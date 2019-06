Πέθανε ο πατέρας του Εμινεμ -Οταν ο ράπερ τραγουδούσε πως τον... σκοτώνει στο όνειρό του

Πέθανε ο πατέρας του ράπερ Εμινεμ, Μαρσαλ Μπρους Μάδερς, σε ηλικία 67 ετών. Ο πατέρας του καλλιτέχνη, με τον οποίο ο Εμινεμ δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις φαίνεται πως έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Φορτ Γουέιν της Ιντιάνα, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Ο Εμινεμ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μάρσαλ Μάδερς είναι γνωστό πως είχε απομακρυνθεί από τον πατέρα του, ενώ συχνά, η προβληματική του σχέση μαζί του αποτέλεσε έμπνευση για τα τραγούδια του.

Συγκεκριμένα στο My Name Is ο Εμινεμ ακούγεται να ονειρεύεται πως κόβει τον λαιμό του πατέρα του, ενώ αναφέρεται σε εκείνον και στο κομμάτι Cleaning Out My Closet, στο οποίο ξεκαθαρίζει με το παρελθόν και ανακοινώνει την αφοσίωσή του στην κόρη του Χέιλι.

«Ο Εμινεμ δεν γνώρισε πραγματικά τον πατέρα του»

Η μητέρα του Ειμινεμ, Ντέμπι έγραψε το 2008 στο βιβλίο της «Ο γιος μου Μάρσαλ, ο γιος μου Εμινεμ», πως παντρεύτηκε τον πατέρα του Μπρους όταν ήταν μόλις 15 ετών και εκείνος 22. Απέκτησαν τον διάσημο σήμερα γιο τους, δύο χρόνια μετά τον γάμο.

Φαίνεται πως ο πατέρας του Εμινεμ έγινε βίαιος απέναντι στη μητέρα του και έτσι το ζευγάρι χώρισε λίγο μετά τη γέννηση του Εμινεμ. «Δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του και έκανα τα πάντα για να καλύψω το κενό» έγραψε η μητέρα του. «Ηθελα ο Μάρσαλ να έχει σχέσεις με τον πατέρα του, αλλά ο Μπρους δεν ήθελε να τον ξέρει».