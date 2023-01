Αυτό το photoshop σε φωτό του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έκανε η Κάρλα Μπρούνι και την έκραξαν ως ρατσίστρια - iefimerida.gr

Η Κάρλα Μπρούνι εξήρε την «ειλικρινή» αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι σε μια παθιασμένη ανάρτηση στο Instagram.



Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, η οποία είναι παντρεμένη με τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, μοιράστηκε την άκρως θετική κριτική της για τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Spare», λέγοντας ότι τα διάβασε μονορούφι, με «μεγάλη συγκίνηση και ενδιαφέρον».



Η Κάρλα Μπρούνι διάβασε μονορούφι το βιβλίο του Χάρι -«Το λάτρεψα»

Γράφοντας τόσο στα γαλλικά όσο και στα αγγλικά στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κάρλα Μπρούνι χαρακτήρισε το βιβλίο -το οποίο έχει κάνει ρεκόρ πωλήσεων- «τολμηρό», «γενναίο» και «νέο» και είπε ότι ο πρίγκιπας Χάρι είναι ο γιος της μητέρας του, ενώ πρόσθεσε πως είναι σπάνιο «κάποιος που βρίσκεται σε τέτοια θέση να είναι τόσο ειλικρινής, σαφής και τόσο αληθινός».



«Λάτρεψα το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι του Σάσεξ, το διάβασα μονορούφι και με μεγάλη συγκίνηση και ενδιαφέρον» έγραψε η Κάρλα Μπρούνι. «Είναι σπάνιο για κάποιον του οποίου η ύπαρξη είναι τόσο ριζικά προδιαγεγραμμένη να αγωνίζεται για μια ζωή, τη δική του ζωή, όπως ο καθένας από εμάς, όπως εσείς κι εγώ» πρόσθεσε. «Είναι γενναίο, είναι τολμηρό, είναι καινούργιο: αλλά ο πρίγκιπας Χάρι είναι πράγματι ο γιος της μητέρας του» είπε για το βιβλίο.



Ανέφερε, επίσης, πως μπορούσε να νιώσει «την καρδιά του πρίγκιπα Χάρι να χτυπάει σε κάθε σελίδα» και πως «μας λέει κάτι που μας αφορά όλους, όποιοι κι αν είμαστε». «Έχουμε μόνο μια ζωή και πρέπει να τη ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σύμφωνα με το ένστικτό μας, σύμφωνα με την ευτυχία μας».



Το μοντέλο ολοκλήρωσε την κριτική της για το βιβλίο γράφοντας: «Η ζωή είναι πολύ σύντομη και πολύ άσκοπη για να πιστεύουμε ότι η ευτυχία δεν έχει σημασία. Καμία ζωή δεν πρέπει να στερείται τη μικρή ευτυχία που την περιμένει, αυτό είναι στην πραγματικότητα αυτό που μας διδάσκει αυτό το βιβλίο, το τόσο μοναδικό και τόσο ενδιαφέρον» πρόσθεσε.



Σάλος με την επεξεργασμένη φωτογραφία Χάρι - Μέγκαν: Έβαλε στη θέση της δούκισσας το κεφάλι της Γιόκο Όνο

Η ανάρτηση αυτή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου η Κάρλα Μπρούνι κατηγορήθηκε για «ρατσισμό» επειδή χρησιμοποίησε μια επεξεργασμένη φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, αντικαθιστώντας όμως το κεφάλι της Μέγκαν Μαρκλ με αυτό της Γιόκο Όνο. Στην ανάρτησή της τότε είχε προσθέσει τους στίχους του τραγουδιού των Beatles «All You Need is Love».



H φωτογραφία που ανήρτησε η Κάρλα Μπρούνι και δείχνει τους Σάσεξ από τον αρραβώνα τους, αλλά αντί για το κεφάλι της Μέγκαν έχει βάλει αυτό της Γιόκο Όνο

Η σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί είχε κάνει επίσης tag και τη βασιλική οικογένεια στην ανάρτηση, την οποία κάποιοι επαίνεσαν, ενώ άλλοι επέκριναν ως «ρατσιστική» για τη σύγκριση των δύο γυναικών και την υποτιθέμενη επιρροή τους στους συζύγους τους. Υπενθυμίζεται πως η Γιόκο Όνο αναφέρεται τακτικά ως ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Beatles διαλύθηκαν.



Ένα άτομο σχολίασε την ανάρτηση της Κάρλα Μπρούνι. «Όχι, δεν είναι αστείο. Γιατί να δημοσιεύσεις κάτι τόσο αναίσθητο; Σοβαρά τώρα. Γιατί επιδοκιμάζεις τον ρατσισμό και υποστηρίζεις τη ρητορική μίσους; Η Μέγκαν έχει γίνει στόχος πολλαπλών απειλών θανάτου τα τελευταία χρόνια, η Γιόκο είχε απειληθεί πριν από πολλά χρόνια και στη συνέχεια ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε. Αυτή η ανάρτηση αποκαλύπτει πολλά για σένα… και είναι απογοητευτικό» έγραψε ένας άλλος.



Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Αυτό είναι ασεβές και ρατσιστικό απέναντι στις έγχρωμες γυναίκες. Σ’ αγαπώ πολύ αλλά με θλίβει το ότι πέφτεις σε τόσο χαμηλό επίπεδο στην πλατφόρμα σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».