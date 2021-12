«Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»: Η ερώτηση που είχε προκαλέσει γέλιο | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Φέτος η συζήτηση για το «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος» έχει ξεκινήσει και το γνωστό τηλεπαιχνίδι γνώσεων αναμένεται να επιστρέψει.

Το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεπαιχνίδια που έχουν περάσει από την τηλεόραση.

Το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» είναι βασισμένο στο βρετανικό «Who Wants to be a Millionaire», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1999 στο Mega Channel, με παρουσιαστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο και παρότι άλλαξε ακόμα τρία κανάλια (ΝΕΤ, ET1, Αlpha), συνέχισε να προβάλλεται μέχρι και το 2006.

Και μετά από 15 χρόνια απουσίας, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με πολλές στιγμές με παίκτες και ερωτήσεις να έχουν ξεχωρίσει.

