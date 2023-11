Γιατί ποτέ κανείς δεν ζήλεψε την πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο -Η θλιβερή ιστορία της κληρονόμου της L’Oreal - iefimerida.gr

Αν έπρεπε να περιγραφεί με λίγα λόγια η υπόθεση του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix «The Billionaire, The Butler And The Boyfriend», αυτά θα ήταν πώς τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία ή ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια από τη μοναξιά.

Αυτή η καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ αφηγείται το σκάνδαλο με την πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, τη Λιλιάν Μπετανκούρ που αποξενωμένη από την οικογένειά της έφτασε να κάνει υπέρογκα δώρο, άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, σε έναν φωτογράφο μόνο και μόνο επειδή της έλειπε η αγάπη και η παρέα.

Πέθανε πλήρης ημερών, αλλά μόνη, στην art deco έπαυλη της στο Νεϊγί, ένα αριστοκρατικό προάστιο στο Παρίσι λίγο πριν κλείσει τα 95 της χρόνια. Δίπλα της ήταν μόνο οι υπηρέτες, οι μαγείρισσες και οι κομμωτές της.

