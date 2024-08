Ετοιμάζεται ταινία για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς -Ποια ηθοποιός θα την υποδυθεί; - iefimerida.gr

Μια βιογραφική ταινία για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται επισήμως σε εξέλιξη. Ποια λοιπόν θα μπορούσε να υποδυθεί την εμβληματική ποπ σταρ στη μεγάλη οθόνη;

Την 1η Αυγούστου, η Universal Pictures ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τα δικαιώματα των best seller απομνημονευμάτων της Spears του 2023 με τίτλο The Woman in Me, και ο σκηνοθέτης του Wicked, Jon M. Chu, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του έργου, με παραγωγό τον Marc Platt.

«Είμαι ενθουσιασμένη που μοιράζομαι με τους θαυμαστές μου ότι δουλεύω σε ένα μυστικό έργο με τον #MarcPlatt. Πάντα έκανε τις αγαπημένες μου ταινίες … μείνετε συντονισμένοι», έγραψε η 42χρονη Spears σε μια ανάρτηση στο X μετά την ανακοίνωση.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επίσημες αποφάσεις για το casting, το διαδίκτυο άρχισε αμέσως να οργιάζει με εικασίες, καθώς οι θαυμαστές προσπαθούσαν να μαντέψουν ποια θα υποδυθεί την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Εδώ είναι μια λίστα με τις σταρ που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για να υποδυθούν την τραγουδίστρια του «...Baby One More Time».

Sabrina Carpenter

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η ηθοποιός του Disney Channel που έγινε μουσικός, ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα που εμφανίστηκαν σε πολλούς θαυμαστές όταν τα μέλη του «στρατού της Britney» άρχισαν να συζητούν για το ποιος θα έπρεπε να την υποδυθεί στην επερχόμενη βιογραφία. Είναι γνωστή για το ρόλο της στο «Girl Meets World» της Disney και στο «Tall Girl» του Netflix, πριν εδραιωθεί ως ποπ καλλιτέχνιδα με την πρόσφατη κυκλοφορία των επιτυχιών «Espresso» και «Please Please Please Please». Η 25χρονη σταρ έχει μάλιστα διασκευάσει και στο παρελθόν ένα από τα κομμάτια της Spears, ερμηνεύοντας το «…Baby One More Time» κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «The Emails I Can't Send Tour» το 2023.

Η Sabrina Carpenter κατά τη διάρκεια του Μουσικού Φεστιβάλ Governors Ball / Φωτογραφία: Andy Kropa/Invision/AP

Tate McRae

Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και χορεύτρια Tate McRae μοιράζεται μερικές ομοιότητες με την Spears - συμπεριλαμβανομένου ότι και οι δύο γυναίκες ξεκίνησαν την καριέρα τους στον χώρο του θεάματος ως μικρά παιδιά (η McRae στο So You Think You Can Dance, δανείζοντας τη φωνή της σε παιδικά καρτούν και εμφανιζόμενη στο Annie του 2014, ενώ η Spears έκανε εμφανίσεις σε σόου όπως το Mickey Mouse Club και το Star Search).

Η 21χρονη McRae και η Spears έχουν μιλήσει και στο παρελθόν για την αγάπη τους η μία για την άλλη. Τον Μάιο του 2024, η Spears πήρε συνέντευξη από την τραγουδίστρια του «Greedy» για το περιοδικό V και οι δυο τους μίλησαν για τον χορό, τις ζωντανές εμφανίσεις και από πού εμπνέεται η καθεμία τους (η McRae επιβεβαίωσε ότι η Spears είναι μία από τις μεγαλύτερες μούσες της).

«Είσαι μια απίστευτη performer», είπε η Spears στη McRae εν μέρει στη συνέντευξη και η νεαρή τραγουδίστρια απάντησε: «Αυτό σημαίνει πάρα πολλά όταν το λες εσύ».

Tate McRae / Φωτογραφία: Amy Harris/Invision/AP

Millie Bobby Brown

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουνκατέχει μια μοναδική θέση σε αυτή τη λίστα - απλά και μόνο επειδή η ηθοποιός του Stranger Things επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι το να υποδυθεί τη Spears θα ήταν ένα από τα όνειρά της που θα γινόταν πραγματικότητα.

Η 20χρονη μίλησε για τις φιλοδοξίες της ελπίζοντας ότι θα υποδυθεί τη Spears κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο The Drew Barrymore Show το 2022, λέγοντας στην οικοδέσποινα Drew Barrymore: «Θέλω να παίξω ένα πραγματικό πρόσωπο και νομίζω ότι για μένα, η Britney … [Θα] θα ήταν η Britney Spears. Νομίζω ότι η ιστορία της, πρώτα απ' όλα, έχει απήχηση σε μένα. [...] Δεν την ξέρω, αλλά όταν βλέπω φωτογραφίες της, νιώθω ότι θα μπορούσα να πω την ιστορία της με τον σωστό τρόπο και μόνο με τον δικό της».

