αναμορφώσουν τις πιο διάσημες παραλίες της Ευρώπης φέρνοντας τη μόδα στην ακτή.

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε όλο και περισσότερα beach clubs σε κοσμοπολίτικες παραλίες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας να «ντύνονται» με τα χρώματα και τα εμβληματικά logo των πιο μεγάλων οίκων μόδας.

Οι luxury φίρμες έχουν αναλάβει να ανακαινίσουν τα καλοκαιρινά hotspots σε όλο τον κόσμο βάζοντας το δικό τους στοιχείο (με το διάσημο μονόγραμμά τους να κυριαρχεί) σε ξαπλώστρες, sunbeds, σεζλόνγκ και ομπρέλες αλλά και pop ups με limited edition beachwear.

Dior, Jacquemus, Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Missoni και άλλοι σημαντικοί οίκοι έχουν μετατρέψει τις παραλίες σε δημοφιλείς προορισμούς στην απόλυτη designer καλοκαιρινή εμπειρία.

Και μπορεί η σεζόν για φέτος να τελείωσε αλλά είναι σίγουρο ότι η τάση θα επαναληφθεί και προφανώς σε περισσότερες παραλίες στην Ευρώπη. Θα το δούμε και στην Ελλάδα; Πιθανότατα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη γίνονται συζητήσεις για μια εξαιρετικά διάσημη παραλία σε ξενοδοχείο. Και όχι, δεν είναι σε νησί...

Jacquemus στο Saint Tropez

Ξαπλώστρες και ομπρέλες στο χρώμα του λεμονιού ξεφύτρωσαν στην ηλιόλουστη και αμμώδη παραλία του Saint Tropez. Ο γαλλικός οίκος

Jacquemus αποκάλυψε φέτος τη νέα του μπουτίκ και την πρώτη του branded παραλία στην Κυανή Ακτή, το Indie Beach.

Ο σχεδιασμός της κομψής μπουτίκ ακολουθεί μια μινιμαλιστική προσέγγιση, με εξωτερικό από πέτρα και ξύλο. Οι πελάτες θα βρουν την τελευταία συλλογή Été capsule του Jacquemus, που περιλαμβάνει μια σειρά από ψάθινα καπέλα, χρυσά σκουλαρίκια και περιδέραια αλλά και νέες εκδόσεις των εμβληματικών τσαντών Chiquito και Le Bisou.

Dior στο Shellona Beach

Ο οίκος Dior δεν θα μπορούσε να μην έχει τον δικό του χώρο στην Γαλλική Ριβιέρα. Ο πολυτελείς γαλλικός οίκος μετέτρεψε το Shellona Beach στο Saint Tropez σε εξωτικό προορισμό με τις ροζ-γκρι αποχρώσεις να κυριαρχούν.

Μακραμέ ομπρέλες, έπιπλα από ρατάν, fluffy εμπριμέ μαξιλάρια συνθέτουν το σκηνικό. Εκεί έχει δημιουργήσει και το Dioriviera, ένα exclusive καλοκαιρινό pop up κατάστημα, με κομμάτια από swimwear έως τις iconic tote τσάντες του οίκου.

Ο γαλλικός οίκος έχει επιλέξει και άλλα διάσημα παραθαλάσσια μέρη, όπως το Dior Spa Cruise πάνω στον Σηκουάνα, στην καρδιά του Παρισιού αλλά και στη Μαλαισία, στο πολυτελές Ember Beach Club.

Μάλιστα, το καλοκαίρι 2024 φημολογείται ότι ο οίκος Dior θα «ντύσει» στα χρώματά του γνωστή, κοσμοπολίτικη παραλία της Αττικής.

Valentino στο Αμάλφι

Το πεντάστερο ξενοδοχείο Palazzo Avino, που βρίσκεται στη διάσημη ακτή του Αμάλφι της Ιταλίας, ένωσε τις δυνάμεις του με το Maison Valentino δημιουργώντας το «Summer Beach Takeover».

Ομπρέλες και ξαπλώστρες είναι βαμμένες στο iconic κόκκινο χρώμα του Ιταλικού οίκου ενώ το διάσημο μονόγραμμα V δεσπόζει παντού. Κυριαρχεί παντού το 50s style ενώ τριγύρω υπάρχουν ανθισμένες λεμονιές.

