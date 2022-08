Η πλουσιότερη γυναίκα της Νέας Υόρκης έκανε τη μεγαλύτερη αγορά για το 2022 -Ορίστε τι αγόρασε - iefimerida.gr

Η Τζούλια Κοχ είναι η μυστηριώδης ιδιοκτήτρια δύο διαμερισμάτων στο East Side των ΗΠΑ που πωλήθηκαν για 101 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, όπως αναφέρουν αποκλειστικά πηγές στο Page Six.

Τα ακίνητα πουλήθηκαν από την περιουσία του εκλιπόντος συνιδρυτή της Microsoft, Paul Allen.

Τα διαμερίσματα στην οδό 4 E. 66th St. περιλαμβάνουν ένα ρετιρέ και άλλο ένα διαμέρισμα ακριβώς κάτω από αυτό. Ο Allen φέρεται να είχε αποκτήσει το ρετιρέ έναντι μόλις 25 εκατομμυρίων δολαρίων το 2011, αφού είχε ήδη στην κατοχή του το από κάτω διαμέρισμα από το 1996, το οποίο αγόρασε για 13,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η 60χρονη Κοχ, που φέρεται να είναι η νέα ιδιοκτήτρια, δεν θέλησε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Η δισεκατομμυριούχος, η περιουσία της οποίας αναφέρει το Bloomberg ότι φτάνει τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει κάνει μια μικρή αγορά ακινήτων τον τελευταίο καιρό.

Στα τέλη Ιουνίου, το Page Six ανέφερε αποκλειστικά ότι η χήρα του Ντέιβιντ Κοχ αγόρασε, επίσης, ένα ιστορικό ακίνητο στο Χάμπτονς, κοντά στο δικό της κτήμα στο Σαουθάμπτον, σε τιμή κάτω από τη ζητούμενη τιμή των 75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλη μια πηγή αναφέρει στο Page Six ότι η Κοχ σχεδιάζει να ανακαινίσει το ιστορικό ακίνητο, αλλά οι όποιες ιδέες βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ακίνητο θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ένα μέρος για να μείνουν τα τρία παιδιά της Κοχ και οι οικογένειές τους.

Η Κοχ έχει επίσης μια έπαυλη 18 εκατομμυρίων δολαρίων κατά μήκος της λεγόμενης «Billionaire Lane» στο Southampton, όπου έχουν μείνει, μεταξύ άλλων, οι Calvin Klein, Leon Black, Aby Rosen, Ian Schrager και Jay Sugarman.

Πηγές δήλωσαν στο Page Six ότι η Τζούλια Κοχ διοργάνωσε πρόσφατα ένα πάρτι μασκέ στα Χάμπτονς και ότι υπήρχε φημολογία μεταξύ των καλεσμένων ότι αγόραζε το σπίτι της East 66th Street από την ιδιοκτησία Allen. Το ιστορικό κτίριο έχει επίσης φιλοξενήσει τη Veronica Hearst και τον Bernard Baruch, ενώ η διεύθυνσή του είναι επίσης γνωστή ως 845 Fifth Ave.

Οι New York Times ανέφεραν ότι η πώληση του ακινήτου αξίας 101 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, για το 2022 (χωρίς να υπολογίζεται μια διπλοκατοικία στο 220 Central Park South που πωλήθηκε έναντι 188 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία οριστικοποιήθηκε στα τέλη του 2021 αλλά δεν καταγράφηκε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου).

Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος Τζούλια Κοχ, μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο

Η Τζούλια Κοχ παντρεύτηκε τον δισεκατομμυριούχο βιομήχανο Ντέιβιντ Kοχ το 1996 στο κτήμα του στο Southampton.

Ο σύζυγός της ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τον όμιλο Koch Industries και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Εγινε μέγας χρηματοδότης συντηρητικών υποθέσεων και πολιτικών υποψηφίων και πέθανε σε ηλικία 79 ετών τον Αύγουστο του 2019.

Εκείνος και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Charles, βρίσκονταν πίσω από τη συντηρητική ομάδα Americans for Prosperity (Αμερικανοί για την Ευημερία) και διέθεσαν εκατοντάδες εκατομμύρια για να υποστηρίξουν πολιτικούς του

Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε όλα τα επίπεδα.

Το ζευγάρι και τα τρία παιδιά τους ήταν από τους πιο διάσημους κατοίκους στην πιο περιζήτητη διεύθυνση της πόλης, 740 Park Avenue, σε μια διπλοκατοικία 18 δωματίων. Σύμφωνα με το βιβλίο «740 Park: The Story of the World's Richest Apartment Building», ο Ντέιβιντ αγόρασε το διαμέρισμα από την ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία το χρησιμοποιούσε για να στεγάσει τον αντιπρόσωπο του ΟΗΕ.

Η Τζούλια Κοχ φέρεται να πούλησε αυτό το διαμέρισμα φέτος για περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια, καθώς περνούσε περισσότερο χρόνο στα σπίτια της οικογένειας στο Σαουθάμπτον και στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Φαίνεται, όμως, ότι τώρα θέλει να περνάει χρόνο στην πόλη και γι' αυτό προχώρησε στην τελευταία της αγορά.