Απεβίωσε ο Μπιλ Ρίφλιν, ντράμερ των REM και των King Crimson

Σε ηλικία 59 ετών απεβίωσε από καρκίνο ο πρώην ντράμερ των REM, Μπιλ Ρίφλιν.

Ο Ρίφλιν έκανε καριέρα με σπουδαία συγκροτήματα, μεταξύ αυτών οι REM, Ministry και King Crimson, όπου μετείχε και τελευταία. Ο Ρίφλιν έδινε μάχη με την επάρατο νόσο εδώ και καιρό, αλλά δεν κατάφερε να αντέξει. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή την Τετάρτη ο Κριστ Νοβοσέλιτς, μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος Nirvana, με την σύζυγο του Ρίφλιν να επιβεβαιώνει τον θάνατό του αργότερα.

Seeing news that my old friend Bill Rieflin has died of cancer. You know him as a mighty drummer for bands from Ministry to later R.E.M. To me he was the kindest guy who worked with me at Tower Records SF when I was 19 and so uncool. Hadn't seen him for a while but I am so sad. pic.twitter.com/MAXjc3TzNX