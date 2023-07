Η πεθερά της Μπιγιονσέ παντρεύτηκε την εδώ και χρόνια σύντροφό της [εικόνες] - iefimerida.gr

Καλεσμένοι σε γάμο βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο η Μπιγιονσέ με την οικογένειά της. Κι όχι έναν τυχαίο γάμο, καθώς παντρεύτηκε η μητέρα του Jay Z, την εδώ και χρόνια σύντροφό της.



Η μητέρα της οικογένειας Κάρτερ (όπως είναι το επίθετο του διάσημου ράπερ) Γκλόρια ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την επί χρόνια σύντροφό της Ροξάν Γουιλτσάϊρ, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Τριμπέκα της Νέας Υόρκης το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το TMZ, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκδήλωση.



Στη γιορτή παρευρέθηκαν φίλοι και συγγενείς, μεταξύ των οποίων ο Jay Z και η σύζυγός του Μπιγιονσέ και άλλοι διάσημοι καλεσμένοι, όπως η Κέλι Ρόουλαντ, η Τόνα Νόουλς Λόουσον, ο Τάιλερ Πέρι και η Ρόμπιν Ρόμπερτς. Η Μπιγιονσέ μάλιστα, φρόντισε να ανεβάσει μία φωτογραφία με το ροδακινί φορεμα Dolce & Gabbana που φορούσε.



Η Μπιγιονσέ με Dolce & Gabbana φόρεμα στο γάμο της πεθεράς της

Οταν ο Jay Z αποκάλυψε πως η μητέρα του είναι ομοφυλόφιλη μέσα από ένα τραγούδι του

Πίσω στο 2017, ο Jay Z είχε μιλήσει για πρώτη φορά για τη μητέρα του που του αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλη, μέσα από ένα κομμάτι με τον τίτλο «Smile».



«Η μαμά έκανε τέσσερα παιδιά, αλλά είναι λεσβία. Έπρεπε να προσποιείται τόσο καιρό. Έπρεπε να κρύβεται στη ντουλάπα και να παίρνει φάρμακα. Η ντροπή της κοινωνίας και ο πόνος ήταν πολύς για να τον αντέξει» λένε οι στίχοι του τραγουδιού του διάσημου ράπερ. «Έριξες δάκρυα χαράς όταν ερωτεύτηκες. Δεν έχει σημασία εάν είναι αυτός ή αυτή. Θέλω μόνο να σε βλέπω να χαμογελάς μέσα από όλο αυτό το μίσος. Μαρία Αντουανέτα, μωρό μου, άφησέ τους να φάνε παντεσπάνι».



Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στη σειρά «My Next Guest Needs No Introduction» του Ντέιβιντ Λέτερμαν στο Netflix, ο Jay Z αποκάλυψε πώς όντως έκλαψε από χαρά όταν η μητέρα του τού αποκάλυψε ότι ερωτεύτηκε.



«Φαντάσου να πρέπει να ζεις τη ζωή σου ως κάποιος άλλος και να νομίζεις ότι προστατεύεις τα παιδιά σου» εξήγησε το 2018. «Το να καθίσει μπροστά μου και να μου πει: ‘Νομίζω ότι αγαπώ κάποια’, πραγματικά έκλαψα… Έκλαψα γιατί ήμουν τόσο χαρούμενος για εκείνη που ήταν ελεύθερη».



Τι είπε η ίδια η Γκλόρια Κάρτερ για το coming out

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο podcast D'Usse Friday το 2017, η Γκλόρια Κάρτερ θυμήθηκε τη στιγμή που έκανε coming out στον γιο της από τη δική της οπτική γωνία.



«Καθόμουν εκεί και του μιλούσα μια μέρα. Τελικά άρχισα να του λέω ποια είμαι. Εκτός από τη μητέρα σου, αυτό είναι το άτομο που είμαι, καταλαβαίνεις; Αυτή είναι η ζωή που έζησα», είπε. «Και τότε ο γιος μου άρχισε να δακρύζει και να λέει: ‘Αυτή πρέπει να ήταν μια φρικτή ζωή, μαμά’. Εγώ του έλεγα, ‘Η ζωή μου δεν ήταν ποτέ φρικτή. Ήταν απλά διαφορετική’. Αυτό τον έκανε να θέλει να κάνει ένα τραγούδι γι' αυτό».