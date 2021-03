Δεν θα πιστέψετε ποιος μακιγιάρει την 94χρονη βασίλισσα Ελισάβετ | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Την ώρα που το Μπάκιγχαμ σείεται από τις αποκαλύψεις της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, η Mirror αποφάσισε να ασχοληθεί με το make up της βασίλισσας Ελισάβετ.



Μπορεί ο βρετανικός Τύπος να είναι γεμάτος δημοσιεύματα σχετικά με τις σχέσεις των Μέγκαν-Χάρι με το βρετανικό παλάτι, στον απόηχο της εκρηκτικής τους συνέντευξης, η Mirror όμως, ανάμεσα σε πολλά άρθρα, μιλά για το μακιγιάζ της βασίλισσας Ελισάβετ.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η μόνη στιγμή που δεν βάφεται μόνη της

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έχει άνθρωπο που επιμελείται το μακιγιάζ της, αυτό δεν ισχύει. Προς έκπληξη πολλών η 94χρονη όταν ετοιμάζεται για ειδικές περιστάσεις, σπάνια αφήνεται στα χέρια κάποιου make up artist. Σύμφωνα με την Ανγκελα Κέλι, προσωπική σύμβουλο και πρώην αμπιγιέζ της βασίλισσας, υπάρχει μόνο μία ημέρα του χρόνου που δεν βάφεται μόνη της -την ημέρα που στέλνει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα στον βρετανικό λαό.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κέλι, που έχει συνεργαστεί με τη βασίλισσα Ελισάβετ για 25 χρόνια, αναφέρει στο βιβλίο της «The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe» ότι τη βασίλισσα στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα τη βάφει η make-up artist Marilyn Widdess, ωστόσο στις άλλες περιπτώσεις βάφεται μόνη της. «Ίσως εκπλαγήκατε όταν μάθατε ότι αυτή είναι η μόνη περίπτωση που η Αυτή Μεγαλειότης δεν βάφεται μόνη της κατά τη διάρκεια του έτους», γράφει.