Millie Bobby Brown / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Sydney Sweeney

Αν και η 26χρονη Σίντνεϊ Σουίνι έχει λιγότερες μουσικές κλίσεις από κάποιες άλλες σταρ σε αυτή τη λίστα, πολλοί θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με το πόσο μοιάζουν η σταρ του Euphoria και η Σπίαρς - και με τις υποκριτικές της ικανότητες για τα πιο δραματικά κεφάλαια του The Woman in Me.

Η Sweeney ασχολείται με την ηθοποιία από την προεφηβική της ηλικία και έκτοτε έχει κατακτήσει τη μεγάλη οθόνη σε ταινίες όπως οι Everyone But You, Immaculate και Madame Web.

Sydney Sweeney / Φωτογραφία: Instagram



Bella Thorne

Γνωστή για τους ρόλους της στο Shake It Up του Disney Channel μαζί με τη Zendaya και για τόνους πρόσφατων ανεξάρτητων ταινιών, η 26χρονη Bella Thorne είχε κάποιους θαυμαστές που την είχαν σκεφτεί για το ρόλο της Spears κυρίως για την εμφάνισή της ως ξανθιά - αλλά και για τις ειλικρινείς αναρτήσεις της στα social media που μοιάζουν με αυτές της Spears.

Bella Thorne / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP

Dove Cameron

Η Dove Cameron είναι άλλη μια απόφοιτος του Disney Channel που κάποιοι θαυμαστές πίστευαν ότι θα ήταν μια καλή επιλογή για το ρόλο της Spears, λόγω του παρελθόντος της στην υποκριτική, τη μουσική και το χορό.

Η 28χρονη σταρ έγινε γνωστή όταν πρωταγωνίστησε και στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους στο «Liv and Maddie» της Disney και έκτοτε έχει εμφανιστεί σε κωμωδίες και δράματα, όπως το "Agents of S.H.I.E.L.D." του ABC, έχει κυκλοφορήσει μουσική όπως το 2022 single "Boyfriend" και έχει παίξει ακόμη και σε μουσικοθεατρικά έργα όπως το "Hairspray Live!", το «Clueless»: The Musical και πολλά άλλα.

Dove Cameron / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Η Cameron έχει μιλήσει επίσης για την αγάπη της για την Britney Spears, λέγοντας στο Access Hollywood το 2017 ότι θα ήθελε πολύ να συναντήσει την ποπ σταρ.

«Την αγαπώ. Θέλω να πω, δεν μπορείς να μην αγαπάς την Britney», δήλωσε η Cameron. «ο αγαπημένο μου τραγούδι όλων των εποχών; Πιθανότατα το 'Toxic'. Μου αρέσει επίσης το 'Bombastic Love' και μερικά από τα παλιά της κομμάτια όπως το 'Cinderella'».

Elle Fanning

Η Elle Fanning, 26 ετών, είναι αναγνωρίσιμη για τους δεκάδες ρόλους της στην A-list υποκριτικής όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων και στο The Great του Hulu - και εκείνη το 2022 ντύθηκε σαν την Spears για το Halloween.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram που μοιράστηκε τότε, η Fanning φόρεσε ένα πράσινο σουτιέν, σορτσάκι, μια κάπα και ένα μικρόφωνο με ακουστικά - καθώς και ένα φίδι-υποκατάστατο τυλιγμένο στο λαιμό της - για να αναπαραστήσει την εμφάνιση της Spears στα MTV Video Music Awards του 2001 για να ερμηνεύσει το "I'm A Slave 4 U". Τραγούδησε επίσης στην ταινία Teen Spirit του 2018.

Florence Pugh

Η 28χρονη Florence Pugh είναι περισσότερο ένας μπαλαντέρ για την επιλογή της Britney Spears, αλλά πολλοί θαυμαστές πιστεύουν ότι έχει τα προσόντα για την υποκριτική - όπως απέδειξαν οι ρόλοι της στις ταινίες Oppenheimer, Midsommar, Little Women της Greta Gerwig και το ντεμπούτο της ως υπερήρωας Black Widow - για να φέρει εις πέρας το ρόλο της Spears.

Η Pugh επιδεικνύει επίσης τη φωνή της στο τραγούδι στην ταινία A Good Person του 2023.

Florence Pugh / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Grace Van Dien

Η 27χρονη Grace Van Dien έχει αναφερθεί ως πιθανή ηθοποιός για τη βιογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς λόγω της παρόμοιας ξανθιάς εμφάνισής τους. Έχει παίξει στο Stranger Things, στο εφηβικό δράμα Greenhouse Academy στη σειρά του NBC The Village, ενώ έχει υποδυθεί τη Sharon Tate στην ταινία Charlie Says

Madelyn Cline

Μια άλλη υποψήφια για τον ρόλο της Spears είναι η Madelyn Cline. Η 26χρονη έχει συγκεντρώσει την προσοχή για τους ρόλους της ως Sarah Cameron στη δραματική εφηβική σειρά Outer Banks του Netflix και ως ο ξεκαρδιστικός χαρακτήρας της influencer Whiskey στη συνέχεια της ταινίας Knives Out Glass Onion.