«Πιάσε με αν μπορείς»: Ο απατεώνας Frank Abagnale Jr μπορεί να είπε ψέματα για τις παρανομίες του - iefimerida.gr

Ο Frank Abagnale Jr, ο απατεώνας που ενέπνευσε την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Catch me if you can» (Πιάσε με αν μπορείς), με τον Leonardo DiCaprio, μπορεί να έχει πει ψέματα για τις εμπειρίες της ζωής του, υποστηρίζουν πηγές.

Ο απατεώνας, ο οποίος κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα του, τα οποία έχουν το ίδιο όνομα με την ταινία του Spielberg, ισχυρίστηκε ότι παρίστανε έναν γιατρό, έναν δικηγόρο και έναν καθηγητή, εξαργυρώνοντας συνολικά 2,5 εκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες πλαστές επιταγές.

Όμως, ένα νέο δημοσίευμα της New York Post υποδηλώνει ότι μπορεί να είπε ψέματα για τις παράνομες περιπέτειές του προκειμένου να κερδίσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

Αργότερα, ο Abagnale κατάφερε να αλλάξει τη ζωή του και μάλιστα έγινε σύμβουλος του FBI μετά τα εγκλήματά του.

Στο βιβλίο του, ο Frank Abagnale Jr ισχυρίζεται ότι, στην ηλικία μεταξύ των 16 και 21 ετών, υποδύθηκε έναν πιλότο της Pan Am. Υποστηρίζει, επίσης, πως παρίστανε τον γιατρό στη Μαριέτα της Τζόρτζια και τον δικηγόρο στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα στη Λουιζιάνα, καθώς και τον καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Brigham Young της Γιούτα.



Ωστόσο, αφού παρακολούθησε μια από τις ομιλίες του Abagnale το 1981 σχετικά με την αλλαγή της ζωής του, ο Jim Keith δεν πίστεψε λέξη από όσα είπε. Έτσι αποφάσισε να ψάξει λίγο.

Frank Abagnale Jr / Φωτογραφία: AP Photo/Lucy Nicholson

Μίλησε με τη συγγραφέα Abby Ellin, η οποία έγραψε το 2019 το βιβλίο «Duped» για τους κατά συρροήν ψεύτες, ενώ συνεργάστηκε με έναν πρώην αξιωματικό της συνοριοφυλακής και καθηγητή Ποινικής Δικαιοσύνης, τον William Toney.



Συγκέντρωσαν έναν φάκελο εγγράφων, από δικαστικά έγγραφα μέχρι επιστολές από αεροπορικές εταιρείες, πανεπιστήμια και κυβερνητικές πηγές, μέχρι αποκόμματα εφημερίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσαν ότι ένα μικρό μέρος από αυτά που ισχυριζόταν ο Abagnale ήταν αλήθεια. Όπως αναφέρεται, με βάση τις περίπου 87 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων, ο Frank Abagnale Jr όντως πλαστογράφησε επιταγές, όντως παρίστανε τον πιλότο και όντως απέδρασε από τη φυλακή.

Ο Tom Hanks, η Jennifer Garner, ο Steven Spielberg, ο Frank Abagnale Jr και ο Leonardo DiCaprio ποζάρουν για τους φωτογράφους σε ειδική προβολή της ταινίας «Catch me if you can» / Φωτογραφία: AP Photo/Rene Macura

Αλλά πολλοί από τους ισχυρισμούς του ήταν «ανακριβείς, παραπλανητικοί, υπερβολικοί ή εντελώς ψευδείς» σύμφωνα με τον Keith.

Φέρεται, επίσης, να διαπίστωσε ότι οι υποτιθέμενες μιμήσεις του Abagnale ως καθηγητή πανεπιστημίου, δικηγόρου και μέλους της δικαστικής επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ δεν συνέβησαν ποτέ.



Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν θα μπορούσε να έχει κάνει όλες αυτές τις απάτες μεταξύ των ηλικιών 16 και 21 ετών, αφού προφανώς πέρασε τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια στη φυλακή.



Και αν αυτό ισχύει, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να εξαργύρωσε επιταγές αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.