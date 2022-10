Placebo: Θα κυκλοφορήσουν δίσκο βινυλίου που θα αλλάζει χρώμα ανάλογα με τον φωτισμό [βίντεο] - iefimerida.gr

Δίσκο βινυλίου θα κυκλοφορήσουν οι Placebo, ο οποίος θα είναι limited edition, με διασκευές των τραγουδιών Shout των Tears For Fears και Running Up That Hill της Κέιτ Μπους.

Το συγκρότημα -που οι Έλληνες fans απόλαυσαν το φετινό καλοκαίρι στη Τεχνόπολη- συνεργάστηκε με τον Βρετανό καλλιτέχνη Στιούαρτ Σεμπλ για το εξώφυλλο του δίσκου σχεδιασμένο με ένα ολοκαίνουργιο χρώμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Placebo χρώμα» είναι εμπνευσμένο από την «ισόβια αγάπη του Σέμπλ για τους Placebo», όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου. «Το χρώμα αλλάζει ανάλογα με τον φωτισμό. Το Placebo μεταμορφώνεται και από μια βαθιά μοβ απόχρωση, γίνεται μαύρο και αστραφτερό μπλε», αναφέρει η ανακοίνωση.