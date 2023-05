Πέθανε ο μπασίστας των The Smiths, Αντι Ρουρκ - Στα 59 του μετά από μάχη με τον καρκίνο - iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο μπασίστας των The Smiths, Άντι Ρουρκ, μετά από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.



Την είδηση ανακοίνωσε ο κιθαρίστας Τζόνι Μαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Άντι Ρουρκ μετά από μακρά ασθένεια με καρκίνο του παγκρέατος. Ο Άντι θα μείνει στη μνήμη όσων τον γνώριζαν ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή και των μουσικόφιλων ως ένας εξαιρετικά προικισμένος μουσικός. Ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη θλιβερή στιγμή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Rourke έπαιξε στον κλασικό κατάλογο των Smiths, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών όπως το This Charming Man και το There Is a Light That Never Goes Out - και τα δύο κλασικά παραδείγματα του συχνά τολμηρά μελωδικού του στυλ - καθώς και σε σόλο τραγούδια για τον frontman Morrissey μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.

Ποιος ήταν ο Άντι Ρουρκ

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1964, από πατέρα Ιρλανδό και μητέρα Αγγλίδα. Οι γονείς του του χάρισαν μια ακουστική κιθάρα όταν ήταν 7 ετών και στα 11 έγινε φίλος με τον John Maher (αργότερα Johnny Marr), με τον οποίο έπαιζαν μουσική στα διαλείμματα του σχολείου. Όταν ο Μαρ και το Ρουρκ έφτιαξαν μπάντα, ο Ρούρκ άρχισε να παίζει μπάσο και το ερωτεύτηκε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράτησε το σχολείο στα 15 και έκανε πολλές δουλειές για βιοποριστικούς λόγους, όμως η μουσική παρέμεινε στη ζωή του ως κεντρικός άξονας. Δημιούργησε διάφορες μπάντες, όπως τους Freak Party, με τον τότε συμμαθητή του, Johnny Marr.

«Ήμασταν κολλητοί, πηγαίναμε παντού μαζί! Στα 15 μετακόμισα σπίτι του με εκείνον και τους τρεις αδερφούς του και εκεί κατάλαβα ότι το φιλαράκι μου ήταν ένας από εκείνους τους σπουδαίους τύπους που κανένας δεν γουστάρει» είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Μαρ για Ρουρκ.

 Το 1986, ο Ρουρκ εγκατέλειψε το συγκρότημα για δύο εβδομάδες (τον έδιωξαν) αφού συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή ηρωίνης. Ο Ρουρκ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο The Daily Beast το 2013 ότι, κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ήταν «στο σπίτι ενός εμπόρου προσπαθώντας να αποκτήσει ναρκωτικά για ιδιωτική χρήση» και επιβεβαίωσε ότι ο Morrissey τον απέλυσε στέλνοντας του μια καρτ ποστάλ.