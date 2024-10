Ποιος είναι ο Akala, ο φημολογούμενος νέος σύντροφος της Αντζελίνα Τζολί - iefimerida.gr

Το φημολογούμενο ειδύλλιο της Αντζελίνα Τζολί με τον Βρετανό ράπερ Akala φέρεται να γίνεται πιο δυνατό, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου.

Η 49χρονη σταρ της ταινίας «Maleficent» φέρεται να πέρασε κρυφά τον 40χρονο μουσικό στη σουίτα της στο ξενοδοχείο The Corinthia στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο US Sun τη Δευτέρα.

«Το ζευγάρι πέρασε το βράδυ της Τετάρτης και της Πέμπτης μαζί μέσα στο ξενοδοχείο και δεν έφυγε», μοιράστηκε η πηγή, εξηγώντας ότι ο Akala συναντήθηκε με την ηθοποιό δύο ώρες μετά την άφιξή της.

«Ο Akala βγήκε κρυφά από το ξενοδοχείο μέσω ενός από τα αυτοκίνητα της Angelina την Παρασκευή - λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα [του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου] για τη νέα της ταινία» πρόσθεσε η πηγή, αναφερόμενη στην επερχόμενη ταινία της Jolie, «Maria», η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου.

«Χρησιμοποιούν ξεχωριστά αυτοκίνητα και μυστικές εισόδους για να διατηρήσουν τη σχέση τους κρυφή, αλλά είναι πραγματική», συνέχισε ο εσωτερικός πληροφοριοδότης.

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Akala παρακολούθησαν και οι δύο το φεστιβάλ κινηματογράφου, αν και φωτογραφήθηκαν να φτάνουν χωριστά. Μετά την πρεμιέρα, απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο στο αποκλειστικό Soho House, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Angelina Jolie με τον Βρετανό ράπερ Akala να αγκαλιάζει τον γιο της Pax / Φωτογραφία: Splashnews

Οι δυο τους συνδέονται ερωτικά από τον Μάιο του 2024, όταν ο τελευταίος παρακολούθησε το Calabash Literary Festival στην Τζαμάικα μαζί με την Jolie και τις κόρες της Zahara, 19, και Shiloh, 18. Ο τραγουδιστής, πιο πρόσφατα, συνόδευσε τη σταρ της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» σε ένα πάρτι στο Atelier Jolie art room στη Νέα Υόρκη στις 28 Σεπτεμβρίου. Την ίδια εβδομάδα, ο Akala παρακολούθησε επίσης την πρεμιέρα της ταινίας «Maria» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης που φιλοξενήθηκε στο Alice Lincoln Center’s Tully Hall.

Ενώ σύμφωνα με το InTouch το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο, μια πηγή είπε στο People τον Αύγουστο ότι δεν είναι σε σχέση. Ο εσωτερικός πληροφοριοδότης εξήγησε ότι οι δύο φίλοι «μοιράζονται το ίδιο πάθος όταν πρόκειται για κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα». Η τελευταία -γνωστή τουλάχιστον- σχέση της Αντζελίνα Τζολί, η οποία είναι μητέρα έξι παιδιών, ήταν με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, από τον οποίο πήρε διαζύγιο το 2016. Μαζί με τη Zahara και τη Shiloh, οι πρώην σύντροφοι μοιράζονται επίσης τον Maddox, 23 ετών, τον Pax, 20, και τα δίδυμα Knox και Vivienne, 16.

Ποιος είναι ο Akala

O Akala συμπεριλήφθηκε στην ετήσια Powerlist των 100 μαύρων Βρετανών με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πιο πρόσφατη την έκδοση του 2021.

Ο Akala, 40 ετών -γεννημένος ως Kingslee James McLean Daley-, ξεκίνησε ως ράπερ πριν προχωρήσει στον πολιτικό ακτιβισμό και γίνει συγγραφέας.

Γεννήθηκε αρχικά στο Δυτικό Σάσεξ από Σκωτσέζα μητέρα και Τζαμαϊκανό πατέρα που χώρισαν πριν γεννηθεί. Η μεγαλύτερη αδερφή του είναι επίσης η διάσημη τραγουδίστρια και ράπερ Ms. Dynamite.

Η 43χρονη Ms. Dynamite -το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Niomi Arleen McLean-Daley- έκανε μια σειρά από επιτυχίες στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το ντεμπούτο της άλμπουμ A Little Deeper, το οποίο κέρδισε το διάσημο βραβείο μουσικής Mercury.

Μεγαλώνοντας στο Camden, ο Akala τοποθετήθηκε σε μια ομάδα ειδικών αναγκών στο δημοτικό του σχολείο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, ο Akala συνέχισε να κερδίζει δέκα GCSE και μάλιστα πήρε Μαθηματικά έναν χρόνο νωρίτερα (το GCSE είναι ένα πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ενός γνωστικού αντικειμένου, το οποίο οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει στο τέλος της αγγλικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην ηλικία των 16 ετών).

