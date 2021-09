Πέθανε ξαφνικά ο συνθέτης της μουσικής του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» -Σε ηλικία 50 ετών | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο βραβευμένος συνθέτης Μάθιου Στράκαν, που έγραψε τη μουσική για το δημοφιλές παγκοσμίως τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του σε ηλικία 50 ετών.

Ο Μάθιου Στράκαν έγραψε τη μελωδία για το παιχνίδι, το οποίο στα αγγλικά λέγεται «Who Wants to be a Millionaire?», μαζί με τον πατέρα του Κιθ το 1998 και κέρδισε 12 βραβεία για τη μουσική του, από τα οποία, τα 10 για το soundtrack της εκπομπής.

Το δίδυμο πατέρα-γιου έγραψε το τραγούδι και 94 άλλα μουσικά θέματα, σε οκτώ ημέρες το 1998, κάτω από «ασυνήθιστες συνθήκες», όπως είχε περιγράψει ο Στράκαν στο BBC το 2014. Ο συνθέτης δημιούργησε επίσης μουσική για αρκετά άλλα προγράμματα, όπως το τοκ σόου «Question Time».



Το πτώμα του βρέθηκε από γιατρούς που κλήθηκαν σε διεύθυνση κατοικίας στο Chudleigh Road, στο Τουίκενχαμ της Αγγλίας. Ο θάνατός του έρχεται σε λιγότερο από ένα μήνα αφότου του επιβλήθηκε ποινή 10 μηνών με αναστολή για πυρπόληση του σπιτιού του σε ύποπτη απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε: «Στείλαμε ένα ασθενοφόρο, δύο γιατρούς σε αυτοκίνητα και μια ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων περιοχών. Δυστυχώς, ένα άτομο πέθανε στο σημείο».



Η Σκότλαντ Γιάρντ δήλωσε ότι ο Στράκαν δηλώθηκε νεκρός στο σημείο και ότι ο ξαφνικός θάνατός του, πριν από μερικές εβδομάδες, δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος. Ο ιατροδικαστής του Δυτικού Λονδίνου δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο του συνθέτη στις 8 Σεπτεμβρίου.



«Έγινε νεκροψία και περιμένουμε τα τοξικολογικά και ιστολογικά αποτελέσματα. Μόλις έχουμε τα αποτελέσματα, ο γιατρός θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει την έκθεσή του και ελπίζουμε να εξακριβώσει την αιτία του θανάτου», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο πατέρας του, Κιθ, είπε στο BBC ότι ο γιος του «αγαπήθηκε από την οικογένειά του και δυστυχώς θα τους λείψει. Ήταν ένας ζεστός, αστείος και ταλαντούχος άνθρωπος».



Μόλις έγιναν γνωστά τα δυσάρεστα νέα, το Twitter γέμισε με συγκινητικά λόγια για τον γνωστό συνθέτη. Ο συνάδελφός του, Ντάνιελ Πέμπερτον, έγραψε: «Πολύ θλιβερά νέα σήμερα. Έμαθα ότι ο Μάθιου Στράκαν πέθανε. Θα είναι για πάντα γνωστός ως ο συνθέτης (μαζί με τον μπαμπά του!) του πρωτοποριακού Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Αλλά για μένα ήταν πάντα περισσότερο από αυτό. Ήταν κάποιος που κυνήγησε ένα μαγικό όνειρο..».

Ένας άλλος συνθέτης και φίλος του, ο Ντερκ Μαρκς, είπε: «Αντίο αγαπητέ φίλε και τεράστιο ταλέντο Μάθιου Στράκαν. Ένας ευγενικός, καλός, ταλαντούχος και αστείος Πρίγκιπας».



Την ίδια στιγμή, ένας φίλος του, είπε στη Sun: «Ο Μάθιου ήταν μια ταραγμένη ψυχή αλλά ένας απίστευτα προικισμένος άνθρωπος. Ήταν καλόκαρδος και ευγενικός αλλά υπέμενε έναν συνεχή αγώνα με τους εσωτερικούς του δαίμονες. Είναι τραγικό που δεν μπορούσε να είναι ήσυχος».

Ακούστε τα μουσικά θέματα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Το διάσημο μουσικό θέμα του Στράκαν εμφανίστηκε επίσης στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Slumdog Millionaire» σε σκηνοθεσία Ντάνι Μπόιλ, ενώ ακούγεται και στην τρέχουσα έκδοση του «Who Wants to be a Millionaire?», που κυκλοφόρησε ξανά με τον νέο οικοδεσπότη Τζέρεμι Κλάρκσον το 2018.

Μιλώντας στο BBC Radio London το 2014, ο Στράκαν θυμήθηκε τις «ασυνήθιστες συνθήκες» στις οποίες κλήθηκε να γράψει την εμβληματική μουσική.

«Είχε γίνει ένας πιλότος για την εκπομπή, που δεν μεταδόθηκε και ήταν πολύ ανεπιτυχής, απλά δεν λειτούργησε. Ο εκτελεστικός παραγωγός του παιχνιδιού έφυγε ένα πρωί και κάλεσε όλη τη δημιουργική ομάδα και είπε "θα πρέπει να πετάξουμε ολόκληρο το πράγμα και να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή, γιατί αν δεν το κάνουμε, το ITV θα γυρίσει την πλάτη σε αυτό».

Ο Στράκαν είπε ότι ο ίδιος και ο πατέρας του κλήθηκαν σε μια συνάντηση και αφού παρακολούθησαν το παιχνίδι -το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας - και μίλησαν με τον σκηνοθέτη, «τελικά αποφασίστηκε ότι έπρεπε να υπάρχουν 95 κομμάτια μουσικής... για να καλύψουν κάθε ενδεχόμενο αυτού που συμβαίνει στο τηλεπαιχνίδι».

«Υπάρχει ένα κομμάτι μουσικής για κάθε εκδήλωση, υπάρχει ένα κομμάτι μουσικής για όταν σβήνουν τα φώτα, υπάρχει μια για να υπογραμμίζει τις ερωτήσεις, [είναι] η ιδέα ότι πρέπει να είναι αρκετά υποσυνείδητη.



Το ζευγάρι πατέρας και γιος, είχε επίσης τη «φωτεινή ιδέα» να «ανεβάζει τη μουσική ένα ημιτόνιο κάθε φορά που υπήρχε μια νέα ερώτηση, για να εντείνει λίγο την αγωνία». Αυτή τους όμως η απόφαση, τους αύξησε τον φόρτο εργασίας, κι έτσι το δίδυμο εργαζόταν «24 ώρες την ημέρα» για να γράψει τα μουσικά θέματα και να προλάβει την προθεσμία του ITV.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της εταιρείας του, ο Μάθιου Στράκαν έγραψε επίσης μουσική για μιούζικαλ και δύο μυθιστορήματα μυστηρίου με τη σύζυγό του Μπερναντέτ, με το ψευδώνυμο MB Vincent.

