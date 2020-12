Ο Γιώργος Λιανός κερδίζει στον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» και το Twitter παραληρεί -«Μόνο μην τα κάνει έπαθλο στο Survivor»

Καθώς μετράμε αντίστροφα για την περμιέρα της τέταρτης σεζόν του Survivor, ο παρουσιαστής του, Γιώργος Λιανός προσπαθεί να μην γίνει viral στο «Πιο Αδύναμο Κρίκο».

Την Κυριακή στις 9 το βράδυ κάνει πρεμιέρα το Survivor 4, ενώ μια πρώτη γεύση από τον τροπικό Άγιο Δομίνικο πήραμε στο πρώτο τρέιλερ με πλάνα από τις δοκιμασίες

Με τον Γιώργο Λιανό να καταφτάνει στο νησί με ελικόπτερο, οι «Μαχητές» και οι «Διάσημοι» θα μπουν στα «βαθιά» με το «καλημέρα» καθώς μάχονται σκληρά για το πρώτο έπαθλο του ριάλιτι, στον στίβο μάχης.

Ως τότε όμως, ο Γιώργος Λιανός, που σημειωτέον βρίσκεται εδώ και 10 ημέρες στον Άγιο Δομίνικο για τις ανάγκες του Survivor, συμμετείχε σε ένα εορταστικό επεισόδιο για καλό σκοπό.

Η Πέμη Ζούνη, ο Χάρης Βαρθακούρης, ο Γιώργος Λιανός, ο Γιάννης Δρυμωνάκος, ο Μαρίνος Κόνσολος, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Δήμητρα Στογιάννη απαντούν σε χριστουγεννιάτικες ή μη ερωτήσεις, «ανταγωνίστηκαν» μεταξύ τους το βράδυ του Σαββάτου, για καλό σκοπό.

Φυσικά, ο Γιώργος Λιανός δεν κέρδισε απλά το εορταστικό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού, αλλά και τις εντυπώσεις των τηλεθεατών που παρακολουθούσαν και σχολίαζαν στο Twitter.

«Γιωργο Λ είσαι Θεούλης» γράφει ένας από τους δεκάδες που απόλαυσαν τον παρουσιαστή του Survivor στο τηλεπαιχνίδι.

Γιωργο Λ εισαι Θεουλης #adinamoskrikosgr — Χριστίνα (@xristina_fr) December 26, 2020

«Πολύ εργαλείο τον έχει κάνει ο ΣΚΑΪ τον Λιανό» προσθέτει κάποιος άλλος για τον παρουσιαστή του The Voice, του Survivor και πριν δυο σεζόν του τηλεπαιχνιδιού My Man Can.

Πολύ εργαλείο τον έχει κάνει ο Σκάι τον Λιανο 😂😂#Adinamoskrikosgr — ☃️🎄🦌Xrysa Isaacs 🎅🤶😷 (@XrysaIsaacs) December 26, 2020

«Ο Λιανός είναι ετοιμόλογος και ταλαντούχος...Δεν είναι τυχαία η διάρκειά του!» γράφει κάποιος άλλος.

Ο Λιανός ειναι ετοιμόλογος και ταλαντούχος..Δεν είναι τυχαία η διάρκειά του!!!🎄😜 #adinamoskrikosgr — by-eva (@eva_gelie) December 26, 2020

«Ο Λιανός είναι Φαινόμενο» γράφει απλά και κοφτά άλλος χρήστης για τον παρουσιαστή του Survivor.

Γιώργος Λ, σε θέλουμε νικητή.#adinamoskrikosGR — Μποτος Ιωαννίδη (@ntani__) December 26, 2020

«Θα φύγει ο Λιανός γιατί είχε να προλάβει πτήση για Άγιο Δομίνικο» γράφει άλλος χιουμοριστικά.

Θα φύγει ο Λιανός γιατί είχε να προλάβει πτήση για Άγιο Δομίνικο #adinamoskrikosgr — Anastasios Gialvaris (@gialvaris) December 26, 2020

«Τα κέρδισε ο Γιώργος ο Λου τα λεφτά. Ήτανε δίκιο και έγινε πράξη. Μόνο μη τα κάνει έπαθλο στο Survivor»