Όπως έχει πει ο ίδιος, «ήμουν στο κορυφαίο 1 τοις εκατό των GCSE στη χώρα. Πήρα 100% στις εξετάσεις Αγγλικών μου. Στην Ένατη Τάξη οι φίλοι μου άρχισαν να κόβουν ο ένας τον άλλον...». Ο Akala παραδέχτηκε ότι είδε για πρώτη φορά έναν φίλο του να δέχεται επίθεση με μαχαίρι στο κρανίο όταν ήταν μόλις 12 ετών και στη συνέχεια κουβαλούσε και ο ίδιος μαχαίρι για ένα διάστημα. Αφιέρωσε την καριέρα του στο να μιλάει για θέματα φυλής, τάξης και κοινωνικών ζητημάτων.

Το άλμπουμ του που τον έκανε γνωστό, «It’s Not a Rumour», κυκλοφόρησε το 2006 και του χάρισε ένα βραβείο MOBO για τον Καλύτερο Hip Hop Καλλιτέχνη και συνέχισε να κυκλοφορεί δύο ακόμη άλμπουμ: «Freedom Lasso» (2007) και «Double Think» (2010).

Έχει επίσης εμφανιστεί σε διάφορα φεστιβάλ σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως τα Wireless, Glastonbury, Reading και Leeds και Parklife. Εκτός από τη μουσική, ο Akala είναι επίσης συγγραφέας, δημοσιεύοντας το βιβλίο του «Natives: Race and Class in the Ruins of Empire» το 2018.

Ο Akala έχει επίσης εκφράσει ανοιχτά τις πολιτικές του απόψεις και ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Jeremy Corbyn κατά τις γενικές εκλογές του 2017 και του 2019. Μιλώντας για το έγκλημα με μαχαίρια, ο Akala έχει επικρίνει την ιδέα ότι περισσότερη αστυνομία και αυστηρότερες ποινές είναι αρκετές για να νικήσουν το έγκλημα με μαχαίρια - κατηγορώντας την επιδημία για την έλλειψη εκπαίδευσης και τη φτώχεια.

Εμφανιζόμενος στο Channel 4 News το 2019, είπε ότι η βία των συμμοριών «δεν είναι νέα» αλλά υπήρχε για 150 έως 200 χρόνια και πρότεινε ότι ένας «ηθικός πανικός» ωθούσε τους πολιτικούς προς τις λάθος λύσεις. «Οι κοινωνικοί δείκτες αυτής της βίας παρέμειναν ίδιοι. Αυτοί είναι η φτώχεια, η ενδοοικογενειακή κακοποίηση και η έλλειψη εκπαίδευσης, ιδιαίτερα η αποβολή από το σχολείο».

Ίδρυσε επίσης την The Hip-hop Shakespeare Company το 2009, η οποία είναι μια εταιρεία παραγωγής μουσικού θεάτρου που συνδυάζει τα έργα του William Shakespeare με αυτά των σύγχρονων καλλιτεχνών hip hop. Τον Αύγουστο του 2024 είχε γραφτεί ότι ο Akala είχε σχέση με την Chanelle Newman, η οποία είναι συνιδρύτρια και εκτελεστική παραγωγός της μουσικής του Akala και της The Hip-hop Shakespeare Company. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες φήμες για την Αντζελίνα Τζολί, δεν είναι γνωστό αν το ζευγάρι είναι ακόμα μαζί.

Ο Akala φέρεται να είναι φίλος με την Angelina για περισσότερο από έναν χρόνο αφού συναντήθηκε με την ηθοποιό και τις κόρες της Zahara, 19 ετών, και Shiloh, 18, στο λογοτεχνικό φεστιβάλ Calabash στη Τζαμάικα τον Μάιο του περασμένου έτους.

Το ζευγάρι φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια φιλία για τα κοινά τους ενδιαφέροντα στον ακτιβισμό και το κοινό τους πάθος για τα ταξίδια και τον πολιτισμό, ενώ λέγεται ότι ο Akala τα πάει καλά και με τα παιδιά της.



Μια πηγή είχε πει τότε στο People: «Αυτή [η Αντζελίνα Τζολί] και ο Akala δεν βγαίνουν μαζί. Είναι φίλη μαζί του και τη σύντροφό του, Chanelle, η οποία ήταν επίσης εκεί. Μοιράζονται το ίδιο πάθος όταν πρόκειται για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Έκαναν πολλές συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια που επικεντρώνονται σε παγκόσμια ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Άντζι μιλάει πολύ γι' αυτόν».