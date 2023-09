Piero Ferrari: Η ζωή του 78χρονου ζάπλουτου, νόθου γιου του Enzo Ferrari -Παντρεμένος με 31χρονη Ρουμάνα - iefimerida.gr

Στο 80ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έκανε πρεμιέρα η ταινία «Ferrari», με θέμα τη ζωή του θρύλου της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τον ρόλο του Enzo Ferrari ενσαρκώνει ο Άνταμ Ντράιβερ και η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο «Enzo Ferrari: The Man and his Machines» του δημοσιογράφου Μπροκ Γέιτς, σε σενάριο του Τρόι Κένεντι Μάρτιν. Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Μπρέσια της Ιταλίας.

Στην πρεμιέρα της ταινίας στη Βενετία βρέθηκε ο γιος τού Enzo Ferrari, Piero, με τη σύζυγό του Romina Mirela Gingasu. Η 31χρονη επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα με σκίσιμο διά χειρός της Ρουμάνας σχεδιάστριας Cristina Săvulescu. To συνδύασε με ασορτί γόβες, ενώ κρατούσε ένα χρυσό clutch.

Η Romina Gingasu και ο Piero Ferrari / Φωτογραφία: Splashnews/ideal image

Στον λαιμό της φορούσε ένα λαμπερό κολιέ με διαμάντια και ρουμπίνια του πολυτελούς ιταλικού οίκου Roberto Coin, αξίας 1 εκατ. ευρώ. Το συνδύασε με σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και εντυπωσιακό μακιγιάζ.

Ο Piero Ferrari και η Romina Gingasu και στο κόκκινο χαλί της Βενετίας / Φωτογραφία: Splashnews/ideal image

Ο Pierro Ferrari επέλεξε ένα σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μπορντό γραβάτα. Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το ζευγάρι καθώς περπατούσε αγκαζέ στο κόκκινο χαλί χαμογελώντας.

Ποιος είναι ο Piero Ferrari

Ο Piero είναι ο δεύτερος γιος του Enzo Ferrari και είναι νόθος καθώς τον απέκτησε με την ερωμένη του, Lina Lardi. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Dino, πέθανε το 1956 από μυϊκή δυστροφία Ντουσέν σε ηλικία μόλις 24 ετών. Τα δύο αδέλφια δεν γνωρίστηκαν ποτέ μεταξύ τους.

Μετά τον θάνατο του Dino, ο Enzo έκανε τον Piero έναν από τους κύριους κληρονόμους του, δίνοντάς του μερίδιο 10% στην εταιρεία Ferrari.

Το 1988, όταν πέθανε και ο Enzo Ferrari, ο Piero έγινε ο μοναδικός κληρονόμος της οικογένειας Ferrari και κληρονόμησε το μερίδιο 10% του πατέρα του στην εταιρεία και την ιδιοκτησία του Fiorano Circuit. Το 1989 διορίστηκε αντιπρόεδρος από τον τότε πρόεδρο της Ferrari, Vittorio Ghidella.

Η Ρουμάνα που του έκλεψε την καρδιά

Ο 78χρονος Piero Ferrari παντρεύτηκε το 2021 τη Romina Mirela Gingasu, ενώ έχει αποκτήσει μια κόρη, την Antonella, και δύο εγγόνια, τον Enzo και τον Pierro, από προηγούμενο γάμο, με τη Floriana Nalin.

Η 31χρονη Romina Gingasu, από τη Ρουμανία, σπούδασε Μηχανική Αεροσκαφών στη Στρατιωτική Τεχνική Ακαδημία του Βουκουρεστίου, ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει τεχνική και επιστημονική εκπαίδευση σε αξιωματικούς του στρατού αλλά και σε απλούς φοιτητές.

Παράλληλα, εργάστηκε για την Evo Jet Services ως ειδική πράκτορας χειρισμού για ιδιωτικά τζετ και στρατιωτικές αποστολές φορτίου. Το 2016 άρχισε να εργάζεται για το γραφείο αντιπροσωπείας της Bombardier Business Aircraft στο Μονακό ως διευθύντρια πωλήσεων.

Γνώρισε τον Piero Ferrari ενώ εκπροσωπούσε την Bombardier κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Monza το 2016 στο ιδιωτικό terminal του αεροδρομίου Linate στο Μιλάνο. Οι δυο τους είναι μαζί από το 2017 και ζουν στο Maranello της Ιταλίας.

Η Romina Gingasu συμμετέχει και σε μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ακινήτων και επενδύσεων. Είναι επίσης γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης και της ισότητας των φύλων, ενώ έχει ιδρύσει το Red Women Foundation.