Gucci στην Γαλλική Ριβιέρα

Ο Gucci επέλεξε να «ντύσει» με τα χρώματά του το Loulou Ramatuelle Beach Club στη Γαλλική Ριβιέρα. Είναι διακοσμημένο με το κλασσικό ριγέ μοτίβο του ιταλικού οίκου και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1950.

Οι ομπρέλες και οι καμπάνες έχουν κίτρινες και λευκές ρίγες, το λογότυπο G κοσμεί πετσέτες και μαξιλάρια, ενώ οι κόκκινες, μπλε και άσπρες ξαπλώστρες είναι τόσο σοφιστικέ που θα ταίριαζαν ακόμη και σε σαλόνι. Φυσικά, διαθέτει μια pop up μπουτίκ με στιλάτα κομμάτια ιδανικά για τον ζεστό καιρό.

Fendi στην Μαρβέγια

O οίκος Fendi επέλεξε την Ισπανία και συγκεκριμένα την παραθαλάσσια, κοσμοπολίτικη πόλη Μαρβέγια. Μάλιστα, το Puente Romano είναι το πρώτο beach club που αναλαμβάνει να αναμορφώσει ο Fendi. Ο χώρος είναι διακοσμημένος με χαρούμενα, φωτεινά χρώματα και τα prints του ιταλικού οίκου μόδας.

H χαρούμενη διάθεση αποτυπώνεται στα κρεβάτια, τις ξαπλώστρες, τις καμπάνες και τα υπαίθρια σαλόνια που είναι στολισμένα με το διάσημο λογότυπο του Fendi, με μαξιλάρια σε διάφορα μεγέθη και χρώματα και απαλά μπεζ χαλιά. Εκεί υπάρχει, φυσικά και ένα pop up store με key items της νέας κολεξιόν του οίκου.

Dolce & Gabbana στη Σικελία

Το San Domenico Palace επέλεξε ο ιταλικός οίκος Dolce & Gabbana για να του μεταφέρει λίγη από την glam άποψή του. Το ξενοδοχείο ήταν κάποτε μοναστήρι του 14ου αιώνα, σκαρφαλωμένο σε ένα βραχώδες ακρωτήρι στην ανατολική ακτή, πάνω από τον κόλπο Taormina.

Έγινε ξενοδοχείο το 1896, καλωσορίζοντας επισκέπτες όπως τον Oscar Wilde, τον βασιλιά Εδουάρδο VIII, την Audrey Hepburn και τη Sophia Loren.

Ο luxury ιταλικός οίκος έχει «καταλάβει» τον χώρο της πισίνας και τους κήπους του ξενοδοχείου, διακοσμώντας τα με το μοτίβο «Blue Mediterraneo». Το βαθύ μπλε-άσπρο μοτίβο, που αντλεί έμπνευση από την κεραμική μαγιόλικα, συναντάται στα πάντα.

Missoni στη Σαρδηνία

Ο οίκος Missoni επέλεξε τη Σαρδηνία και συγκεκριμένα Nikki Beach Costa Smeralda. Το εμβληματικό ζιγκ ζαγκ γεωμετρικό μοτίβο του ιταλικού οίκου σε αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου κοσμεί ξαπλώστρες, ομπρέλες, πετσέτες και μαξιλάρια και φέρνει την ιταλική φινέτσα στην παραλία.

Louis Vuitton στην Κίνα

Μέχρι την Κίνα έφτασε η πολυτέλεια της Louis Vuitton. Το γαλλικό fashion house έβαλε το δικό του χρώμα στην παραλία Huangcuo στο νησί Xiamen.

Τοποθετημένο μακριά από πολυσύχναστα τουριστικά σημεία, αυτό το οικείο σκηνικό ήταν μια επιλογή που αντανακλούσε την πολυτελή αισθητική της luxury μάρκας σε ένα κομψό, γαλήνιο περιβάλλον.

Το ξύλο σε μπλε και λευκό χρώμα αλλά και το iconic pattern κυριαρχεί στο LV By The Pool, όπου υπάρχει ένα exclusive pool bar και ένα κομψό κιόσκι με βιβλία μόδας, αλλά και ένα pop up store με prêt-à-porter κομμάτια, παπούτσι και αξεσουάρ.

Ακόμη, ο γαλλικός οίκος βρίσκεται και πίσω από το Mandarin Oriental Bodrum στην Τουρκία, προσφέροντας μια πιο ανατολίτικη πινελιά.

